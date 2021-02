Mehr Geld ab Herbst - Fast 300 Euro plus – heftige Kritik an geplanter Diätenerhöhung in Sachsen

Die sächsische Kenia-Koalition verschiebt die Diätenerhöhung auf den Herbst – dann soll es für jeden Landtagsabgeordneten monatlich 293,54 Euro mehr geben. Doch gegen die Anhebung formiert sich Widerstand.