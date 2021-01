Geschlossene Schulen in Sachsen: Was wird jetzt aus den Winterferien?

Leipzig

In Sachsen werden die Schulen und Kitas wegen der Corona-Pandemie wohl mindestens bis zum 31. Januar geschlossen. Das sächsische Regierungskabinett will am Dienstagvormittag in Dresden darüber entscheiden. Am Montag hatten sich bereits die Kultusminister der Länder in einer Video-Schalte ausgetauscht. Danach berieten auch Kultusministerium, Lehrerverband, Gewerkschaft, Landeselternrat und weitere Gremien.

Kretschmer : Besser, jetzt konsequenter zu sein

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte zuvor im ARD-Morgenmagazin gesagt, geöffnete Schule bedeuteten so viele Ansteckungsmöglichkeiten, dass die sonstigen Maßnahmen keine Wirkung bringen würden. „Wir müssen mit Eltern und Lehrern, aber auch mit Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern darüber sprechen, dass für eine gewisse Zeit noch die Einrichtungen geschlossen bleiben, um einfach noch das Bewegungsgeschehen zu reduzieren“, so Kretschmer.

Anzeige

Man habe über die Weihnachtsfeiertage gesehen, „was passiert, wenn die Zahlen zu hoch sind, wenn die intensiv-medizinische Kapazität nicht ausreicht“. Es sei darum besser, jetzt konsequenter zu sein, um spätere Lockerungen nicht wieder zurücknehmen zu müssen.

GEW-Chefin: „Alles andere ist unverantwortlich“

Für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) sagte Landesvorsitzende Uschi Kruse: „Angesichts der Infektionszahlen in Sachsen halte ich das für vernünftig.“ Im Gegenteil: Die Schulen seien zu lange offen gelassen worden. Insbesondere die Landkreise hätten zu wenig auf das wachsende Infektionsgeschehen reagiert. Der Fernunterricht bringe zwar Schwierigkeiten mit sich – „alles andere als Schulschließungen ist jedoch unverantwortlich“.

Der Chef des Sächsischen Lehrerverbandes, Jens Weichelt, räumte ein, ein solcher Schritt sei angesichts der aktuellen Infektionslage nachvollziehbar. „Aber jetzt muss man auch über bestimmte Punkte nachdenken: über die Abschlussklassen, die Vorabschlussklassen, aber auch über Schüler, bei denen erwartbar ist, dass in der häuslichen Lernzeit wenig oder nichts passiert“, so Weichelt.

Mögliche Winterferienverlegung umstritten

Auch die Vorsitzende des Landesschülerrates Joanna Kesicka zeigte Verständnis für solch einen Schritt, sagte aber gleichzeitig, man wolle darauf drängen, frühestmöglich wieder Wechselmodelle einzuführen. „Distanzunterricht ist schwierig“, so Kesicka. „Außerdem wollen wir natürlich, dass die Abschlussklassen priorisiert werden, weil sie wenige Monate vor den Prüfungen stehen.“

Unklar ist derzeit noch, ob die eigentlich vom 8. bis zum 20. Februar geplanten Winterferien in Sachsen um eine Woche vorgezogen werden. Damit würde die Schulschließungszeit um weitere zwei Wochen verlängert. Thüringen hatte ein solches Vorgehen am Wochenende angekündigt. Allerdings dauern die dortigen Ferien nur eine Woche.

Grünen wollen einen Runden Tisch

Dagegen spricht, dass viele Eltern ihren Urlaub bei ihrem Arbeitgeber bereits fest geplant haben. Landesschülerrat-Sprecherin Kesicka fordert, im Falle einer Vorverlegung der Ferien, zum frühestmöglichen Zeitpunkt Klarheit über die Pläne danach zu schaffen.

Die sächsischen Grünen drängen derweil auf eine Perspektive, wie mit dem aktuellen Schuljahr weiter umgegangen werden soll. Die bildungspolitische Sprecherin Christin Melcher sprach sich außerdem für effektive Test- und Schutzkonzepte an Schulen und Kitas aus. „Ein geeignetes Format könnte ein (virtueller) Runder Tisch unter Leitung des Kultusministeriums sein.“

Von Roland Herold