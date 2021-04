Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) spricht sich für einen schnellen und harten Lockdown aus. Damit unterstützt Kretschmer den Vorschlag von CDU-Chef Armin Laschet, den für Montag geplanten Bund-Länder-Gipfel vorzuziehen und verschärfte Corona-Maßnahmen zu beschließen. Auch im Freistaat soll in der kommenden Woche eine neue Schutzverordnung erarbeitet werden. Die aktuellen Regeln gelten vorerst bis 18. April.

Kretschmer: Müssen Zeit bis Ende Mai überbrücken

„Er hat ohne Zweifel recht“, sagte Sachsens Regierungschef am Dienstag zum Laschet-Vorstoß, „mit der Dynamik von vor Ostern werden wir Ende Mai nicht erreichen.“ Dies sei der Zeitpunkt, „an dem wir erwarten können, dass die Impfungen einen nennenswerten Beitrag zur Verringerung des Infektionsgeschehens liefern können“.

Laschet hatte vorgeschlagen, im Kampf gegen die dritte Corona-Welle einen „Brücken-Lockdown“ zu beschließen – um die Zeit zu überbrücken, bis ausreichend viele Menschen geimpft und die Testkapazitäten wie auch die Kontaktnachverfolgung ausgebaut sind. Erst wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liege, könne es Lockerungen geben, so der CDU-Chef.

Sachsens Kliniken nähern sich Belastungsgrenze

„Das Problem ist: Für viele Menschen bildet sich die Realität in den Krankenhäusern im privaten Umfeld nicht ab. Sie spüren die Last der Einschränkungen, aber nicht die Bedrohung durch das Virus“, sagte Kretschmer. In Sachsen würden pro Tag nur 100 bis 200 neue Infektionen ausreichen, um die Intensivstationen in kurzer Zeit an die Belastungsgrenze zu bringen. Deshalb müsse jetzt noch einmal konsequent durchgegriffen werden, forderte Sachsens Regierungschef: „Wir sind es denjenigen schuldig, die in den Krankenhäusern unter Hochdruck und extremer Belastung arbeiten, nicht wieder so furchtbare Situationen wie zu Weihnachten eintreten zu lassen.“

Laschet will Kontakte weiter reduzieren

Laschet hatte unter anderem vorgeschlagen, die Kontakte im privaten Bereich – aber auch am Arbeitsplatz – noch weiter zu verringern. Außerdem sollten auch Ausgangsbeschränkungen eingeführt werden. Deutschland befinde sich in einer „Ausnahmesituation“, erklärte Laschet, in der schnelles Handeln notwendig sei. Um ein Fiasko wie beim letzten Mal zu vermeiden, sollten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin persönlich treffen und nicht nur in einer Videokonferenz.

Freistaat mit Bund-Länder-Treffen nicht zufrieden

Kretschmer kritisierte seinerseits die letzten Bund-Länder-Verhandlungen. Im vergangenen Jahr seien die Gespräche von gegenseitigem Vertrauen und einem großen Miteinander zwischen Bund und Ländern geprägt gewesen, sagte der Ministerpräsident – „in diesem Jahr haben Vorhaltungen und gegenseitige Schuldzuweisungen überhand genommen“. Corona sei eine große Herausforderung für die Gesundheit, fügte er hinzu, „aber inzwischen auch für die Demokratie in unserem Land“.

Von Andreas Debski