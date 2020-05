Großeinsatz in Königstein: Rechtsextreme attackieren Polizisten

Königstein/Dresden

Mehrere Dutzend Rechtsextreme haben am Donnerstagabend im sächsischen Königstein (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) Polizisten bedroht und angegriffen. Die Beamten mussten sich angesichts der massiven Attacken vorerst zurückziehen und riefen Verstärkung. Erst durch einen Großeinsatz gelang es, der Gruppe habhaft zu werden. Auch in anderen Landkreisen kam es am Himmelfahrtstag wegen rechtsradikaler Vorfälle zu Polizeieinsätzen.

Das Geschehen im Königsteiner Ortsteil Pfaffendorf begann kurz nach 20 Uhr. Anwohner hatten sich bei der zuständigen Dresdner Polizei beschwert, weil rechte Parolen und lautstarke Musik zu hören waren. „Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, wurden sie unvermittelt von 20 bis 25 Personen attackiert, indem Gläser und weitere Gegenstände auf sie geworfen wurden“, heißt es im Bericht der Beamten. Dabei blieb es nicht. Unter „Sieg Heil“-Rufen bewaffneten sich die Neonazis mit Holzlatten und Stahlrohren und versuchten die Polizisten weiter abzudrängen.

Grundstücke umstellt und gestürmt

Die Beamten setzten Pfefferspray ein und zogen sich vorerst zurück. Die Angreifer flüchteten in Richtung zweier naher Grundstücke. Die Polizei zog weitere Kräfte in Pfaffendorf zusammen, insgesamt 130 Beamte umstellten die Grundstücke. Zudem kam ein Hubschrauber und die Hundestaffel der Dresdner Polizei zum Einsatz, heißt es. Zehn der mutmaßlichen Neonazis konnten im Umfeld der Häuser festgenommen werden, in der Folge wurden auch die umstellten Gebäude gestürmt. Letztlich nahmen die Beamten 30 Personen vorübergehend fest und brachten sie zur Identitätsüberprüfung auf die Reviere in Pirna und Dresden. Die Polizei mitteilte, seien mehrere der Festgenommen bereits wegen anderer rechtsmotivierter Straftaten bekannt gewesen.

Bei der Durchsuchung der Beschuldigten und der Grundstücke seien unter anderem eine Übungshandgranate, die Attrappe einer Panzergranate, Einhandmesser, Betäubungsmittel sowie diverses rechtsradikales Propagandamaterial sichergestellt worden, heißt es. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und Verstoß gegen das Waffengesetz eröffnet.

Hitlergrüße in Sachsen-Anhalt

In sachsen-anhaltischen Eisleben ( Landkreis Mansfeld-Südharz) musste die Polizei am Donnerstagabend ebenfalls wegen lautstarker „Sieg-Heil-Rufe“ ausrücken. Die Beamten stellten dort einen 36-Jährigen sowie einen 50-Jährigen und erstatteten gegen beide Anzeige.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in einer Gartenanlage in Halle mussten die Polizei ebenfalls einschreiten. Ein 22-jähriger Tatverdächtigen zeigte den Beamten den Hitlergruß und beleidigte sie. Auch gegen ihn wurde eine Verfahren wegen des Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen eingeleitet.

Von Matthias Puppe