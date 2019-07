Leipzig

Die Bundespolizei ist am Morgen zu einem Großeinsatz in vier Bundesländern ausgerückt. Schwerpunkt des gegen Scheinehen gerichteten Einsatzes ist der Großraum Leipzig und die Stadt selbst.

Das bestätigte Christian Meinhold, Sprecher der Bundespolizei-Direktion Pirna, gegenüber LVZ.de. Die Beamten seien seit 7 Uhr im Einsatz. Auch in Wurzen, Rackwitz und Taucha wurden Wohnungen und Gewerberäume durchsucht. Neben Sachsen gab es zudem Razzien in Thüringen, Bayern und Rheinland-Pfalz.

Allein in Sachsen gab es 29 vorläufige Festnahmen, teilte Polizeisprecherin Romy Gürtler mit. Gegen 22 Tatverdächtige seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Scheinehen mit Männern aus Pakistan und Indien

Die Masche der mutmaßlichen Täter ist laut Meinhold immer gleich. Vermittler suchten für Männer aus Pakistan und Indien geeignete Frauen in Deutschland. „Sie wählen in der Regel Damen aus osteuropäischen EU-Staaten aus“, so Meinhold. Wegen den Freizügigkeitsregelungen im europäischen Recht dürfen sie sich legal und dauerhaft in Deutschland aufhalten.

Bei einer Heirat gelte dieses Recht dann auch für ihren Mann. Bei der Razzia wollen die Einsatzkräfte unter anderem herausfinden, ob die Eheleute tatsächlich zusammenleben oder ihr Lebensbündnis nur vortäuschten.

Einsatz gegen 60 Personen

Hauptdrahtzieher soll ein in Leipzig lebender Pakistaner sein. Es werde zudem gegen einen zweiten Hauptbeschuldigten ermittelt. Insgesamt richtet sich der Einsatz gegen 60 Personen. Dabei befänden sich 40 Objekte im Visier der Beamten. Die Bundespolizei setzt dafür rund 500 Beamte ein.

Razzia in Wurzen

Auch in Wurzen war die Bundespolizei aktiv. Dort nahmen sie einen 50-Jährigen fest, wie LVZ.de erfahren hat. Er soll einer der Hintermänner sein. „Wir haben in der Wurzener Wohnung des Beschuldigten Schuldscheine sichergestellt. Dabei geht es um für eine solche Schleusung typischen Beträge zwischen 15.000 und 22.000 Euro.“, sagte Sprecherin Romy Gürtler.

Von Matthias Roth und Andreas Dunte