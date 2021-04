Dresden

Eigentlich wollte sich die sächsische Linke nach der Wahlschlappe von 2019 konsolidieren, erneuern – und im aktuellen Bundestagswahlkampf angreifen. Doch nun zieht eine Personaldebatte auf, die die inhaltliche Auseinandersetzung zu überlagern droht. Bei der Aufstellungsversammlung zur Landesliste hat der Parteinachwuchs die Muskeln spielen lassen und dem Vorsitzenden Stefan Hartmann eine empfindliche Niederlage beschert: Der als Vordenker und Netzwerker bekannte Mitarbeiter des Bundestagsfraktionschefs Dietmar Bartsch scheiterte beim Versuch, auf einen einigermaßen aussichtsreichen Platz für die Bundestagswahl zu kommen. Damit hat die auf einen linken Aufbruch dringende Jugend nicht nur den Parteichef geschwächt, sondern dem sogenannten Establishment eine deftige Pleite beschert – und diese Debatte könnte sich in den kommenden Wochen noch auswachsen.

Sachsens Linke stagniert bei zehn bis zwölf Prozent

Während hinter Hartmann spätestens seit dem vergangenen Sonnabend ein dickes Fragezeichen steht, denkt die Co-Vorsitzende Susanne Schaper über ihren Abgang nach. Beide wurden im Herbst 2019 nach dem historischen 10,4-Prozent-Debakel der Landtagswahl als Doppelspitze gewählt, um die Partei zu reformieren und aus dem Tal zu bringen. Dass das bislang nicht wie erhofft gelungen ist, hat mehrere Ursachen, unter anderem die gesellschaftliche Fokussierung auf die Corona-Krise. Doch die Schwäche, die sich auch in stagnierenden Umfragewerten widerspiegelt, wird nun nicht mehr nur intern vor allem Hartmann angelastet.

Parteichefin gilt als Favoritin für Bürgermeisteramt in Chemnitz

Die Gesundheitspolitikerin Schaper konnte in diesem Zusammenhang zwar punkten – doch sie wird wohl nicht mehr allzu lange Landesvorsitzende bleiben. Die Chemnitzerin gilt als Favoritin für das Amt der Sozialbürgermeisterin in ihrer Heimatstadt. Die Wahl ist für Juni angesetzt, der neue Job soll im September beginnen. „Ich denke ernsthaft darüber nach, mich zu bewerben, habe aber noch keine Entscheidung getroffen“, erklärt Susanne Schaper gegenüber der LVZ. Gleichzeitig gesteht sie allerdings ein: Für die Linke habe es „schon einen gewissen Charme“, in Ostdeutschlands drittgrößter Stadt den Sozialbereich zu übernehmen – „das ist schließlich unsere Kernkompetenz“. Außerdem spricht für Susanne Schaper: Als OBM-Kandidatin hatte sie im vergangenen Jahr mit 16,1 Prozent das beste Linke-Ergebnis in Chemnitz erzielt.

Im November sind die nächsten Vorstandswahlen

Die nächsten Vorstandswahlen der sächsischen Linken sind für November angesetzt. Aufgrund ihres potenziellen Wechsels würde es auf der Hand liegen, dass die bisherige Vorsitzende wohl nicht noch einmal antritt, selbst wenn eine Doppelfunktion rechtlich möglich wäre. Der Bundestagswahlkampf soll aber – egal wie sie sich entscheidet – nicht beeinträchtigt werden. „Wir müssen jetzt durchstarten. Weder Stefan Hartmann noch ich haben vor, uns hemmen zu lassen“, kündigt Susanne Schaper an.

Linke will sich inhaltlich gegenüber den Grünen absetzen

Auch der Co-Vorsitzende gibt sich mit Blick auf den Herbst kämpferisch: „Jetzt machen wir erstmal Bundestagswahl – das ist die große Herausforderung, auf die wir alle Kraft setzen.“ Die Hoffnung lautet, in Anlehnung an den Martin-Schulz-Zug von 2017: Möglicherweise könnte die Fahrt der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock abrupt gebremst werden, ähnlich der des ehemals aufstrebenden SPD-Kanzlerkandidaten. „Biofleisch muss man sich leisten können. Deshalb geht Grün nicht ohne Rot, ohne die soziale Frage“, wird Susanne Schaper nicht müde zu erklären.

Jüngere drängen nach vorn und finden Anklang

Doch das mühsam beruhigte Koordinatensystem der Partei gerät zu einer Unzeit ins Wanken: Personaldebatten sind das Letzte, was die sächsische Linke – insbesondere in der inhaltlich proklamierten Abgrenzung zu Grünen und SPD - jetzt gebrauchen kann. Die Aufstellungsversammlung von Dresden hat bereits anklingen lassen, in welche Richtung sich die Partei bewegen könnte. Neue Gesichter wie Clara Anne Bünger, für die unter anderem Fraktionschef Rico Gebhardt gegen die anerkannte Arbeitsmarkt-Expertin und erklärte Sahra-Wagenknecht-Unterstützerin Sabine Zimmermann geworben hatte, sollen in den Vordergrund treten und den neuen Ton zumindest mitbestimmen. Nicht ohne Grund wird unter anderem die 34-jährige Anwältin, die durch ihre Asylpolitik über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügt, intern bereits hoch gehandelt.

Auch in die Linksfraktion kommt Bewegung

Genauso dürfte es in der Linksfraktion des Landtags – auch aufgrund es möglichen Ausscheidens der Landeschefin und Ausschussvorsitzenden Susanne Schaper – in absehbarer Zeit zu personellen Verschiebungen kommen. Ihre Lücke wäre groß, zumal die Fraktion mit der letzten Landtagswahl nahezu halbiert wurde und dadurch bereits etliche Fachpolitiker verloren hat. Doch auch hier stehen in diesem Jahr noch Vorstandswahlen an. Die Jüngeren – etwa Marco Böhme, Marika Tändler-Walenta oder Sarah Buddeberg – werden bei all dem ein gewichtiges Wort mitreden wollen.

Landeschef Hartmann war einst selbst Teil der linken „Jugendbrigade“

Parteichef Hartmann kennt ein solches Aufbegehren aus eigenem Erleben: Vor gut 20 Jahren war er selbst Teil einer solchen „Jugendbrigade“, die sich damals formiert hatte und rebellierte. Auch deshalb sieht er aktuell keinen Grund, über einen Rückzug nachzudenken: „Das Eine ist die Aufgabe Bundestagswahl, das Andere ist die Partei.“ Letztlich wird aber nicht nur sein Schicksal am Ergebnis der Linken am 26. September abhängen.

Von Andreas Debski