Gut gebucht – Sommerferien geben Sachsens Tourismusbranche einen Schub

Ob Erzgebirge, Sächsische Schweiz, Vogtland oder Leipzig und Dresden – die Sommerferien haben in Sachsen wieder ein wenig Hoffnung in der Tourismusbranche geweckt. Auch wenn die offiziellen Übernachtungszahlen des Statistischen Landesamtes dafür noch nicht vorliegen, das Interesse der Gäste am Urlaub in der Heimat scheint groß.

Ein Stück vom Kuchen abbekommen

„Ich höre sehr viel Positives, wenn ich landauf und landab unterwegs bin – aus den Tourismusregionen, von vielen Hoteliers“, sagt Veronika Hiebl, Geschäftsführerin der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS). Aus einzelnen Hotels lägen ihr Auslastungen für August und September von 80 bis 90 Prozent vor. „Das kann man zwar nicht verallgemeinern“, sagt die TMGS-Geschäftsführerin. „Aber ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder beim Trend ,Urlaub in Deutschland’ ein gutes Stück vom Kuchen abbekommen.“

Nach wie vor seien Camping & Caravaning in Sachsen stark gefragt. Aber auch Outdoor-Aktivitäten, wie Wandern, Radfahren, Mountainbiken und Natur stehen in der Gunst der Gäste ganz weit oben. Ein weiteres Thema, bei dem Sachsen punkten kann, ist Familienurlaub. Hiebl: „Und auch der eine oder andere ausländische Gast kommt wieder. Gerade aus den Nachbarländern Tschechien oder Polen, aber auch aus Österreich, der Schweiz oder den Niederlanden.“

Großstädte verzeichnen mehr Gäste

Die Großstädte Leipzig und Dresden zogen offenbar in diesem Jahr noch mehr Reiselustige an als im Jahr davor. Kultur- und Städtetourismus hätten zugelegt. „Dort ist es ein Durchatmen“, so die TMGS-Geschäftsführerin. Das bestätigt auch Andreas Schmidt, Sprecher der Leipzig Touristik und Marketing GmbH (LTM). „Wir verzeichnen seit Beginn der Sommerferien in den Monaten Juli und August wesentlich mehr Gäste als in den Vormonaten“, sagt er. Die Zahl der Übernachtungen in der Messestadt lag beispielsweise bereits im Juni mit 161 195 über der des Jahres davor (145 084 Übernachtungen).

„Es kommen erfreulicherweise auch wieder internationale Gäste nach Leipzig“, sagt Schmidt. Ihr Anteil an Übernachtungen stieg im ersten Halbjahr auf 15,5 Prozent und übertraf damit sogar den Wert aus der Zeit vor Corona (14 Prozent). Den größten Beitrag dazu leisteten Polen, US-Amerikaner, Österreicher, Briten und Tschechen. Besonders gefragt seien auch Angebote in der Region Leipzig und im Leipziger Neuseenland. Dort stünden neben Badevergnügen auch Aktivurlaub und Radtourismus hoch im Kurs.

Ähnliches ist auch aus sächsischen Landeshauptstadt zu hören. „Dresden ist auf alle Fälle sehr gut gebucht“, sagt eine Sprecherin der Dresden Information. „Wir können ganz zufrieden sein.“ Großes Interesse gäbe es beispielsweise für Grünes Gewölbe oder Weiße Flotte. Vor allem Gäste aus dem Inland ließen sich gern beraten. Die Hotels seien auch wieder gut gebucht.

Großes Interesse an Vogtland, Erzgebirge und Sächsischer Schweiz

Für Andreas Kraus, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Vogtland, waren die vergangenen Wochen ein Anlass zur Hoffnung. „Wir sind sehr zufrieden“, unterstreicht er. Der Start sei zwar etwas zögerlich gewesen, aber mittlerweile habe sich das Interesse deutlich erhöht. Der Trend gehe im Vogtland ganz klar zum Wohnmobil und zum Camping. Gerade die zahlreichen Talsperren hätten hier viel zu bieten. Aber auch Ferienhäuser und Hotels liefen gut. Kraus: „Ob es der Freizeitpark Plohn war oder die Sole-Therme in Bad Elster – das Vogtland war wirklich gut besucht.“

Das kann auch das Erzgebirge von sich behaupten. „Die Nachfrage nach Urlaub im Erzgebirge ist sehr hoch“, heißt es von Erzgebirge Tourismus. Bei Familien mit Kindern, Paaren und Einzelreisenden schätze man die Zahlen annähernd so wie im vergangenen Juli und August. „Insbesondere kurzfristige Buchungen konnten wir in dieser Saison feststellen.“ Aktiv- und Outdoorbereich seien besonders gefragt gewesen. Auf dem Wanderweg Erzgebirge-Vogtland habe man noch mehr Urlauber registriert.

Im Elbsandsteingebirge brummt es sogar schon wieder. Die Auslastung, vor allem im Bereich der Familienangebote, sei nahezu für den gesamten Sommerzeitraum sehr hoch gewesen, sagt Micaela Lindheimer, stellvertretende Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz. „Teilweise können bei Anfragen keine Angebote mehr unterbreitet werden.“ Besonders beliebt seien Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Apartmentanlagen sowie Angebote für Camper und Wohnmobile. Aber auch die vielen kleinen und größeren Pensionen und Hotels, die teilweise in den Schließzeiten liebevoll renoviert wurden, würden gern gebucht.

Ein Drittel weniger Übernachtungen als 2019

Der Blick richte sich bereits auf die bevorstehende Wintersaison. Dazu sei die Dachmarke „Wintertraum Sächsische Schweiz“ konzipiert worden. Regelmäßig stattfindende Winter-Erlebnisse gehörten dann zum Angebot, sagt Lindheimer. Dennoch: In diesem Jahr rechne man in der Sächsischen Schweiz mit etwa einem Drittel weniger Übernachtungen als 2019. Auch wenn es jetzt gut laufe, ließe sich der Rückstand wegen der langen Schließzeit nicht mehr aufholen, so Lindheimer weiter.

Grund zum Jubel sieht auch TMGS-Geschäftsführerin Hiebl nicht. „Denn dieses Jahr könnte noch schlechter werden als das vergangene.“ 2020 habe man noch die starken Monate Januar und Februar gehabt und damals sei es auch bereits im Mai nach der Corona-Pause wieder losgegangen. 2021 dagegen fielen Januar und Februar weg und der Neustart fand erst im Juni statt. „Die Verluste sind damit jetzt schon höher“, so Hiebl. Dazu komme, dass es mittlerweile den einen oder anderen Gast bereits wieder ins Ausland ziehe.

