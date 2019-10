Gericht: Kopfnoten in Sachsen rechtswidrig

Dresden

Das Verwaltungsgericht Dresden hat ein wegweisendes Urteil gefällt: Die Vergabe von sogenannten Kopfnoten ist in Sachsen rechtswidrig – wenn sich mit dem Zeugnis auf einen Ausbildungsplatz beworben werden soll. Das heißt, Schüler dürfen zumindest in diesen Jahrgängen keine Zensuren für Betragen, Fleiß, Mitarbeit oder Ordnung erhalten. Ob damit auch Konsequenzen für alle Schüler verbunden sind, muss noch geprüft werden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte wiederholt klargemacht, dass er an den Kopfnoten festhalten will.

Jugendlicher sah sich bei Lehrstellensuche benachteiligt

Im konkreten Fall hatte sich ein Jugendlicher gegen Kopfnoten auf seinem Jahresendzeugnis der 9. Klasse und auf dem Halbjahreszeugnis der 10. Klasse gewehrt. Er vertrat die Auffassung, dass die Angabe von Kopfnoten seine Chancen verringerten, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Das Verwaltungsgericht bestätigte in einem am Montag veröffentlichen Beschluss diese Sicht: „In für Ausbildungsplatzbewerbungen erforderlichen Zeugnissen sind Kopfnoten nur zulässig, wenn der parlamentarische Gesetzgeber eine entsprechende Regelung im Schulgesetz getroffen hat“, erklärt das Gericht – in Sachsen sei das aber nicht der Fall. Wenn die Benotung zulässig sein soll, müsse das Schulgesetz nachgebessert werden, stellen die Richter klar.

Gericht: Kopfnoten greifen in Persönlichkeitsrechte ein

Zur Begründung hieß es: Die Vergabe von Kopfnoten in Zeugnissen, die für die Ausbildungsplatzsuche verwendet würden, greife in die Freiheit der Wahl der Ausbildungsstätte und in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Schülers und damit erheblich in Grundrechte ein. Gegen die Entscheidung kann binnen eines Monates die Zulassung der Berufung beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht beantragt werden.

Kläger hat inzwischen Platz an einer Fachoberschule

Der Auslöser der Klage, die auch schon das Oberverwaltungsgericht beschäftigt hatte, hat inzwischen einen Platz an einer Fachoberschule angenommen und zudem das Abschlusszeugnis der Realschule erhalten, das immer ohne Kopfnoten erstellt wird. Insofern benötigt er die vorhergehenden Zeugnisse mit Kopfnoten voraussichtlich nicht mehr für Bewerbungen. „Der Rechtsstreit, um den es zunächst ging, hat sich dadurch erledigt. Dennoch konnte das Verwaltungsgericht über die Frage der Kopfnoten entscheiden“, erklärte das Gericht die grundsätzliche Bedeutung des Urteils.

Von Andreas Debski