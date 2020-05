Wolkensteiner Bürgermeister darf doch antreten

Dresden

Im kuriosen Bürgermeisterstreit von Wolkenstein (Erzgebirgskreis) gibt es jetzt eine überraschende Lösung. Der dort seit sieben Jahren regierende Bürgermeister Wolfram Liebing (parteilos) wollte noch einmal bei der nächsten Wahl als einziger Kandidat antreten. Dumm nur: das Sächsische Innenministerium verschob aufgrund der Corona-Pandemie 28 der 30 bis zum Sommer geplanten Bürgermeisterwahlen auf den Herbst. Darunter jene in Wolkenstein. Liebing feiert aber am 8. Juli seinen 65.Geburtstag, und laut Kommunalwahlgesetz sind nur Kandidaten wählbar, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Landrat Frank Vogel ( CDU) teilte ihm förmlich mit, dass er, Liebing, damit aus dem Rennen sei. Was wiederum in Wolkenstein heftige Bürgerproteste und Petitionen hervorrief, weil der Bürgermeister dort sehr beliebt ist. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) räumte nun am Mittwoch in Dresden ein, man habe bei der Verschiebung der Wahl einzig und allein eine Gefährdung der Bevölkerung und der Kandidaten im Auge gehabt. „Niemand hat daran gedacht, dass das dazu führen könnte, dass der Eine oder Andere nicht mehr kandidieren darf, weil da eine Altersgrenze überschritten ist.“

Landtag soll Gesetz ändern

Als der Fall ruchbar wurde, habe sofort Einigkeit in der Landesregierung bestanden, den Fall zu klären. „Das haben wir heute als Formulierungshilfe im Kabinett beschlossen“, sagte Kretschmer. Er sei dankbar, dass sich die Koalitionsfraktionen im Landtag bereiterklärt hätten, diese aufzugreifen, damit zügig eine Gesetzesänderung vorgenommen werden könne, so dass die Wahlen nach dem 21. September „für niemanden zum Nachteil werden“.

Das sei eine Regelung, die dann auch für die Zukunft gelte und eine wichtige Klarstellung, betonte der Ministerpräsident.

