Großfamiliär, katholisch und ohne Papst: Die Alt-Katholiken in Sachsen

Dresden

Mit ihren 176 Mitgliedern sind die Alt-Katholiken in Sachsen eine sehr kleine Kirche. Pfarrer ist seit 2015 der 55-jährige Armin Luhmer in Dresden. Als Priester wurde er von der Gemeinde gewählt. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Zwei Besonderheiten, in denen sich seine Kirche von der römisch-katholischen unterscheidet. 150 Jahre alt ist diese vom Papst unabhängige Glaubensgemeinschaft nun geworden. Groß feiern können sie das wegen Corona nicht.

Am Anfang steht das Erste Vatikanische Konzil

Zumindest mit einer Festschrift wollen sie jedoch an ihre Geschichte erinnern. Diese Geschichte erklärt auch, wie das „alt“ im Namen zu verstehen ist. Begonnen hat alles mit einem Zerwürfnis und einem Rausschmiss.

Es ist der 18. Juli 1870. Über Rom ballen sich dunkle Wolken zusammen. Ein Gewitter zieht auf. In der Aula des Petersdoms hat Papst Pius IX. Bischöfe aus aller Welt zum Konzil versammelt. Unter dem Begriff Erstes Vatikanisches Konzil wird es später in die Geschichte eingehen. Begonnen hat es bereits im Jahr zuvor. Gegen Ende werden die Debatten heftiger. Schließlich geht es um nichts weniger als zwei neue Dogmen: Zum einen um den Primat der päpstlichen Rechtsprechung. Als Nachfolger Petri, Stellvertreter Christi und oberstes Haupt der Kirche soll der Papst künftig volle bischöfliche Gewalt über die Gesamtkirche und über alle einzelnen Bistümer bekommen. Zum anderen das Unfehlbarkeitsdogma: Der Papst als öffentliche Person, „persona publica“ ist unfehlbar, wenn er „ex cathedra“, also in Ausübung seines obersten Lehr- und Hirtenamtes eine Wahrheit des Glaubens und der Sitten für die ganze Kirche verkündet.

Genau betrachtet ist es eine Art Trotzreaktion der katholischen Kirche auf eine gesellschaftliche Entwicklung, die mit der Französischen Revolution begonnen hat. Staaten wollen die Trennung von der Kirche, die Säkularisierung greift um sich. Daher spricht der Kölner Neuzeithistoriker Rudolf Lill von einem „Gegenangriff auf die Moderne“. Mit den neuen Dogmen setzt die katholische Kirche auf Gehorsam, Autorität und Tradition. Während Europa sich in Richtung Demokratie entwickelte, wollte der Vatikan zurück zum Absolutismus, wie Lill meint.

Etwa ein Viertel der Bischöfe, etliche davon aus Frankreich, besonders aber die aus Deutschland, sind dagegen. Ein Gegner aus Italien, Kardinal Filippo Maria Guidi, Erzbischof von Florenz, und der Papst brüllen sich an. Draußen bricht in diesem Moment das Gewitter mit Blitz und Donner los. Eine Scheibe der Konzils-Aula zerbirst mit lautem Klirren.

Die Protestkatholiken werden exkommuniziert

Einer der schärfsten Kritiker ist der Theologe und Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger (1799-1890). Das Unfehlbarkeitsdogma widerspreche der Bibel und der katholischen Tradition, sagt er. Dafür werden er und alle, die wie er denken, exkommuniziert. Im September 1871 versammeln sie sich in München zu einem Kongress – die erste Großveranstaltung der ausgeschlossenen Protestkatholiken.

Friedrich von Schulte (1827-1914) schlägt vor, regelmäßig Seelsorge einzurichten. Die Delegierten stimmen zu. Nun ist der Weg frei für eigene Strukturen. Bereits im Oktober 1871 tragen sich in Kempten (Allgäu) 346 Männer mit ihren Familien in eine Liste ein – damit ist die erste Gemeinde der Alt-Katholiken in Deutschland entstanden. „Alt-katholisch“ nennen sie sich, weil sie die Neuerungen des Ersten Vatikanums nicht akzeptieren und am alten katholischen Glauben festhalten.

Eine Kirche für Wiederverheiratete, Geschiedene, Homosexuelle

Seither gibt es eine katholische Kirche, welche die verordnete Ehelosigkeit (Zölibat) nicht kennt und in der Frauen Priesterinnen sein dürfen. Während die römisch-katholische Kirche derzeit über die Möglichkeit eines „Synodalen Weges“ debattiert, hatten bei den Alt-Katholiken Synoden mit Laienvertretern von Anfang an das entscheidende Wort. Wiederverheiratete Geschiedene dürfen gemeinsam zum Abendmahl, homosexuelle Lebensgemeinschaften bekommen den Segen. Davon können katholische Reformer nur träumen. Dennoch erlebten die Alt-Katholiken noch nie größeren Zulauf, von wenigen enttäuschten römisch-katholischen Mitgliedern und Priestern abgesehen, zu denen auch Armin Luhmer gehört.

Das Wichtigste über die Alt-Katholiken in Kürze Organisation: ein bundesweites alt-katholisches Bistum mit Sitz in Bonn; zum Bischof wurde 2009 Matthias Ring gewählt; den rund 60 Gemeinden, aufgeteilt in sieben Dekanate, gehören fast 16.000 Mitglieder an Leitungsprinzip: bischöflich-synodal; Bischöfin oder Bischof leitet die Kirche, aber alle Mitglieder sind an Entscheidungsprozessen beteiligt; auch Frauen können Bischöfinnen oder Pfarrerinnen sein; alle werden gewählt; auch Laien können kirchliche Leitungsaufgaben ausüben Sachsen: erste Gemeinden 1908 in Leipzig, 1927 in Dresden; heute an den vier Orten Dresden, Leipzig, Werdau, Großschönau mit insgesamt 176 Mitgliedern Partnerschaft: die Synode des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken hat im November die rechtliche und liturgische Gleichstellung der Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und der Ehe beschlossen; 2014 schuf die Liturgische Kommission ein Ritual für die Feier der Partnerschaftssegnung; „Gleichgeschlechtlich liebende Paare, deren Gemeinschaft auf Dauer angelegt ist und die füreinander verantwortlich sorgen wollen, können und dürfen mit Recht für ihre Partnerschaft um den Segen Gottes bitten“, heißt es im Vorwort Pfarramt: Dresden-Strehlen, Kurt-Frölich-Str. 9; Tel. 0351 4794910; E-Mail dresden@alt-katholisch.de

Deshalb sind die Gemeinden in der Regel winzig geblieben. Für Pfarrer Luhmer bedeutet das, viel unterwegs zu sein. Gottesdienste hält er in Dresden, Leipzig, Werdau oder Großschönau. „Neben diesen Angeboten vor Ort haben wir besondere Momente im Jahr, zu denen wir alle einladen. Zum Beispiel die Kar- und Ostertage in Lückendorf, ein Hof-Gottesdienst bei Bautzen oder ein gemeinsamer Ausflug.“

Positiver Effekt dessen: Fast alle kennen einander. „Unsere Gemeindemitglieder sind gut untereinander vernetzt“, sagt Pfarrer Luhmer. „Sie telefonieren öfters. Manche sind befreundet. Auch der Zusammenhalt zwischen Älteren und Jüngeren ist stark.“

Außerdem sei der Anteil der aktiv am Gemeindeleben Beteiligten weitaus höher als unter den römisch-katholischen Schwestern und Brüdern. Ein bisschen erinnert es an eine Großfamilie. „Das macht uns für Außenstehende attraktiv.“ In den zwei Corona-Jahren seien mehr als zehn Gläubige neu hinzugekommen. „Das sind Menschen, die diese persönliche Ansprache schätzen.“

Eucharistie (Abendmahl) und Heilige Messe in Dresden feiern sie mal in der kleinen Hauskapelle in der Erdgeschosswohnung eines um 1910 errichteten Mietshauses in Strehlen, mal sind sie zu Gast in der evangelischen Diakonissenhauskirche; zum Morgenlob auch in der römisch-katholischen St.-Petrus-Kirche. Auch deswegen pflegen sie gute Beziehungen zu anderen Konfessionen. Dennoch suchen sie nach einem eigenen Kirchraum, sagt Armin Luhmer. „Der sollte in der Größe passen und für unsere kleine Gemeinde finanzierbar sein.“

Von Tomas Gärtner