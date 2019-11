Leipziger TV-Kunsthändler Fabian Kahl geht von Auftragsarbeit im Grünen Gewölbe aus

Leipzig

Die Diebesbeute aus dem Dresdner Grünen Gewölbe könnte für lange Zeit in der Versenkung verschwinden, falls die Täter nicht rasch gefasst werden. Das zumindest befürchtet der Leipziger Kunst- und Antiquitätenhändler Fabian Kahl (28), bekannt aus der ZDF-Sendereihe „ Bares für Rares“.

Sie sind einer der bekanntesten Schmuck- und Kunsthändler Deutschlands - haben Sie schon etwas aus dem Grünen Gewölbe angeboten bekommen?

Nein. Und nach diesem krassen Diebstahl rechne ich auch nicht damit.

Warum nicht?

Die entwendeten Exponate sind weltbekannt. Das ist echt heiße Ware. Ich glaube nicht, dass die Kunstwerke sobald wieder auftauchen. Jedenfalls bei keiner legalen Auktion.

Wozu dann der Einbruch?

Nach allem, was bislang bekannt ist, rechne ich am ehesten mit einer Auftragsarbeit. Die einzigartigen Kunstschätze wurden auf Bestellung geklaut und verschwinden in den Schatullen irgendwelcher Sammler, die zu viel Geld haben.

Die aber bestimmt mal damit prahlen wollen…

Hinweise von Augenzeugen wären für die Ermittler wichtig. Aber es gab auch schon etliche Fälle, bei denen Kunstwerke ganz in der Versenkung verschwanden und erst nach Jahrzehnten von Enkeln der Besitzer in verstaubten Holzkisten wiederentdeckt wurden. Das befürchte ich im konkreten Falle auch.

Könnten die Exponate auch auf dem Schwarzmarkt oder im Darknet verhökert werden?

Vielleicht, aber in diesen Sphären kenne ich mich nicht aus. Das ist nicht mein Betätigungsfeld.

Hatten Sie schon mal Kunst im Bestand, die sich als gestohlen herausstellte?

Ja, da war mal ein kleines Hostiengefäß, das eine Kirche zurückforderte. Ich hatte zwar Belege und Quittungen, woher ich das Gefäß hatte. Aber der finanzielle Verlust blieb am Ende bei mir hängen.

Sie rechnen also nicht damit, dass Dresdner Diebesbeute demnächst in der ZDF-Sendung Bares für Rares angeboten wird?

Bestimmt nicht. Und wenn doch, wäre es das mit Abstand Dümmste, wovon ich bisher gehört habe.

Von Winfried Mahr