An der Grimmaer Mulde stehen sich am Dienstag zwei Männer gegenüber, die sich dort vor 18 Jahren schon einmal getroffen hatten: Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und Altkanzler Gerhard Schröder ( SPD). Die Bilder von damals und heute könnten unterschiedlicher nicht sein. 2002 zur Jahrhundertflut in Sachsen stand Schröder im weißen Hemd unterm Regenmantel und in Gummistiefeln mit entsetzter Miene vor dem Fluss, dessen Wassermassen eine halbe Stadt zerstört hatte. Neben Berger, dem als Flutmanager gefeierten Bürgermeister einer schwer getroffenen Stadt – in matschigen Arbeitsschuhen, abgetragener Jeans und Parka.

Matthias Berger mit Bundeskanzler Gerhard Schöder und Ministerpräsident Georg Milbradt 2002 in Grimma. Quelle: LVZ

Heute, 18 Jahre später, sind beide Männer sichtlich älter geworden. Schröder trägt Schlips und Anzug. Berger Hemd und helle Stoffhose. Gerhard Schröder ist in Grimma, weil ihn das ZDF für einen Film zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit dorthin bestellt hat. „ Grimma war für mich damals ein zentraler Ort für das, was in diesem dramatischen Sommer passiert war. Die Hilfsbereitschaft der Menschen, die ich hier erfahren habe, hat mich tief beeindruckt. Grimma wurde in dieser Zeit zu einem Ort, an dem das Zusammenwachsen von Ost und West besonders spürbar wurde.“

ZDF dreht Dokumentation über die Stationen der deutschen Einheit

Neben den Dreharbeiten für die ZDF-Dokumentation „Ein Land, was uns zusammenhält“ (Ausstrahlungstermin am 3. Oktober, 19.30 Uhr) könnte sich der frühere Bundeskanzler auch davon überzeugen, was aus den Flutgeldern in Grimma passiert ist. „Das Geld ist gut angelegt – die Flutschutzmauer fügt sich wunderbar in den Charakter dieser Stadt ein, die wieder beeindruckend schön geworden ist“, so Schröder.

Die Grimmaer bekamen den berühmten Besuch kaum mit. So unerwartet, wie Schröder aufgetaucht war, so schnell war er auch wieder verschwunden.

Von Thomas Lieb