Leipzig

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat am Donnerstag das C aus dem CDU-Logo an der Berliner Parteizentrale entfernt – am Freitag tauchte es in Leipzig wieder auf. Am Morgen erschien ein als überdimensionales rotes C verkleideter Aktivist vor den Türen zum Congress Center und bat um Akkreditierung für den Bundesparteitag auf der Neuen Messe – allerdings vergeblich. Zuvor war das C bereits beim Gottesdienst vor der Nikolaikirche in der Leipziger Innenstadt zu sehen gewesen.

Zur Galerie Am Donnerstag hatten es Greenpeace-Aktivisten entwendet, am Freitag tauchte das C der CDU beim Parteitag in Leipzig wieder auf.

Zugleich rollte Greenpeace über dem Eingang an der Neuen Messe ein riesiges Transparent aus mit der Aufschrift: „CDU sollst das Klima schützen“. Dann ließen die Aktivisten das C fallen, so dass der Schriftzug „DU sollst das Klima schützen entstand“. Vier Unterstützer waren dafür auf den Eingangsbereich des Congress Centers geklettert.

Nur wenige Meter weiter protestierten rund 100 Personen gegen die Rentenpolitik der Union. Es handelte sich dabei um eine Aktion des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten. „Lug und Betrug bei Betriebsrenten“, war auf einem der Transparente zu lesen.

Am Vortag hatten die Umweltschützer an der Glasfassade des Konrad-Adenauer-Hauses in Berlin die verbliebenen Buchstaben DU mit einem Spruchbanner ergänzt, so dass bereits dort im Stil der biblischen zehn Gebote stand: „DU sollst das Klima schützen“.

Aktivisten von Greenpeace haben ein Transparent mit der Aufschrift "DU sollst das Klima schützen" beim CDU-Bundesparteitag an der Neuen Messe in Leipzig aufgehängt. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die CDU-Spitze hatte diesmal über die sozialen Netzwerke schnell reagiert und den C-Diebstahl mit einem Schmunzeln genommen. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte gesagt: „So ein C für Christlichkeit und Nachhaltigkeit kann auch Greenpeace nix schaden, leihen wir also gerne für kurze Zeit einmal aus.“

Bei dem zurückgekehrten C handelt es sich ganz offensichtlich aber nicht um das gestohlene Original, sondern eine Kunststoff-Nachbildung.

Von LVZ