Dresden

Die Zeit der Haushaltsverhandlungen gleicht im sächsischen Landtag nicht selten einer sächsischen Pokermeisterschaft: Alle zwei Jahre geht es um viel Geld, noch mehr Wünsche und vor allem um taktisches Geschick. Wer etwas erreichen will, muss auch einen Einsatz wagen. In dieser Zeit, in der die Scheine im politischen Dresden gerade neu gemischt werden, legen die Grünen nun ihr jüngstes Projekt vor: Sachsen soll einen Klimafonds einrichten, der dem Vernehmen nach mit einem „zweistelligen Millionenbetrag“ bestückt werden soll.

Klimafonds soll „zweistelligen Millionenbetrag“ enthalten

„Die Folgen der Klimakrise sind im Freistaat deutlich spürbar, was sich an der gestiegenen Jahresdurchschnittstemperatur und der Zunahme von Extremwetterereignissen zeigt. Wir wollen in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass es Mittel gibt, um diesen Klimafolgen zu begegnen und die verschiedenen Bereiche krisenfester zu machen“, erklärt Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert.

Mit Hilfe des Klimafonds soll eine „grüne Infrastruktur“ aufgebaut werden, etwa in Grundbereichen wie Wasser oder Energie, unter anderem mit mehr Speicherkapazitäten. Daneben geht es auch um mehr Stadtgrün und innerstädtische Abkühlung, um Biotope und Umweltbildung sowie einen besseren Umgang mit Starkregen, Erosion und Stürmen.

CDU nimmt Grünen-Vorstoß „zur Kenntnis“

Der Grünen-Vorstoß kommt allerdings nicht von ungefähr: In der Koalition wird gegenwärtig heftig ums Geld gestritten. Oder besser gesagt: Die Wunschliste aus den Reihen der Koalitionspartner wächst zusehends – gleichzeitig sind die finanziellen Spielräume diesmal geringer als sonst. „Wir haben auch diesen Vorschlag für einen Fonds zur Kenntnis genommen. Aber da wir Haushaltsverhandlungen nicht über die Medien führen, werden wir ihn in gewohnter Manier intern diskutieren“, kommentiert der CDU-Haushaltspolitiker und Fraktionsvize Georg-Ludwig von Breitenbuch den geplanten Klimafonds.

Wunschlisten der Fraktionen wachsen zusehends

Allein diese Äußerung zeigt, wie angespannt die Atmosphäre momentan ist. Die CDU hat sich zuletzt auf einer Fraktionssitzung bereits für die anstehenden Haushaltskämpfe in Stellung gebracht. Selbstredend gibt es auch innerhalb der Union eine Wunschliste, die – bei aller Geldknappheit – zumindest einige der Lücken im vorliegenden Regierungsentwurf schließen soll.

Dabei dürften auch zwei Marken zur Sprache kommen, die eng mit dem SPD-geführten Wirtschafts- und Verkehrsministerium verknüpft sind: Die bislang ungedeckten 50 Millionen Euro pro Jahr für das neue Bildungsticket, das ein sozialdemokratisches Projekt ist, und der auf 39 Millionen Euro pro Jahr zusammengestrichene kommunale Straßenbau, der wiederum der Union am Herzen liegt. Intern heißt es bereits: Das gemeinsame Regieren wird teuer – möglicherweise sogar zu teuer.

SPD schlägt umfassenden Zukunftsfonds vor

In diese explosive Gemengelage mischen sich nun auch die Grünen ein. „Sachsen will den Klimaschutz entsprechend dem Koalitionsvertrag in der Verfassung verankern. Damit Worten Taten folgen können, wollen wir einen Klimafonds schaffen“, fordert Franziska Schubert. SPD-Fraktionschef Dirk Panter begrüßt zwar den Vorstoß – gleichzeitig macht er aber auch klar: „Investitionen sind wichtig, wenn sie das Ökologische, das Ökonomische und das Soziale verbinden und unseren Freistaat voranbringen. Es bleibt offen, ob ein zweistelliger Millionenbetrag für all diese Herausforderungen ausreichen wird.“ Die SPD hat bereits einen Zukunftsfonds ins Gespräch gebracht, der neben dem Klimaschutz auch Digitalisierung, Verkehrswende und nachhaltige Industriepolitik umfasst.

Linke fordert soziale Komponente beim Klimaschutz

Die Linke ist zwar bei dem koalitionären Verteilungspoker traditionell eher Beobachter, als dass sie stärker eingreifen könnte – den Klimafonds hält sie aber für eine vernünftige Idee. Fraktionsvize Marco Böhme sieht allerdings einen wesentlichen Kritikpunkt: „Wir sind schon einen Schritt weiter: Damit das Geld zielgerichtet ausgegeben wird, wollen wir für Sachsen erstmals Ziele und Maßnahmen in einem sozialen Klimaschutzgesetz festlegen.“ Bei allem Klimaschutz müsse auch Ziel sein, „dass Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen keinesfalls stärker belastet werden als reichere Menschen“, so Böhme. Die AfD lehnt den neuen Klimafonds hingegen von Grund weg als unnötig ab.

Von Andreas Debski