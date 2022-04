Dresden

Das Sicherheitskonzept der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ist seit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe umstritten: Nun hat eine Panne im Sicherheitssystem das Residenzschloss lahmgelegt. Wie die SKD am Montag auf Anfrage bestätigten, kam es am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einer „technischen Störung“ in einem „elektronischen Bauteil“. Was genau für die Störung verantwortlich war und in welchem Sicherheitsbereich sie konkret auftrat, ließ die Sprecherin offen. Insgesamt seien das Schloss sowie der Zwinger und das Albertinum von den Auswirkungen betroffen gewesen.

Auswirkungen noch am Montag zu spüren

Die Störung hat nach Angaben der Kunstsammlungen am Sonntag „bis in die Abendstunden“ gedauert. Auch am Montag waren die Folgen noch zu spüren: Das Residenzschloss konnte wegen Überprüfungsmaßnahmen nicht regulär öffnen. Mittlerweile sei die Panne vollständig behoben, teilten die SKD mit.

„Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für das Kunstgut“, betonte die Sprecherin. Einen Ausfall des Sicherheitssystems habe es nicht gegeben, die Stromversorgung sei intakt gewesen. Man habe auch die Polizei verständigt, die dann vor Ort gekommen sei. Die Museen wurden geräumt, „alle Besucher mussten gehen“. Gerüchte über einen Stromausfall als Auslöser für die Störung dementierte die Sprecherin.

Sicherheitskonzept in der Kritik

Der Vorfall ist wegen der umstrittenen Sicherheitspolitik der Staatlichen Kunstsammlungen brisant. Jahrelang hatten sich die Verantwortlichen für das Konzept gepriesen. Nach dem Juwelendiebstahl, für den sich momentan mehrere Personen vor dem Landgericht Dresden verantworten müssen, wurden aber immer mehr Pannen bekannt.

Die Staatsanwaltschaft geht mittlerweile davon aus, dass die Diebe das Sicherheitsgitter an einem Fenster schon Tage vorher durchtrennen konnten. Die Scanner, mit denen die Fassaden gesichert waren, hatten tote Winkel. Auch das Sicherheitsglas der Vitrinen hielt nicht so lange wie versprochen. Ein Zeuge nannte im Prozess das Sicherheitskonzept einen „Kompromiss“. Von den gestohlenen Juwelen fehlt bis heute jede Spur. Persönliche Konsequenzen hat bei den Staatlichen Kunstsammlungen bis heute niemand gezogen.

Ministerin Klepsch informiert den Kulturausschuss

Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) informierte am Montag den Kulturausschuss des Landtags bei seiner regulären Sitzung über die Sicherheitsstörung. Nach Angaben von Teilnehmern ging die Ministerin nicht ins Detail, sondern blieb allgemein. Auch ihr Sprecher verwies auf Anfrage auf die Kunstsammlungen. Die SKD selbst kommunizierten den Vorfall erst auf Anfrage. Auf ihrer Internetseite hieß es, dass das Residenzschloss am Montag aus „betriebstechnischen Gründen“ geschlossen gewesen sei. Von der Polizei gab es ebenso keine Mitteilung.

Die Staatlichen Kunstsammlungen hatten erst vor Kurzem neue bauliche und technische Sicherheitsmaßnahmen am Residenzschloss beendet. Die Abbauarbeiten beim Sichtschutz, der die Maßnahmen am Westflügel des Schlosses abschirmte, hatten vergangene Woche begonnen.

Von Kai Kollenberg