Geringe Nachfrage: Sachsen schaltet die meisten Impfzentren auf Stand-by

Dresden

Sachsen will die Zahl der Impfstellen deutlich reduzieren. Hintergrund ist die aktuell niedrige Impfbereitschaft: Derzeit liegt die Auslastung in den Impfstellen des Deutschen Roten Kreuzes bei lediglich 20 Prozent. „Wir können aber schnell wieder hochfahren, sollte Bedarf bestehen“, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden. Sowohl das Personal auch als die Technik seien bis Jahresende vertraglich gebunden worden: „Wir stellen auf Stand-by-Modus um.“

Ab Juni schalten Impfzentren zunächst auf Sommerbetrieb um

Die aktuellen Pläne sehen einen „Basisbetrieb“ von Juni bis September vor: Pro Landkreis und kreisfreier Stadt soll jeweils ein Impfzentrum, das gut erreichbar ist, auch über den Sommer weiterbetrieben werden – das sind 13 Orte. Die tägliche Kapazität soll damit bei insgesamt 2600 möglichen Impfungen liegen. Ab Oktober und vorerst bis Jahresende soll das Personal dann wieder verdoppelt werden. Zusätzlich ist geplant, abermals 30 mobile Impfteams einzusetzen. So könnten bis zu 9500 Impfungen pro Tag verabreicht werden.

Ministerin: Möglicherweise kommt vierte Impfung

Aktuell arbeiten in Sachsen noch 64 staatliche Impfzentren. Daneben gibt es derzeit 19 kommunale Impfstellen. Außerdem wird in Hunderten Arztpraxen, 15 Kliniken sowie 80 Apotheken geimpft.

Die Gesundheitsministerin hält es für möglich, dass die Impfkommission auch in diesem Jahr eine weitere Auffrischung – also eine vierte Spritze – empfehlen wird. Auch ein neuer, auf die Omikron-Variante angepasster Impfstoff könnte zu erwarten sein. „Darauf wollen wir vorbereitet sein“, begründete Köpping den erstmals genutzten Stand-by-Modus.

Sachsen bleibt beim Impfen bundesweites Schlusslicht

Derzeit sind in Sachsen 64,4 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft. Der Freistaat bleibt damit bundesweites Schlusslicht. Bei den über 60-Jährigen sind es 82,6 Prozent – damit ist deren Quote aus dem Januar (77 Prozent) nur unwesentlich gestiegen. Auch der neue proteinbasierte Impfstoff von Novavax hat der Impfkampagne nicht den erhofften Schwung verliehen.

Von Andreas Debski