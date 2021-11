Leipzig

Handfeste Auseinandersetzungen, Festnahmen und regelrechte Jagdszenen in der Leipziger Innenstadt: Ein Jahr nach den eskalierten Protesten der „Querdenken“-Bewegung ist eine Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen erneut in Gewalt umgeschlagen. Wegen der seit Freitag geltenden Corona-Vorwarnstufe waren nur stationäre Versammlungen mit maximal 1000 Menschen gestattet. Doch am Ende erzwangen mehrere Hundert Demonstranten einen Aufzug durch die Innenstadt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung ein.

Schon vor Beginn der Kundgebung der „Bewegung Leipzig“ am Samstagnachmittag auf dem Augustusplatz war die Höchstzahl erreicht, so dass die Versammlungsfläche vor der Oper von der Polizei abgeriegelt wurde. Tausende Sympathisanten aus der „Querdenken“-Szene standen hinter Absperrungen, so dass sich die Lage immer mehr zuspitzte. Anmelder Bernd Ringel, ein ehemaliger NVA-Hauptmann, kritisierte die Politik in der Corona-Krise massiv, vor allem Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU): „Ich bin linker, grüner Internationalist“, sagte er, „aber die Corona-Panik und Angstmache haben uns gespalten.“

Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt

Doch um Inhalte sollte es schon bald nicht mehr gehen. Immer wieder setzten sich Gruppen des „Querdenken“-Protests in Bewegung. So gerieten in der Grimmaischen Straße Einsatzkräfte und Teilnehmer aneinander, wobei Beamte auch Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzten. Die Eskalation kam ein bisschen überraschend. Denn bei der Versammlung der „Bewegung Leipzig“ waren im Unterschied zu den Corona-Protesten vor einem Jahr deutlich weniger Hooligans und gewaltaffine Rechtsextremisten, sondern vor allem bürgerliches Publikum, Familien mit Kindern, Rentner, junge Leute vor Ort.

Die Lage wurde zusehends unübersichtlicher. Die Polizei versuchte, Aufzüge zu verhindern. In Einzelfällen wurden dabei Polizeiketten von „Querdenken“-Demonstranten überrannt. Doch im hektischen Einsatzgeschehen gerieten auch unbeteiligte Passanten in polizeiliche Maßnahmen. Zu einem absoluten Schwerpunkt entwickelte sich schließlich die Goethestraße. Hier versammelte sich eine Vielzahl von „Querdenkern“, weshalb die Polizei die Straße in Richtung Hauptbahnhof abriegelte und aus Richtung Gewandhaus zwei Wasserwerfer auffuhr. Die Demonstranten waren eingekesselt. Auch der Gegenprotest von „Leipzig nimmt Platz“ hatte sich hier postiert. Weil mehrere Notrufe verletzter Personen eingegangen waren, richtete die Polizei an der Ritterstraße sogar einen medizinischen Versorgungspunkt ein.

Plötzlich öffnete die Polizei die Goethestraße in Richtung Augustusplatz wieder – und der bis dahin unterbundene Aufzug der „Querdenken“-Fraktion konnte doch noch stattfinden. Nach LVZ-Informationen war eine Panne innerhalb der Polizei daran Schuld: Dies sei nicht geplant gewesen, hieß es, bei der Einsatzauswertung solle geprüft werden, was da konkret geschehen sei.

Von der Grimmaischen Straße liefen die Demonstranten über Neumarkt, Gewandgässchen und Universitätsstraße zum Gewandhaus. Mehrfach kam es hier zu Verfolgungsszenen und Rangeleien zwischen Demo-Teilnehmern und Polizeigruppen. Robust verhinderten Einsatzkräfte zumindest, dass der Tross auf den Innenstadtring gelangen konnte.

Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung

Am Abend kesselte die Polizei eine größere Gruppe der Corona-Demonstranten in der Grimmaischen Straße ein. Mehrere Hundert Teilnehmer wurden hier bis in die späten Abendstunden einer Identitätsfeststellung unterzogen. Es gehe dabei um die Durchführung verbotener Versammlungen und Verstöße gegen die Sächsische Corona-Schutzverordnung, so Polizeisprecher Olaf Hoppe. Ähnlich war es zuvor etwa 40 Demonstranten auf dem Markt ergangen. Auch am Augustusplatz hatte die Polizei Teilnehmer eines unerlaubten Aufzugs festgesetzt. Vergleichsweise ruhig blieb es hingegen bei der Versammlung der „Bürgerbewegung Leipzig“ am Richard-Wagner-Platz, wo sich sowohl beim „Querdenken“-Protest als auch bei der Gegendemo einige Hundert Menschen versammelt hatten.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot in der Innenstadt unterwegs. Einheiten aus Sachsen und sieben weiteren Bundesländern waren vor Ort, neben Wasserwerfern fuhren auch Räumpanzer auf. Ein Polizeihubschrauber begleitete das Geschehen aus der Luft. Insgesamt waren für den Sonnabend zwölf Versammlungen angemeldet. Mehrere Personen wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Darunter 24 Angehörige der rechtsextremen Szene, die nach Angaben der Polizei verbotene Gegenstände bei sich trugen. Zudem gab es laut Polizei etliche Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und die Corona-Schutzverordnung. Auch zahlreiche Platzverweise sprachen die Beamten aus.

Besonders bitter: Ein Polizist wurde bei eine Übergriff in der Goethestraße von einem Demonstranten derart verletzt, das sich in stationäre Behandlung begeben musste. Wie viele Beamte insgesamt Verletzungen erlitten, stand am Abend noch nicht fest.

Von Frank Döring, Matthias Puppe, Anton Zirk, Robert Nößler