Die Herbstferien haben begonnen – und viele Urlaubsgebiete in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg sind bereits gut gebucht. Allein in Sachsen sei mehr als die Hälfte der Unterkünfte belegt, vermeldet die Ferienhaus-Suchmaschine Holidu. Hier liege das Preisniveau allerdings auch deutlich unter dem deutschlandweiten Durchschnitt.

Sächsische Schweiz: Fast nur noch Hotels frei

Ein Heißluftballon fährt am Morgen in der Sächsischen Schweiz zwischen den Felsen der Schrammsteine und dem Lilienstein (hinten) über dem Nebel im Elbtal entlang. Quelle: Robert Michael/dpa

In der Sächsischen Schweiz haben Kurzentschlossene mit Blick auf Übernachtungsmöglichkeiten keine guten Karten mehr. Zumindest die beim dortigen Tourismusverband (www.saechsische-schweiz.de) gelisteten Ferienwohnungen sind belegt, es sei aber durchaus möglich, dass private Anbieter noch Kapazitäten haben, sagt Mandy Krebs. Hotelzimmer seien zurzeit noch verfügbar. Wer aber keine Unterkunft mehr findet, dem empfiehlt die Marketing-Mitarbeiterin Tagesausflüge. Aus der Region Leipzig ist die Sächsische Schweiz mit dem kostengünstigen Sachsen-Ticket der Bahn gut erreichbar.

Erzgebirge: Keine große Auswahl mehr

Herbstidyll: Die Kleinstadt Schlettau im Erzgebirge. Quelle: Imago

„Es gibt noch Chancen auf eine Unterkunft, allerdings nicht mehr in großer Auswahl“, erklärt Angela Tuppatsch von der Buchungsstelle des Tourismusverbandes Erzgebirge. Dort wird durchaus registriert, dass nach wie vor viele Leute den Urlaub im eigenen Land vorziehen. Auch im Erzgebirge seien vor allem die Ferienwohnungen sehr gut gebucht – überwiegend durch Familien. Freie Plätze gibt es daher eher in Hotels – einen Überblick liefert die Seite www.erzgebirge-tourismus.de.

Saale-Unstrut-Region: Freie Ferienwohnungen

Der Herzogliche Weinberg in Freyburg an der Unstrut. Unmittelbar mit Freyburg ist die 1000-jährige Weinkultur an Saale und Unstrut verbunden. Trotz der vergleichsweise kleinen Anbaufläche von rund 684 Hektar gibt es eine große Sortenvielfalt. Vorwiegend trocken ausgebaut werden hier mehr als 15 verschiedene Rebsorten gekeltert und ausgeschenkt. Müller-Thurgau, Silvaner, Riesling, Portugieser und Dornfelder haben dabei den größten Anteil. Quelle: Imago

In der Saale-Unstrut-Region ist es genau umgekehrt. In Hotels gebe es nur noch vereinzelt freie Betten, bei den Ferienwohnungen stünden noch etwas mehr Kapazitäten zur Verfügung, erklärt Heidi Heldt vom Saale-Unstrut-Tourismus-Verein. Freie Plätze seien am besten über die üblichen Internet-Portale zu finden, Inspiration für den Urlaub gibt es außerdem unter www.saale-unstrut-tourismus.de. Wer eine Unterkunft ergattert hat, dem empfiehlt die Marketing-Mitarbeiterin die neue WebApp „Der Kreis von Goseck“, mit der die Region auf spielerische Weise erkundet werden kann.

Harz: Flexibilität ist gefragt

Besucher genießen das herbstliche Wetter auf der Rappbode-Talsperre im Harz. Im Hintergrund: die 2017 eröffnete Fußgänger-Hängebrücke. Quelle: Matthias Bein/dpa

Auch Carola Schmidt vom Harzer Tourismusverband (www.harzinfo.de) verzeichnet eine hohe Nachfrage für die mehr als 800 Beherbungsbetriebe, die bei dem Verein gelistet sind. Der Verband vertritt die gesamte Harz-Region in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Teilen Thüringens. Wer noch einen Platz für den kurzfristigen Urlaub suche, müsse mit Blick auf Ort und Unterkunftsart etwas flexibel sein, sagt Schmidt. Es gebe aber durchaus auch noch Chancen in den Hotspots des Mittelgebirges: Von Wernigerode und Quedlinburg bis Braunlage und Goslar. Am besten wüssten die Touristinfos in den jeweiligen Orten Bescheid.

Lausitzer Seenland: Gute Chancen

Der Senftenberger See mit der Stadt Senftenberg am gegenüberliegenden Ufer. Quelle: Patrick Pleul/dpa

„Die Urlauber sind da, man kann aber nicht sagen, dass wir überlaufen sind“, erklärt Katja Wersch vom Tourismusverband Lausitzer Seenland. „Es ist auf jeden Fall noch etwas möglich.“ Die Lausitz hat eine eher kleinteilige Vermieterstruktur – ein Großteil der Unterkünfte findet sich im zentralen Buchungsportal www.lausitzerseenland.de.

Thüringer Wald: Am Rennsteig wird es eng

Ausblick auf die Wartburg über Eisenach am nordwestlichen Ende des Thüringer Waldes. Quelle: Imago

Noch freie Übernachtungsmöglichkeiten vermeldet auch der Regionalverbund Thüringer Wald (www.thueringer-wald.com). „Wenn es nicht unbedingt entlang des Rennsteigs sein muss“, wie eine Mitarbeiterin erklärt.

Von Björn Meine