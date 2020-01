Weißenfels

In einem Getränkehandel im Burgenlandkreis ( Sachsen-Anhalt) sind Bierflaschen mit Neonazi-Symbolen auf dem Etikett als sogenanntes „Deutsches Reichsbräu“ verkauft worden. Gesine Kerwien, Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion in Weißenfels, bestätigte am Freitag entsprechende Fotos, die in Sozialen Netzwerken kursierten.

„Wir haben bereits Anfang der Woche erste Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, dass ein solches Bier im Umlauf ist. Wir haben nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen aufgenommen“, so Kerwien weiter.

Laut Recherchen des Journalisten Frank Stollberg, der am Freitag als erster darüber berichtet hat, wurde das Bier in Kisten in einem Getränkemarkt in Bad Bibra angeboten. Als Preis für einen ganzen Bierkasten verlangte das Geschäft 18,88 Euro. In der rechtsextremen Szene werden die Zahlen 1 und 8 als Code für Adolf Hitler sowie 8 und 8 für den Hitlergruß verwendet.

Nach Informationen der Magdeburger Volksstimme wurde das Bier inzwischen aus dem Sortiment genommen

Darüber hinaus werden einzelne Flaschen offenbar auch über den rechtsextremen Online-Versandhandel des früheren Hildburghausener NPD-Kreistagsabgeordneten Tommy Frenck im Netz vertrieben.

Von Matthias Puppe