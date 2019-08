Leipzig

Erstmals ist in Sachsen die Zahl der arbeitsfähigen Hartz-IV-Empfänger unter die 200 000-Marke gesunken. Seit Einführung der Arbeitsmarktreformen von Altkanzler Gerhard Schröder ( SPD) im Jahr 2005 hat sich damit ihre Zahl im Freistaat mehr als halbiert.

Ende Juli zählten die Jobcenter in Sachsen 196 170 arbeitsfähige Hartz-IV-Empfänger, rund 18 000 weniger als vor einem Jahr. Vor 14 Jahren waren es noch 407 680. Unter Schröder wurden die Sozialhilfe und die Arbeitslosenhilfe zusammengelegt, um vom Arbeitsmarkt abgehängte Sozialhilfeempfänger wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das führte allerdings zur Explosion der Erwerbslosenzahlen und kostete Schröder am Ende die Kanzlerschaft.

Die gute konjunkturelle Lage sei ein Grund für den Rückgang, aber nicht der alleinige, sagt Klaus-Peter Hansen, Chef der Landesarbeitsagentur. Viele Unternehmen hätten in den letzten Jahren zusätzliche Stellen geschaffen. Davon profitierten auch Menschen aus der Grundsicherung, die ihren Lebensunterhalt jetzt wieder selbst bestreiten könnten.

Ferner habe der Mindestlohn zur Erhöhung der Einkünfte geführt, wodurch keine Unterstützung mehr nötig sei. Außerdem seien zahlreiche Leistungsempfänger in Rente gegangen.

Die Statistik ist nicht nur erfreulich

Der Blick auf die Statistik ist aber nicht nur erfreulich, sagt Hansen. Denn von den aktuell 196 170 arbeitsfähigen Hartz-IV-Berechtigten seien 76 160 arbeitslos – und 34 600 von ihnen sogar länger als ein Jahr. „Besonders sie benötigen maßgeschneiderte Unterstützung. Denn kein Fall ist wie der andere“, gibt Hansen zu bedenken. Zu den Vermittlungshemmnissen, die die Arbeitsaufnahme erschweren, zählt er veraltetes Fachwissen, hohes Alter, fehlende Kinderbetreuung oder eingeschränkte Mobilität.

Für Hartz-IV-Empfänger, die tief in der Arbeitslosigkeit feststecken, gibt es mit dem Teilhabe-Gesetz jetzt eine echte Chance auf einen festen Job in der Wirtschaft, sagt er weiter. Es fördert nicht Beschäftigungsmaßnahmen, sondern richtet sich an Unternehmen. Wer Arbeitslose, die sechs oder mehr Jahre Hartz IV beziehen, einstellt, erhält bis zu fünf Jahre einen Lohnzuschuss – die ersten zwei Jahre hundert Prozent, dann jedes Jahr zehn Prozent weniger, erklärt Hansen. Damit erhöhe sich die Chance auf Übernahme durch die Firmen. Denn die Betroffenen können so eingearbeitet und Teil des Unternehmens werden. Insgesamt stehen dafür in diesem Jahr 16 Millionen Euro zur Verfügung. 1527 beantragte Förderungen zeigen, so der Chef der Landesarbeitsagentur, dass die Firmen das Angebot annehmen.

Markus Schlimbach, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen, begrüßt die Förderung. Sie konzentriere sich endlich auf die, die abgehängt seien. Grundsätzlich stehe er dem Hartz-System aber skeptisch gegenüber. Menschen müssten wieder von ihrem Lohn leben können. Deshalb fordert er „ordentliche tarifliche Strukturen“, zum Beispiel in der Pflege, um den Niedriglohnsektor einzuschränken. Außerdem müsse der Mindestlohn deutlich erhöht werden.

