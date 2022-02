Leipzig

Sie sind Meister in ihren Fächern. Kräftige Handwerkerherzen schlagen in ihnen, aber sie haben auch das, woran es vielen Betrieben fehlt – ob Tischlereien, Steinmetzfirmen, Kunstschmieden oder Optikern: frischen Unternehmergeist. Es gibt viel zu wenig junge Leute, die einen Betrieb übernehmen wollen – aber es gibt sie. Manche werden fast zufällig zum Chef, andere ins Unternehmen hineingeboren. Sie sind erfolgreich – und zugleich hadern sie oft damit, dass für sie selbst das Handwerk zu kurz kommt ...

Vom Ferienarbeiter zum Geschäftsführer

Profile sind die Leidenschaft von Marcus Günther. Mit 23 Jahren hat er die Tischlerei Oschatz von Bernd Koch übernommen. Quelle: Sven Bartsch

Marcus Günther sitzt am Schreibtisch und telefoniert mit einem Lieferanten. Eigentlich macht er so was nicht so gern. Eigentlich ist er lieber mit seinen Kollegen auf der Baustelle. Von seinen Kollegen spricht der 26-Jährige immer noch, aber seit gut zwei Jahren ist Marcus Günther auch ihr Chef. 2019 hat er die Tischlerei Oschatz übernommen. Das Unternehmen kennt der gebürtige Wittenberger, der 2006 mit seiner Familie nach Sachsen kam, aber seit vielen Jahren. Schon als Kind hat Marcus Günther gern mit Holz gewerkelt. So ging es ins Praktikum und später in die Ferienarbeit bei Bernd Koch, dem damaligen Chef. Mit 16 begann er eine Lehre, arbeitete ein Jahr als Geselle weiter, bevor er parallel in die Meisterschule ging. „Ich hatte da einfach Bock drauf, ich wollte den Titel haben“, sagt Marcus Günther und grinst. „Als mein Chef das mitbekommen hat, wollte er wissen, ob ich mir vorstellen kann, den Betrieb zu übernehmen.“ Seine Eltern hätten erst versucht, ihm das Ganze auszureden. Aber das war nur ein Test, wie sie ihm später verrieten – nach dem Notarvertrag, bei einem Glas Whisky. Als sie merkten, dass er den Laden wirklich schmeißen will, haben sie ihn voll unterstützt, erzählt Marcus Günther.

Am 1. September 2019 wurde er Geschäftsführer – mit 23. Fünf Leute beschäftigt er in der Werkstatt und auf den Baustellen. „Zwei von denen haben mich groß gezogen – das, was ich kann, kann ich von ihnen“, sagt er. Ein Autoritätsproblem gibt es nicht, das liegt wohl auch am großen Respekt, den der junge Chef seinen älteren Mitarbeitern zollt. Vielleicht zugleich an einer gewissen Demut: „Natürlich fehlt mir noch Erfahrung“, sagt Marcus Günther und zuckt mit den Achseln.

Ein gesundes Selbstvertrauen strahlt der 26-Jährige trotzdem aus, wenn er durch seine Werkstatt führt, wenn er von den alten Profilen erzählt, die er so sehr liebt, die er gern an neuen Bauelementen anbringt. „Dazu braucht man ein bisschen Köpfchen.“ Bei den Herausforderungen im Alltag eines Geschäftsführers hilft ihm vor allem seine Mitarbeiterin Cornelia Achtelik, sie hat die Bücher im Blick, bereitet Zahlen auf. So konnte schon in eine moderne Heizung investiert werden, als nächstes sind neue Fahrzeuge dran. Der alte Chef konnte Marcus Günther nicht mehr viel helfen – er starb ein halbes Jahr nach der Übergabe.

Sehnsucht nach künstlerischer Arbeit

Die Arbeit im Betrieb in der Prager Straße reicht ihr nicht – Jacqueline Hausotte vermisst die künstlerische Arbeit. Deshalb richtet sie sich gerade ein Atelier in Altenburg ein. Quelle: André Kempner

Auch bei Jacqueline Hausotte sollte der Übergang schnell über die Bühne gehen. Innerhalb von sechs Wochen fiel die Entscheidung zur Übernahme von „Grabmal Günther“ in der Prager Straße, gleich gegenüber dem Südfriedhof. Der frühere Chef wollte einen schnellen Schlussstrich. Am 31. Januar 2019 wurde der Steinmetzmeisterin der Schlüssel in die Hand gedrückt – es war ein Wurf ins kalte Wasser, erinnert sich die 43-Jährige. Die gebürtige Zittauerin ist in Gößnitz im Altenburger Land aufgewachsen, hat 2001 ihre Lehre in Gera begonnen und im Bayerischen Wald weitergeführt, 2007 kam sie zurück und war bis 2016 bei Grabmal Weide in Leipzig-Kleinzschocher angestellt. Dann wurde sie zur Solo-Selbstständigen, war für die Industrie und mehrere Steinmetzen tätig.

Abrechnungsfragen oder Friedhofsangelegenheiten gehörten aber nicht zum täglichen Geschäft, als sie in der Prager Straße einstieg. „Ihr müsst jetzt ein bisschen Geduld mit mir haben“, sagte sie zu ihren zwei übernommenen Mitarbeitern. „Die haben mir sehr geholfen“, erinnert sich Jacqueline Hausotte, die auch entscheiden musste, ob sie den etablierten Betriebsnamen weiterführt – oder jenen, mit dem sie bislang unterwegs war. Wenn schon, denn schon: Die Firma heißt heute „JH Steingestaltung“. Es ist nicht nur eine gesunde Portion Selbstbewusstsein, die die Handwerksmeisterin mit ins Geschäft eingebracht hat, sondern ganz offenbar auch jede Menge Unternehmergeist: „Nach einem Vierteljahr gab es so viele Aufträge, dass wir dringend mehr Personal brauchten.“

Heute beschäftigt sie elf Leute und zwei Lehrlinge. Das Büro soll noch um eine weitere Kraft aufgestockt werden, denn zu organisieren gibt es genug. Letztes Jahr hat die Chefin das Unternehmen in eine GmbH umgewandelt – und dann, im August, auch noch ihren Ausbildungsbetrieb Weide mit zwei Mitarbeitern übernommen. Gerade bewirbt sie sich auf Ausschreibungen zur Bundesgartenschau. Jacqueline Hausotte ist durch und durch Geschäftsfrau, sie ist verheiratet und hat einen 15-jährigen Sohn, aber irgendwie reicht ihr das alles nicht: „Ich befasse mich viel zu wenig mit handwerklicher und künstlerischer Arbeit – von da komme ich, das macht mir Spaß.“ Deshalb richtet sie sich gerade ein Atelier in Altenburg ein. „Der Tag hat 24 Stunden“, sagt Jacqueline Hausotte, „das schaffe ich schon irgendwie.“

Senior gibt weiter fachlichen Rat

Andreas Althammer bearbeitet mit seinen beiden Töchtern, der Metallbaumeisterin und jetzigen Chefin der Schmiede, Elisabeth Althammer-Kluge (Mitte), und der Metallgestalterin und Schmiedegesellin Claudia Süßmeyer, ein glühendes Eisen auf dem Amboss. Der Senior ist sicher, dass die Kunstschmiede weiter von seinem Wissen und seinen Fertigkeiten profitieren kann. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Über zu wenig Arbeit können sie sich auch in der Kunstschmiede Althammer nicht beklagen. Hier ist etwas gelungen, was keineswegs mehr selbstverständlich ist: die Übergabe eines Unternehmens innerhalb der Familie. Seniorchef Andreas Althammer gibt immer noch fachlichen Rat. Gerade beugt er sich mit seinen Töchtern Elisabeth und Claudia über eine lebensgroße graue Hundeskulptur. „Dort müssen wir auf jeden Fall noch mal ran“, sagt der 70-Jährige und deutet auf eine Hinterpfote des 500 Kilogramm schweren Zinkgusses. Das Sagen in dem traditionsreichen Handwerksbetrieb haben längst die Töchter. Elisabeth (39) führt das Unternehmen in Leipzig-Baalsdorf als Chefin, Claudia (46) ist als Schmiedegesellin angestellt. Andreas Althammer hat seine Kunstschmiede 1976 gegründet. Als einer der drei Ersten im damaligen Bezirk Leipzig habe er sich einen Gewerbeschein geholt, als die Selbstständigkeit in der DDR wieder möglich wurde. Seit 1979 habe er sich „staatlich anerkannter Kunsthandwerker“ nennen dürfen. „Seitdem arbeiten wir vorwiegend im Denkmalbereich.“ Heute ist der Familienbetrieb auch international gefragt, etwa für Arbeiten am Dom in Oslo. Der große graue Hund, an dem die Kunstschmiede derzeit arbeiten, gehört zur Figurengruppe „Besiegter Hirsch“ aus Mägdesprung im Harz. Dass zwei seiner drei Töchter in seine Fußstapfen getreten sind, habe er „weder verlangt, noch haben wir da groß drüber gesprochen“, erzählt Althammer. Für Elisabeth Althammer-Kluge war es nie ein Problem, das Firmenerbe des Vaters anzutreten: „Ich komme mit meinem Vater beruflich gut zurecht.“ Andreas Althammer ist sich zugleich sicher, dass die Kunstschmiede weiter von seinem Wissen und seinen Fertigkeiten profitieren kann. „Solche Bereiche, die mit Historie zu tun haben, die leben einfach von der langjährigen Erfahrung.“

Kundenkartei hilft in die nächste Generation

Elisabeth Arras hat das Optikgeschäft ihres Vaters Volkmar Maul übernommen und in die dritte Generation überführt. Der Senior steht weiter mit im Laden. Quelle: André Kempner

Es ist kein Gesetz, dass der Nachwuchs die Firma übernimmt – sonst wäre das Nachfolgeproblem im Handwerk wohl weniger groß. Aber auch Augenoptiker Volkmar Maul hat sein Geschäft im Juli 2019 übergeben – an seine Tochter, pünktlich zum 80. Firmengeburtstag. Johann Heinrich Maul hatte den Betrieb 1939 in der Innenstadt gegründet, beim schweren Luftangriff im Dezember 1943 wurde das Geschäft zerstört und 1946 in der Eisenbahnstraße 81 wieder eröffnet. Nun also hat Elisabeth Arras, geborene Maul, das Unternehmen in die dritte Generation überführt. „Ohne die Kundenkartei meines Vaters hätte ich es nicht gemacht“, sagt die neue Chefin. „Es gab eine Phase – da wollte ich unbedingt Optikerin werden“, erzählt die 34-Jährige, „als ich 16 war, ist mir dann tatsächlich nichts Besseres eingefallen.“ Sie hat sich im eigenen Betrieb ausbilden lassen – nicht vom Papa, sondern von einer angestellten Augenoptikerin. Jetzt leitet Elisabeth Arras das Unternehmen und muss sich neben dem Handwerk auch ums Geschäftliche kümmern, aber Vater Volkmar ist auch noch da.

Fällt es ihm schwer loszulassen? „Nein“, sagt der 72-Jährige. „Ja“, sagt seine Tochter – und die beiden müssen lachen. „Wir sind uns beide sehr ähnlich, wir sind beide sehr direkt – da kann es schon mal krachen, und jeder muss viel einstecken können“, berichtet Elisabeth Arras. Aber wirklichen Ärger gibt es nicht, und die Geschäftsführerin ist froh, dass ihr Vater zur Verfügung steht. „Ihn in der Hinterhand zu haben, ist gerade für unseren kleinen Betrieb wichtig“, sagt sie.

„Elisabeth ist dazu prädestiniert, das hier zu machen“, sagt er. Am Ende geht es eben um ein Familienunternehmen. Volkmar Maul und seine Frau sind auch bei Versorgung der beiden Kinder von Elisabeth Arras, die sieben und vier Jahre alt sind, eine wichtige Stütze. „Meine Tochter sagt, dass sie Optikerin werden will.“ Die Chancen stehen also nicht schlecht für ein Fortbestehen in der vierten Generation.

