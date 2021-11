Dresden

Ausgerechnet die Corona-Pandemie hat auf Umwegen und trotz anhaltender Unwägbarkeiten dafür gesorgt, dass die Konjunktur im sächsischen Handwerk im Herbst wieder Fahrt aufgenommen hat.

Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Sächsischen Handwerkstags unter seinen Betrieben hervor, die am Montag in Dresden vorgestellt wurde. Eine Ursache dafür ist unter anderem, dass viele Verbraucher, die in der Pandemie kaum Geld ausgeben konnten, Bau- und Sanierungsarbeiten am Eigenheim in Auftrag gaben.

Bau- und Ausbaugewerbe als Konjunkturmotor

Folgerichtig erwiesen sich vor allem Betriebe aus dem Bau-und Ausbaugewerbe, gefolgt von Handwerken für den gewerblichen Bedarf mit überwiegend gut gefüllten Auftragsbüchern als Konjunkturmotor. Rund Dreiviertel dieser Unternehmen beurteilen ihre Lage als gut. Das entspricht in etwa dem Wert aus dem Jahr 2019 vor der Pandemie. Zudem partizipieren vom Auftragsboom Handwerker, die für den gewerblichen Bedarf (beispielsweise Feinwerkmechaniker, Elektromaschinenbauer oder auch Metallbauer) arbeiten.

Unwägbarkeiten wie der Weltmarkt sind es, die im Unternehmerlager fürs Winterhalbjahr aber dann doch für eher gedämpften Optimismus sorgen. Dazu kämen Lieferengpässe und Materialknappheit, „zumal wegen explodierender Preise bei Zulieferern kaum noch verlässliche Kalkulationen für Handwerksleistungen möglich sind“, so Handwerkstag-Vizepräsident Tobias Neubert. Nicht zuletzt drohten Preisturbulenzen an den Energiemärkten den ohnehin fragilen Konjunkturauftrieb abzuwürgen.

Neue Modelle beim Holzhandel?

Zumindest hätten sich die zwischenzeitlich explodierenden Holzpreise weitgehend stabilisiert, versicherte Handwerkstags-Präsident Jörg Dittrich. „Auch wenn insgesamt das Liefergefüge in Unordnung geraten ist.“ Deutschland als sich bekennendes Exportland sei den Verwerfungen auf dem Weltmarkt ausgeliefert. Gerade aber wenn über Nachhaltigkeit geredet werde, müsse geschaut werden, ob die Märkte hierzulande überhaupt resilient genug seien.

„Eigentlich wollen wir mehr mit Holz bauen. Aber es wird ja jetzt schon knapp“, erinnerte Dittrich. Gegenwärtig prüfe man deshalb gemeinsam mit der Landesregierung, ob regionale Wirtschaftskreisläufe – ähnlich den Verbrauchergemeinschaften im Lebensmittelbereich – eine Zukunft haben. Dazu müssten sich allerdings Handwerksbetriebe und Lieferanten dann auch bekennen.

Personalbestand konstant gehalten

Überwiegend stabil sei die Lage sowohl in Betrieben des KFZ-Gewerbes als auch in den Nahrungsmittelhandwerken (Bäcker, Fleischer, Konditoren), mit Abstrichen auch bei Anbietern personenbezogener Dienstleistungen (Friseure, Fotografen, Goldschmiede, Maßschneider) sowie bei denen der Gesundheitshandwerke (Augenoptiker, Hörakustiker).

Mit 78 Prozent (2019: 76) gaben — auch vor dem Hintergrund eines verbreiteten Fachkräftemangels — mehr als Dreiviertel der befragten Betriebe an, den Personalbestand konstant gehalten zu haben. Von Zuwächsen in der Belegschaft sprechen sogar elf Prozent der befragten Firmen. Darunter das Bauhauptgewerbe, das Nahrungsmittelgewerbe sowie die Gesundheitshandwerke. Nur fünf Prozent gaben an, die Belegschaft verringert zu haben. In den meisten Gewerken bewegen sich die Umsätze auf Vor-Corona-Niveau.

Forderungen nach neuem Einkommenssteuerrecht

Handwerkstag-Präsident Dittrich appellierte in Richtung Ampelkoalition, dass ein von der Politik bereits vor vielen Jahren abgegebenes Versprechen — das Einkommensteuerrecht umfassend zu reformieren und damit Steuerungerechtigkeiten zu beseitigen — noch immer nicht eingelöst wurde. Vor allem kleine und mittlere Einkommen würden durch den Tarifverlauf bei der Einkommensteuer nach wie vor über Gebühr belastet und benachteiligt.

Diese „kalten Progression“ führe dann zu verdeckten Steuererhöhungen für beruflich Selbstständige wie für Arbeitnehmer und damit zu enormen Steuermehreinnahmen im Staatshaushalt. Steige der Mindestlohn beispielsweise auf zwölf Euro, flössen dadurch zusätzlich 20 Milliarden Euro in die Staatskasse, sagte Dittrich. Aus diesem Grund bleibe für das Handwerk die Forderung nach einer grundlegenden Reform des Tarifverlaufs bei der Einkommensteuer vordringlich.

Deutlicher Bürokratieabbau erwünscht

Weitere Forderungen seien ein deutlicher Bürokratieabbau sowie eine weitere Aufwertung der beruflichen Bildung, etwa indem an der dualen Berufsausbildung beteiligte Betriebe kostenseitig entlastet werden. Der Sächsische Handwerkstag ist die größte Landeshandwerksorganisation im Osten Deutschlands und vertritt aktuell mehr als 56 000 Betriebe mit rund 320 000 Beschäftigten.

