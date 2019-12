Halloren will jetzt auch den Westen auf den Geschmack bringen

Halle

Ob er in mal einen typische Handbewegung machen kann? „Ich kann die nur essen“, sagte Halloren-Finanzchef Darren Ehlert – und beißt an der Produktionsstrecke beherzt in eine der noch unlasierten Mozartkugeln, die vor ihm auf dem Band vorbeifahren. „Um die Produktion kümmert sich Ralf Wilfert“, sagte er und deutet auf den von ihm eingesetzten Vorstandschef, der neben ihm am Band steht.

Seit viereinhalb Monaten ist Ehlert, der als Hauptaktionär schon bisher die Fäden im Hintergrund zog, nun in Personalunion auch Finanzvorstand der Schokoladenfabrik. Am Montag erklärte er den von ihm angestoßenen Umbau des Traditionsunternehmens mit rund 200 Mitarbeitern für „weitgehend abgeschlossen“ – und das ohne großen Personalabbau. „Wir können jetzt wieder in die Zukunft schauen.“

Testlauf für neue „Chocolate Bites“

Konkrete Pläne hat der Ex-Investmentbanker mit amerikanischen Wurzel genug: In ausgewählten Läden lässt er gerade die neuen „ Halloren Chocolate Bites“ testen – 100 000 Packungen in vier Geschmacksrichtungen. „Und die kommen bisher richtig gut an“, erzählt Ehlert. „Salty Caramel find eich selbst ja am leckersten“, fügt er hinzu.

Dabei hatte das Unternehmen eigentlich erst vor einem Jahr verkündet, dass man sich lieber wieder aufs eigentlich Kernprodukt konzentrieren wolle, die Hallorenkugel. Daran will Ehlert auch nicht ändern: „Wir konzentrieren uns auf unsere Wurzeln. Wir sind die Kugel-Company – und zwar eine coole Kugel-Company.“

Westdeutsche lieben Eierlikör und Stracciatella

Bisher funktioniert das aber nur im Osten. Jetzt will Ehlert auch die Westdeutschen auf den Geschmack bringen. „Die Leute sagten mir immer, die Hallorenkugel ist zu süß für Westdeutsche“, berichtet der 46-Jährige, der Ende 2014 bei der Schokoladenfabrik eingestiegen war. „Geglaubt habe ich das nie.“ Deshalb habe man nun gezielt Teste in den alten Bundesländern gemach. „Und das Produkt kam dort gut an.“

Einziger Unterschied: Während in den neuen Ländern der aus DDR-Zeiten bekannte Klassiker Sahne-Cacao weit vorn liege, kämen im Westen die Geschäftsrichtungen Eierlikör und Stracciatella fast genauso gut an. „Das sind die Geschmäcker schon etwas verschieden.“

Westabsatz treibt Produktion in die Höhe

Schon in diesem Jahr sei der Absatz vor allem in den alten Ländern gewachsen, wo Halloren bei einzelnen Supermärkten und Drogerien bereits bundesweit um Sortiment ist. „Wir haben deutlich mehr im Westen verkauft“, berichtet Ehlert stolz.

Das dürfte der Fabrik in Halle in diesem Jahr einen Produktionsrekord verschaffen. „Wir gehen davon aus, dass es in diesem Jahr 14,5 Millionen Packungen mit Halloren-Kugeln werden“, sagte Ehlert. Das wären 500 000 mehr als 2018.

Nordrhein-Westfalen und Westberlin im Visier

Im kommenden Jahr will Halloren dann endgültig zum Sprung in den Westen ansetzen. „Dort haben wir noch ein riesiges Potenzial.“ Als erstes soll die Firma dabei Ehlerts Wahlheimat Nordrhein-Westfalen erobern – und den Westen Berlins. „Da haben wir auch noch einige weiße Flecken“, weiß Ehlert. Die wollen man jetzt gezielt schließen.

Gewinn wird die Firma damit aber noch nicht so schnell machen. Der Verlust soll 2019 mit 1,6 Millionen Euro aber schon deutlich kleiner als 2018 ausfallen. Erst 2023 rechnet Vorstandschef Wilfert dann mit einer Rückkehr in die schwarzen Zahlen.

Von Frank Johannsen