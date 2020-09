Halle

Ein womögliches Krokodil in der Unstrut beschäftigt die Menschen im Süden Sachsen-Anhalts und im Nordosten Thüringens. Das Landratsamt des thüringischen Kyffhäuserkreises setzt Hoffnungen in eine Kotprobe, die bei der Suche nach dem Reptil am Ufer der Unstrut bei Schönwerda – einem Ortsteil der Stadt Roßleben-Wiehe – gefunden wurde, wie eine Sprecherin mitteilte. Zudem werde überlegt, eine mit einem Köder bestückte Fotofalle zu errichten. Zum Unstrut-Krokodil äußert sich Halles Bergzoo-Direktor Dennis Müller im Interview:

Ist es denkbar, dass das Tier flussaufwärts schwimmt?

Ja. Die Fließgeschwindigkeit der Unstrut lässt dies zu und es ist auch nicht untypisch, dass ein Krokodil auch flussaufwärts schwimmt.

Die Behörden haben das Badeverbot in der Unstrut verlängert. Außerdem sind auch Angeln und Bootfahren vorerst untersagt. Welche Gefahr könnte von dem Krokodil ausgehen?

Grundsätzlich sehe ich bei der angegebenen Größe des Krokodils von circa zwei Metern keine unmittelbare Gefahr für Menschen, da diese von ihrer Größe nicht in das Beuteschema des Krokodils passen. Das Krokodil würde daher einen Menschen nicht grundlos oder aus Hunger angreifen. Gefährlich könnte es nur werden, wenn es sich von Menschen in die Enge getrieben fühlt, dann sind Verletzungen durch Bisse oder Schwanzschläge nicht auszuschließen.

Dennis Müller, Direktor des Bergzoos Halle Quelle: Bernd Mandel

Welche Überlebenschance hätte denn ein frei lebendes Krokodil in Mitteldeutschland?

Das kommt auf die Art an, welche ja derzeit völlig unklar ist. Wenn man davon ausgeht, dass es sich eventuell um ein Tier aus Privathaltung handelt, dann sind dies zumeist tropische Arten wie zum Beispiel der Brillenkaiman. Diese würden mit den kühlen Temperaturen unserer Winter nicht klar kommen beziehungsweise diese nicht überleben. Es gibt allerdings zwei Arten, die durchaus auch mit kühleren Temperaturen überleben können und kurzzeitig auch mit niedrigen Minusgraden zurechtkommen. Das sind der Mississippi-Alligator und der China-Alligator.

Wovon könnte es sich in respektive an der Unstrut ernähren? Und was bekommen die im halleschen Bergzoo lebenden Krokodile zu fressen?

Das wären sicherlich hauptsächlich Fische, aber auch Wassergeflügel wäre möglich. Viel braucht ein Krokodil nicht zum Überleben, ein bis zwei große Fische pro Woche reichen da völlig aus. Bei uns im Bergzoo erhalten die Krokodile entweder Ratten oder Fische, auch dies nur einmal in der Woche.

Krokodile gehören lange schon zum Inventar des im Jahr 1901 gegründeten Bergzoos. Ist denn in Halle eigentlich schon mal ein Krokodil entwischt?

Das ist Gott sei Dank noch nicht passiert und aufgrund der Haltung bei uns auch nahezu ausgeschlossen. Die Krokodile sind bei uns ausschließlich in einem Haus untergebracht und das in einer sehr tief gelegenen Anlage, die vollständig von hohen Wänden und Panzerglasscheiben umschlossen ist. Selbst der Pflegerzugang zur Anlage erfolgt über einen nochmals gesondert gesicherten Bereich, der vom Besucherbereich und der Außenwelt abgeriegelt ist.

Von Bernd Lähne