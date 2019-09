30. September 1989 - Genscher auf dem Prager Balkon: Dieser Kameramann filmte 1989 die berühmte Szene Diese Bilder gingen um die Welt: Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher verkündete am 30. September 1989 vom Prager Botschaftsbalkon den DDR-Flüchtlingen ihre bevorstehende Ausreise. Nur einem gelangen damals diese Aufnahmen: ZDF-Kameramann Stephan Radke.

Die berühmte „Balkonrede“ von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher am 30. September in der Prager Botschaft. Stephan Radke gelang es als einzigem Kameramann, diese historischen Szenen zu filmen. In der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ (kleines Foto) erinnerte er sich an diese Zeit - wie auch im LVZ-Gespräch vor zehn Jahren. Quelle: AP/ Antonin Novy // ZDF-Screenshot