Die Lebensmittelhersteller aus Sachsen sind wieder mal die Besuchermagneten auf der Grünen Woche. Der neue Landesagrarminister Wolfram Günther (Grüne) besuchte am Montag in Berlin Firmen und Verbände aus dem Freistaat – und stieß dabei nicht nur auf Gegenliebe.

Besuch vom sächsischen Agrarminister: Wolfram Günther (Grüne) machte am Montag bei seinem Rundgang auf der Grünen Woche in Berlin auch Station am Stand der Region Chemnitz/Zwickau. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa