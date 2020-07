Geiseltalsee: Geheimtipp mit Häfen, Seebrücke und riesiger Wasserfläche

Leipzig

„Ich kenne das hier noch von früher“, sagt Gerhard Schmidt (69). Der Rentner aus Bad Lauchstädt sitzt mit seiner Frau Carmen (67) auf einer Bank am Rundweg des fast 19 Quadratkilometer großen Geiseltalsees in Sachsen-Anhalt. Sein Blick schweift über das glitzernde Wasser und die weißen Boote, die unten am Hafen verankert sind. „Das hier war ein riesiges, tiefes Loch, umgeben von Brikettfabriken.“ Heute ist die Gegend um Braunsbedra und Mücheln in Sachsen-Anhalt längst ein Touristenmagnet. Eigentlich ein Wunder, dass der nur knapp eine Autostunde entfernte Urlauber-Hotspot zumindest in Leipzig noch immer eine Art Geheimtipp ist.

Weinberg und Fahrgastschiff

Wenn man von der Autobahn runterfährt und Kurs auf einen der Parkplätze am See nimmt, wirkt manches Geschäft am Straßenrand noch so, als sei die Zeit des Braunkohlebergbaus erst vor ein paar Tagen zu Ende gegangen und nicht schon Anfang der 1990er-Jahre. Mag sein, dass hier und da auf pittoreske Weise die Zeit stehen geblieben ist. Am Geiseltalsee wächst jedoch ein Urlaubsgebiet heran, das kaum Wünsche offenlässt.

Service: Ansprechpartner und Parkplätze Erste Adresse für einen Überblick zu touristischen Angeboten und Übernachtungsmöglichkeiten ist der Geiseltalsee Tourismus e.V. und dessen Homepage www.geiseltalsee.de. Dort kann man auch die Verfügbarkeit von Unterkünften recherchieren, sich über gastronomische Einrichtungen und aktuelle Veranstaltungen informieren. Telefonisch ist der Verein für konkrete Nachfragen unter 0172 4650289 erreichbar. Anfragen an die Tourist-Information Braunsbedra sind möglich unter Telefon 034633 902758 oder per E-Mail touristinfo@braunsbedra.de. Direkt an der Seebrücke Braunsbedra stehen neben dem Info-Büro auch öffentliche Toiletten. Parkplätze gibt es rund um den See genug. Bei Braunsbedra sind sie gegenwärtig sogar kostenlos, im Bereich Mücheln muss man bei einem Aufenthalt von mehr als 20 Minuten bezahlen.

In der Touristik-Information an der Marina Braunsbedra, gleich neben der 190 Meter langen Seebrücke, gibt es eine Karte mit lohnenswerten Zielen des Reviers. 21 Punkte sind darauf erfasst, etwa die zwei Häfen in Braunsbedra und Mücheln für Segel- und Motorboote, mehrere Strandbäder, die Kleinbahn „Geiseltalexpress“ und das Fahrgastschiff „MS Geiseltalsee“, die Pfännerhall mit Ausstellungen zu den Fossilienfunden des Altelefanten und des Urpferdchens, ein Segelstützpunkt am unmittelbar angrenzenden Großkaynaer See, ein Campingplatz, der Weinberg „Goldener Steiger“ und eine Straußwirtschaft. „Jeder Punkt am See hat schöne Ecken, die man am besten selbst entdecken sollte“, sagt Andreas Förtsch.

Umfeld von kulturhistorischem Wert

Der Vorsitzende des Geiseltalsee-Tourismusvereins schwärmt auch vom kulturhistorischen Umfeld des Sees, beispielsweise einem jungsteinzeitlichen Steinkammergrab und der Reproduktion einer gefundenen Menhirstele mit der mystischen Ritzung einer Dolmengöttin in der Nähe von Langeneichstädt. Aber Urlauber haben es natürlich auch nicht weit nach Freyburg oder Naumburg. „Wir haben das Glück, dass die Leute hier auch in der Umgebung viel zu entdecken haben, wenn sie erst mal bei uns sind“, so Förtsch.

Doch allein schon am See gibt es Angebote für sehr viel Ferien: Bootsverleiher bieten Stand-up-Paddling, Motorboote, Party- und Saunaflöße sowie Kuttersegeln mit Skipper an. Wer will, leiht sich Fahrräder und erkundet den fast 30 Kilometer langen, komplett asphaltierten Rundweg um den See. Ausdrücklich empfiehlt der Chef des Tourismusvereins auch die Tauchbasis. In dem erstaunlich klaren Wasser könnten Interessenten ein versenktes Boot und am Grund des Sees sogar die Attrappe eines weißen Hais erspähen. Auch Handicap-Tauchen sei möglich.

Schlafen im Hausboot

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in vielfältiger Form – von Unterkünften in Orten der Umgebung über Campingplätze und Ferienhäuser direkt am Ufer bis hin zu großzügigen Hausbooten, die fest vertäut im Hafen liegen. „Gerade an den Wochenenden sind Unterkünfte aber fast immer ausgebucht“, sagt Förtsch. Auch Campingfreunde sollten besser vor Reiseantritt nach Kapazitäten fragen und nicht auf gut Glück losfahren. Gerade mit dem Beginn der Ferienzeit haben auch wir eine angespannte Lage.“

Längst haben Erholungssuchende auch von weither die Idylle im einstigen Braunkohlerevier ins Visier genommen. „Touristen kommen mittlerweile von überall her, aus Deutschland, da insbesondere aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt“, berichtet Mandy Volk (40), die seit neun Jahren bei der Touristik-Information in Braunsbedra arbeitet. „Wir haben aber auch Urlauber beispielsweise aus den Niederlanden, aus Frankreich und sogar Australien.“

Ferienvergnügen trotz Corona

Aktuell müssen Besucher wie überall noch mit Einschränkungen infolge der Corona-Krise leben. So sei etwa der Zugang zum Strandbad bei Mücheln auf knapp 1500 Personen begrenzt, um die geforderten Sicherheitsabstände zu wahren, erklärt Tourismus-Experte Förtsch. Die DLRG-Wasserrettung habe deshalb sogar zusätzliches Personal zum Zählen eingestellt. Auch in den vielen gastronomischen Einrichtungen sind noch die üblichen Corona-Regeln zu beherzigen.

Doch abgesehen davon steht einem nahezu unbegrenzten Ferienvergnügen im früheren Tagebau nichts entgegen. „Wir können den See als Urlaubsziel auch für Leipziger auf jeden Fall empfehlen“, versichern die Rentner Gerhard und Carmen Schmidt, bevor sie sich nach ihrer Rast wieder auf die Fahrräder schwingen. „Wir waren auch schon am Markkleeberger See, aber hier ist alles noch viel weitläufiger.“

Von Frank Döring