Großröhrsdorf

Auch an diesem Donnerstagmittag wirkt Großröhrsdorf wie eine idyllische Kleinstadt in Sachsen. Fast schon verschlafen. Es sind kaum Passanten unterwegs, hin und wieder fahren Autos über die Straße. Doch der Schein trügt.

Nur rund 900 Meter vom Bahnhof entfernt stehen mehrere Polizeiautos. Kamerateams der „Bild“ und des „MDR“ tummeln sich vor einem Garagenkomplex an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Einsatzkräfte laufen umher, suchen nach Hinweisen, womöglich Beweisen. Der Garagenkomplex ist an diesem Donnerstagmittag wie schon am Tag zuvor ein Tatort – Großröhrsdorf Ort eines Gewaltverbrechens.

„Wir sind super schockiert“

Am Mittwoch tötete ein bislang unbekannter männlicher Täter eine 16-jährige Jugendliche. Bei dem Opfer soll es sich um eine Schülerin der Oberschule Rödertal handeln. Ein Zeuge hatte das schwerverletze Mädchen gefunden, anschließend die Polizei alarmiert. Sanitäter und Notarzt reanimierten die junge Frau und brachten sie in ein Krankenhaus – wo sie später starb. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

„Wir sind super schockiert, dass so etwas unmittelbar in unserem nahen Umfeld passiert ist“, sagt Frances K. Die 21-Jährige wohnt mit ihren Eltern schräg gegenüber des Tatortes. Am Mittwoch war K. bei ihren Großeltern gewesen, als ihre Mutter sie anrief und erzählte, was passiert ist. „Ich hab mich dann sofort auf den Weg hierhin gemacht.“

Blumen liegen an der Einfahrt zum Garagenkomplex. Quelle: Felix Franke

Die 21-Jährige kannte das Opfer nicht. Aber so früh aus dem Leben gerissen zu werden, sei unvorstellbar, sagt K. Ob ihre Eltern etwas von dem Verbrechen mitbekommen haben? „Nein“, antwortet K, „haben sie nicht.“

Zahlreiche Hinweise bekommen

Ähnliches äußern zwei Anwohnerinnen, die in einem Mehrfamilienhaus hinter dem Garagenkomplex wohnen. Kein einziger Bewohner hätte etwas gehört, erzählt eine von beiden. Keine Schreie, keinen Streit. Laut Informationen der „Deutschen-Presse-Agentur“ sei über einen möglichen Disput spekuliert worden.

Die Polizei konzentriert sich derweil auf das Umfeld der Getöteten. Kräfte der Mordkommission, der Einsatzpolizei und Kriminaltechniker waren am Donnerstag am Tatort und suchten diesen auf mögliche Spuren ab. Auch in Mülltonnen schauten sie nach.

Der mutmaßliche Tatort. Quelle: Felix Franke

„Wir fahnden im Moment im Nahbereich der Getöteten nach dem Tatverdächtigen“, sagte ein Polizeisprecher. Auch Nachbarn würden befragt. „Wir haben aus der Bevölkerung zahlreiche Hinweise bekommen, denen wir jetzt nachgehen“, so der Sprecher.

Mehrere Medien hatten berichtet, der Täter hätte die Jugendliche mit einem Messer attackiert. Das bestätigte die Polizei bislang nicht. Ob es sich um eine Beziehungstat handelt, ließen die Verantwortlichen ebenfalls offen. Auszuschließen sei es aber nicht.

Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Görlitz oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Telefon: 03581/4680

Von Felix Franke