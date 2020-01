Warum die Lösegeldforderung für Juwelen aus dem Grünem Gewölbe „eine gute Nachricht“ ist

Dresden/Tel Aviv

Die jetzt aufgetauchte Lösegeldforderung für zwei beim Einbruch im Dresdner Grünen Gewölbe entwendete Schmuckstücke in Höhe von elf Millionen Euro in Bitcoin ist für die Kunstexpertin Ulli Seegers „eine gute Nachricht, über die ich mich freue“. Die langjährige Leiterin des Art Loss Registers, der weltweit größten Datenbank für verlorene und gestohlene Kunstwerke, begründet das mit der „reellen Chance, dass die aus dem Grünen Gewölbe gestohlenen Kunstschätze auch sieben Wochen nach dem Einbruch noch in ihrer bisherigen Form existieren“.

Echte Beutestücke oder nur Bluff?

Nun gehe es vor allem darum, dass Spezialisten der Sonderkommission „vorsichtig und genau sondieren, ob es sich bei dem Angebot um einen Bluff von Trittbrettfahrern handelt oder ob die Forderung von Leuten kommt, die tatsächlich Zugriff auf Teile der Diebesbeute haben“. Die Professorin für Kunstvermittlung und Kunstmanagement in Düsseldorf beobachtet in den zurückliegenden Jahren eine Häufung von Diebstählen von Kulturobjekten mit hohem Materialwert. Kunstkriminalität sei oft eng verbunden mit anderen kriminellen Milieus wie Drogen-, Waffen- oder Menschenhandel. „Teilweise handelt es sich um organisierte Kriminalität mit mafiösen Strukturen. Und meistens sind es internationale Netzwerke, die strategisch über Landesgrenzen hinweg agieren.“ Gestohlene Kunstwerke würden in diesen Gruppen häufig als eine Art Währung gehandelt.

Übergabe als zentraler Moment

„Nach einem Einbruch wie im Grünen Gewölbe geht für die Täter oder deren Hehler das Problem erst so richtig los bei dem Versuch, die weltweit bekannte heiße Ware, auf der sie plötzlich sitzen, zu versilbern.“ Die Übergabe der Beute sei jedenfalls der zentrale Moment, für Ermittler ebenso wie für Kriminelle, ihre Interessen durchzusetzen. Seegers erinnerte an „den spektakulären Diebstahl von Benvenuto Cellinis berühmter ,Saliera’ aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien 2003, als die Täter bei der Geldübergabe geschnappt wurden. „Eine Lösegeldforderung in Bitcoin – also Art Napping im virtuellen Raum – ist allerdings eine neue Qualität“, so die Wissenschaftlerin. „Da gibt es noch nicht allzu viele Erfahrungen, wie das ablaufen könnte.“ Sie sei aber zuversichtlich, dass es bei der Polizei auch dafür die nötigen Experten gebe. „Ich habe seit heute wieder mehr Hoffnung, dass die verloren geglaubten Kunstschätze wieder an ihren angestammten Platz nach Sachsen zurückkehren werden“, so Seegers.

Ulli Seegers, langjährige Leiterin des Art Loss Registers. Quelle: privat

Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt

Eine israelische Sicherheitsfirma hatte Teile der Diebesbeute – den Bruststern des Polnischen Weißen Adler-Ordens und den „Sächsischen Weißen“ – von Unbekannten angeboten bekommen, wie der Chef des Unternehmens CGI, Zvika Nave, am Freitag bestätigte. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über derartige Aktivitäten im Darknet berichtet. Die Firma ist nach eigenen Angaben mit der Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen im Grünen Gewölbe beauftragt sowie mit der Untersuchung des Einbruchs. Die Zahlung sollte demnach in der Internetwährung Bitcoin erfolgen.

„Alle Informationen wurden in Echtzeit an die Dresdner Staatsanwaltschaft übergeben“, sagte Nave. Die E-Mail-Absender schrieben, ihre Nachricht sei nicht nachzuverfolgen, sie verwendeten verschiedene Verschlüsselungstechniken. Die Dresdner Staatsanwaltschaft wollte diese Erkenntnisse zunächst weder bestätigen noch dementieren: „Wir haben zum Ermittlungsstand nichts Neues mitzuteilen“, sagte Oberstaatsanwalt Lorenz Haase. Man wolle die Angaben zunächst prüfen.

Die Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) jedoch, zu denen auch das Grüne Gewölbe gehört, zeigten sich überrascht. Von dem angeblichen Sachverhalt habe man keine Kenntnis, erklärte SKD-Sprecher Stephan Adam am Freitag auf Anfrage. Zudem betonten die Kunstsammlungen, die Sicherheitsfirma CGI nicht mit Ermittlungen ‎beauftragt zu haben. „Die Firma hat zu uns auch keinen Kontakt aufgenommen.“

Soko prüft über 1000 Hinweise

Das Achselband mit dem „Sächsischen Weißen“ und der Bruststern des Polnischen Weißen Adler-Ordens gehören zu gut zwei Dutzend erbeuteten barocken Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten. Zwei Unbekannte waren am frühen Morgen des 25. November mit Gewalt in das berühmte Schatzkammermuseum des 18. Jahrhunderts im Erdgeschoss des Residenzschlosses eingedrungen. Sie hatten ein Fenstergitter durchtrennt, das Fenster herausgestemmt, im Juwelenzimmer mit einer Axt Löcher in die Vitrine mit den prächtigsten Stücken gehackt und zugegriffen. Der Coup, der weltweit Schlagzeilen machte, dauerte nur wenige Minuten. Als die Polizei eintraf, waren Diebe und Beute verschwunden.

Die Polizei hat bisher rund 1200 Hinweise zum Einbruch am 25. November 2019 erhalten und Dutzende Zeuge befragt. Es wurde eine Belohnung von 500.000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Noch ist das historische Grüne Gewölbe, in dem sich auch das Juwelenzimmer befindet, für Besucher geschlossen.

Von Winfried Mahr