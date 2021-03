Halle

Womöglich hat es in der Saalestadt Halle (Sachsen-Anhalt) unbewusst einen Super-Spreader gegeben. Der hallesche Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) informierte am Dienstag in seinem täglichen Videostatement über diesen besonderen Vorfall.

Bernd Wiegand (parteilos), Oberbürgermeister der Stadt Halle/Saale. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

„Uns beschäftigen wieder vermehrt Infektionsgeschehen in den Kliniken, aktuell im Bergmannstrost, in der Uniklinik und im Elisabeth-Krankenhaus. Der Ärztliche Direktor des Elisabeth-Krankenhauses, Hendrik Liedtke, schilderte uns aus der Klinik den Fall einer Person, die beide Impfungen erhalten hatte, völlig symptomfrei in der Klinik erschienen und auch im Schnelltest negativ war. Bei dieser Person hat am Ende aber ein PCR-Test eine enorm hohe Virenlast zum Vorschein gebracht hat, so dass die Person womöglich völlig unwissentlich zu einem Super-Spreader geworden ist“, so Wiegand.

Halles OB erklärte in seinem Statement weiter: „Herr Liedtke hat den Fall wörtlich so beschrieben: ,Das Virus hat offenbar eine neue Strategie und umschifft alle Abwehr-Maßnahmen, die wir bisher hatten. Das ist eine völlig neue Situation.‘“

Von mape