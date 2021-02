Der Süßwaren-Konzern Haribo hat beschlossen, sein Werk in Wilkau-Haßlau zu schließen. 150 Menschen bangen seit November um ihre Jobs. Doch in der Region regt sich Widerstand gegen die Entscheidung, die mittlerweile auch eine politische Dimension hat. Manch einer fühlt sich bereits in Treuhand-Zeiten zurückversetzt.