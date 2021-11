Haus Schminke in Löbau: Wenn Architektur glücklich macht

Dresden/Löbau

Als ich vor 15 Jahren das erste Mal in die Kirschallee in Löbau einbog, ahnte ich noch nicht, wie spannend die Geschichte sein würde, die mich hier erwartete und wie eng meine berufliche Zukunft mit diesem Ort verknüpft sein würde. Der Tag war grau, es nieselte leicht und das Haus, das angeblich eines der vier berühmtesten Wohnhäuser der Welt sein sollte, wirkte fremd in der sonst eher konservativ geprägten Umgebung.

Da war es also, das weltbekannte Haus Schminke, das von 1930 bis 1933 errichtet und offensichtlich in die Jahre gekommen war. Ich war zu diesem Zeitpunkt freie Architektin und absolvierte einen Master in Denkmalpflege und Stadtentwicklung. Aus der Praxis kannte ich die große Skepsis der Bauherren gegenüber meiner Profession. „Wenn der Architekt kommt, wird´s teuer und entspricht am Ende seinem und nicht unserem Geschmack“ – so oder so ähnlich war und ist bedauerlicherweise eine häufig zu hörende Meinung. Ich selbst war kein glühender Fan der Klassischen Moderne, die mir oft zu berechnend, erzieherisch und kühl entworfen schien.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch schon beim Betreten des Hauses Schminke war spürbar, dass die Situation hier ganz anders anmutete. Hier hatte jemand genau beobachtet, wie eine Familie funktioniert und welche Räume es braucht, damit der Alltag organisiert werden kann. In diesem Fall handelte es sich um die sechsköpfige Familie des Löbauer Nudelfabrikanten Fritz Schminke, der mit seiner Frau Charlotte und seinen vier Kindern, damals 3, 4, 7 und 9 Jahre alt, ein neues Domizil beziehen wollte.

Neue Bauen galt dem Nationalsozialismus als entartete Kunst

Der Architekt, der die bauliche Hülle für ein modernes und fröhliches Leben schuf, hieß Hans Scharoun. Ende der 1920er Jahre waren die Schminkes im damaligen Breslau auf den Architekten aufmerksam geworden. Scharoun hatte hier im Rahmen der Werkbundausstellung „WUWA“ ein Ledigenwohnheim errichtet. Das schiffsähnliche Gebäude bot neben kompakten Singlewohnungen auch Clubräume und Gemeinschaftsküchen sowie eine herrliche Dachterrasse. Anders als viele seiner Kollegen hatte Scharoun hier nicht nur die Tagelöhner und Studenten im Kopf, sondern dachte auch an den klassischen Großstadtsingle, der in den 1920er Jahren als neuer Stadtbewohner auftauchte. Vereinsamung entgegenwirken, Orte schaffen, an denen man sich treffen und in familienähnlichen Konstellationen zusammenkommen kann – das war Ziel des Entwurfs. Nichts anderes bauen Investoren aktuell in den Metropolen dieser Welt, nur dass wir nicht mehr von Ledigenwohnheimen, sondern von „Coliving“-Projekten sprechen.

Fritz Schminke begeisterten in Breslau nicht nur die praktischen und dennoch großzügigen Innenräume, auch der maritime Charakter des Gebäudes faszinierte ihn, hatte er doch ursprünglich Schiffsbauer werden wollen. Der frühe Tod des Vaters hatte diese Pläne zunichte und Fritz gerade einmal 23-jährig zum Chef der elterlichen Nudelfabrik gemacht. Mit Anfang 30 war er nun ein gestandener Familienvater und nahm mit Hans Scharoun Kontakt auf, um ihn für sein privates Bauvorhaben zu gewinnen. Scharoun hatte Zeit, auch weil öffentliche Aufträge inzwischen ausblieben und er ab 1932 auch seine Lehrtätigkeit aufgeben musste. Das von ihm proklamierte Neue Bauen galt dem aufkommenden Nationalsozialismus als entartete Kunst. Scharoun ging wie viele seiner Zeitgenossinnen in die innere Emigration und baute bis 1945 nur wenige Einfamilienhäuser.

Aber noch befinden wir uns in der spannenden Erbauungszeit des Hauses Schminke, dessen Bauakte Zeugnis vom regen Austausch zwischen der Bauherrenfamilie und dem Architekten liefert. Im permanenten, drei Jahre dauernden Dialog entstand schließlich der heutige Bau, dessen Planung insgesamt sechs Mal überarbeitet wurde.

Entgegen der landläufigen Meinung, dass ein modernes Wohnhaus eine nüchterne „Schachtel“ sein muss, baute Scharoun das Haus regelrecht um die Schminkes herum. Der sonnendurchflutete Spielbereich für die Kinder im Erdgeschoss, die flexibel verschiebbaren Wände, die äußerst praktisch und modern ausgestattete Küche, der orange beleuchtete Wintergarten – man kommt beim Haus Schminke automatisch ins Schwärmen, zumal auch der Humor, der dem Architekten nachgesagt wird, in zahlreichen Details spürbar ist. Farbige Bullaugen auf Kinderaugenhöhe in allen Terrassentüren und ein Treppengeländer, das breit genug ist, um zum Herunterrutschen genutzt zu werden – das entsprach dem Verständnis Scharouns für Kinder, aber auch seiner grundsätzlichen Entwurfsphilosophie.

Gebaute Umgebung ist wichtig für das persönliche Wohlbefinden

„Ein selbständiger Architekt soll sich nicht von Sensationen, sondern von Reflexionen leiten lassen“ hat Scharoun einmal gesagt und diesen Grundsatz bei seinen Bauten konsequent umgesetzt. Als erster Architekt ordnete er in der Berliner Philharmonie das Orchester in der Mitte und das Publikum kreisförmig darum an. Ausschlaggebend war seine Beobachtung, dass sich das Publikum um Straßenmusiker auch kreisförmig anordnet, offensichtlich, weil so das Hörerlebnis am besten ist. Bis heute ist die Akustik der Philharmonie einzigartig und die unorthodoxe Anordnung des Orchesters häufig kopiert, zuletzt beim Bau der Elbphilharmonie in Hamburg.

Für die Familie Schminke begann mit dem Einzug in den „Nudeldampfer“, wie der schiffsähnliche Bau im Volksmund bald genannt wurde, eine glückliche Zeit, bei der die Kinder im Rückblick das Gefühl hatten, „als wäre immer Sommer gewesen“.

Claudia Muntschick – Architektin und kreative Sächsin Vielleicht wurde die Architektur Claudia Muntschick nicht direkt in die Wiege gelegt, doch das Thema Bauen begleitet die 43-Jährige seit ihrer Kindheit. Ihr Vater war Bauunternehmer und Claudia Muntschick bewarb sich schon während des Abiturs für ein Studium der Architektur – mit Erfolg. Studiert hat sie zunächst in Leipzig und Dresden, schloss dann den Master im Bereich Denkmalpflege und Stadtentwicklung an der TU Dresden an. Mittlerweile ist Claudia Muntschick aus der ostsächsischen Architektur- und Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken: Geschäftsführende im Vorstand der Stiftung Haus Schminke, jahrelang zweite Vorsitzende der Initiative „Wir gestalten Dresden“ und Ansprechpartnerin Ostsachsen beim Sächsischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft Kreatives Sachsen. Und seit über 16 Jahren selbstständige Architektin. Ein wiederkehrender Punkt in Claudia Muntschicks Lebenslauf ist das Haus Schminke in Löbau. Es zählt weltweit zu den vier wichtigsten Wohnhäusern der Klassischen Moderne und fehlt in keinem Architekturstudium. In ihrer Aufgabe als Ansprechpartnerin für Ostsachsen bei Kreatives Sachsen macht Claudia Muntschick die vielen Produkte und Dienstleistungen unterschiedlicher Unternehmen sichtbar, regt Kooperationen an und hilft beim Vernetzen.

Kein Wunder, dass mir dieses Haus erstmals einen emotionalen Zugang zu moderner Architektur verschaffte und ich verstand, wie wichtig die gebaute Umgebung für das persönliche Wohlbefinden ist. Vielen verrückten Umständen ist zu verdanken, dass ich heute im Vorstand der Stiftung Haus Schminke tätig sein und gemeinsam mit einem tollen Team vor Ort mit dem Gebäude arbeiten kann. Neben multimedialen Führungen, die die wechselvolle und den Rahmen dieses Artikels sprengende Geschichte des Hauses erläutern, ist es möglich, das Haus für Übernachtungen anzumieten – mehr individuelle Nähe zu Scharouns Werk geht nicht. Und so lässt sich ganz individuell spüren, was seine Fans gern behaupten: Scharouns Architektur macht einfach glücklich.

Von Claudia Muntschik