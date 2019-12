Google-Trends: Danach wurde 2019 in Sachsen gesucht

Leipzig/Dresden

Jedes Jahr googeln Millionen Internetnutzer nach zahlreichen Dingen oder Begriffen. Wonach wurde am häufigsten gesucht? Das zeigt Suchmaschinen-Riese Google jährlich in seinen Trends. Heraus kommen dabei Listen mit den Top-Aufsteigern, also den am stärksten aufsteigenden Suchbegriffen des Jahres. Sie werden zu einer bestimmten Zeit im Jahr besonders häufig bei der Suchmaschine eingegeben. Auch für Sachsen lässt sich eine solche Liste erstellen – und das sind die Top Ten für 2019:

10. Polizeischülerinnen Sachsen

Screenshot aus dem Polizeivideo

Tanzende Frauen in Uniform sorgten auf Platz 10 für Aufregung. Anfang des Jahres veröffentlichten Reporter auf Twitter ein Video, das tanzende Polizeischülerinnen aus Sachsen zeigt. Das privat in einer Polizei-Umkleide aufgenommene Material fand über soziale Netzwerke seinen Weg an die Öffentlichkeit. Bei der Polizei selbst zeigte man sich wenig begeistert – und auch auf Twitter war die Aufnahme bald gelöscht.

9. Koalition Sachsen

Wolfram Günther und Katja Meier, Spitzenkandidaten der Grünen, Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, und Martin Dulig (SPD), Wirtschaftsminister von Sachsen, bei einer Pressekonferenz zur Kenia-Koalition.

Es ist die entscheidende Frage nach jeder Wahl: Wer regiert mit wem? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte vor der Landtagswahl im September 2019 jegliche Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei ausgeschlossen. Am Ende schlossen sich CDU, SPD und die Grünen nach wochenlangen zermürbenden Verhandlungen zur Kenia-Koalition zusammen. Schwerpunktthemen im Koalitionsvertrag: Innere Sicherheit, Bildung, Verkehr, Energiepolitik, Ländliche Entwicklung und Umwelt.

8. AvD Sachsen Rallye

Starb bei der Sachsen Rallye: Kai Günther.

Ein schrecklicher Unfall bringt der diesjährigen Sachsen Rallye Platz 8 in den Trends. Bei der ersten Wertungsprüfung des Rennens im Mai verlor Renault-Pilot Kai Günther die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Der 48-Jährige verstarb noch am Unfallort. Sein Beifahrer Sebastian Walker erlag später seinen Verletzungen. Die Rallye wurde abgebrochen.

7. Schnee Sachsen

Kälteeinbruch im Frühling: Im Mai schneite es in Mitteldeutschland noch einmal.

Ob Wintersportfan oder Autofahrer: Das Winterwetter in Sachsen interessierte 2019 besonders viele Menschen. Einen späten Wintereinbruch gab es dabei Anfang Mai: Bis auf 600 Meter sank die Schneefallgrenze in Sachsen.

6. Waldbrandstufe Sachsen

Sommerliche Trockenheit sorgte in vielen Teilen Sachsens für hohe Waldbrandwarnstufen.

Von einem Extrem ins nächste: Auch der Sommer 2019 war in Sachsen trocken und warm. Was Sommerliebhaber gefreut haben dürfte, sorgte an anderer Stelle für Sorgen. Die Waldbrandgefahr stieg durch die Hitzewelle in vielen Landesteilen auf die zweithöchste oder sogar höchste Stufe. Auch für die kommenden Jahre rechnet Sachsen mit mehr Waldbränden – der Grund: Klimawandel.

5. Pilze Sachsen

Happy End im Herbst: Regen bescherte Sachsens Pilzsammlern doch noch volle Körbe.

Die Trockenheit sorgte nicht nur für erhöhte Waldbrandgefahr. Auch Pilzsammler hatten mit dem regenarmen Sommer ihre Probleme. Der Wald schien zunächst wie leergefegt, doch Regenfälle im Herbst sorgten schließlich doch noch für volle Körbe. Das allerdings trieb auch eine andere Zahl nach oben – die der Anfragen zu Pilzvergiftungen.

4. Landesgartenschau Sachsen

Zur Eröffnung blühten bei der Landesgartenschau in Frankenberg die Beete.

Im April eröffnete die diesjährige Landesgartenschau. Gastgeber für die 8. Ausgabe der Laga war das mittelsächsische Frankenberg. Auf 350.000 Gäste hatten die Veranstalter gehofft, am Ende kamen sogar 400.000 Menschen. Insgesamt kostete die Veranstaltung rund 25,5 Millionen Euro, damit war sie die bislang teuerste Landesgartenschau in Sachsen. Ausrichter der nächsten Landesgartenschau ist Torgau, die Eröffnung ist für 2022 geplant.

3. Tag der Sachsen in Riesa

Etwa 3000 Teilnehmer waren beim Höhepunkt des größten Volks- und Vereinsfestes im Freistaat dabei.

Noch eine Großveranstaltung hat es auf die Top-Plätze bei den Google Trends für 2019 in Sachsen geschafft. Mehr als 310.000 Besucher feierten den diesjährigen Tag der Sachsen in Riesa. Drei Tage lang zeigten sich Vereine und Unternehmen, bei einem großen Festumzug wirkten 3000 Menschen mit.

2. Sturm Sachsen

Das Sturmtief entwurzelte in Sachsen zahlreiche Bäume.

Entwurzelte Bäume und abgedeckte Dächer: Im März fegte Sturmtief Eberhardt über Sachsen hinweg und hinterließ vielerorts eine Spur der Verwüstung. Allein in Leipzig musste die Feuerwehr fast 100 Mal ausrücken. Am Flughafen wurden Orkanböen von bis zu 123 km/h gemessen. In Dresden war die Feuerwehr auch noch Tage später mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

1. Landtagswahl Sachsen

Am 1. September 2019 waren Millionen Sachsen aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen.

Es war das beherrschende Trendthema in diesem Jahr: Die Landtagswahl in Sachsen. Anfang September waren mehr als 3 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Landtag für den Freistaat zu wählen. Die CDU wird dabei erneut stärkste Kraft, allerdings muss sie starke Verluste hinnehmen. Wahlgewinner wird die AfD, die im Vergleich zu 2014 um fast 18 Prozentpunkte zulegt. In Dresden triumphierte die Partei vor allem im Umland.

