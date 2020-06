Gordian Meyer-Plath ist nicht mehr Verfassungsschutzchef in Sachsen

Dresden

Paukenschlag beim Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) in Sachsen: Der langjährige Präsident Gordian Meyer-Plath verlässt mit sofortiger Wirkung die Behörde. Wie das Sächsische Innenministerium am Dienstag mitteilte, werde der 51-Jährige künftig im Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus neue Aufgaben übernehmen. Meyer-Plath hatte den Inlandsgeheimdienst seit August 2012 geleitet.

Als Nachfolger wurde Dirk-Martin Christian eingesetzt. Der 58-jährige Jurist habe bereits von 2007 bis 2011 die Zentralabteilung des LfV geleitet und übe seit Februar 2019 als Leiter des Referates „ Verfassungsschutz, Geheimschutz“ Innenministerium die Fachaufsicht über den Verfassungsschutz ausgeübt.

Anzeige

„Extremismus ist zunehmende Bedrohung“

Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) dankte Meyer-Plath in einer ersten Stellungnahme am Dienstag für seine Arbeit. Mit Dirk-Martin Christian folge nun ein erfahrer Jurist ins Präsidetenamt, der auf seine neue Aufgabe gut vorbereitet sei. „Extremismus ist eine zunehmende Bedrohung für unsere Demokratie und unser friedliches Zusammenleben. Insbesondere die rechtsextremistischen Anschläge von Halle, Kassel und Hanau haben gezeigt, welches Gewaltpotenzial und welcher Hass in unserer Gesellschaft vorhanden sind“, so Wöller in einer ersten Stellungnahme.

Weitere DNN+ Artikel

Besonders die Radikalisierung in den Sozialen Medien nehme bedenkliche Züge an. „Daher kommt einer frühzeitigen Aufklärung durch den Verfassungsschutz eine wichtiger werdende Bedeutung zu. Als Frühwarnsystem für eine wehrhafte Demokratie braucht es umfassende Lagebilder für sämtliche extremistische Bedrohungen. Deshalb stärken wir den Verfassungsschutz“, sagte Sachsens Innenminister.

Weitere Informationen in Kürze ...

Von Matthias Puppe