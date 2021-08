Leipzig

Die SPD in Sachsen hat nach einem Bericht in der LVZ den immer noch bestehenden Lohnunterschied zwischen West und Ost als Skandal bezeichnet. Vorausgegangen war eine Kleine Anfrage der Linken.

235 Euro weniger als Männer

Die SPD-Bundestagskandidatin (Wahlkreis Bautzen) und IG BCE-Gewerkschafterin Kathrin Michel sagte: „30 Jahre nach der Deutschen Einheit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schnitt 945 Euro brutto im Monat weniger als ihre Kollegen und Kolleginnen in den westdeutschen Bundesländern.“ Dazu käme, dass Frauen im Schnitt monatlich 235 Euro weniger bekommen als Männer. „Das alles ist ein Skandal“, so Michel.

Viele Chefs erzählten ihren Leuten im Betrieb zwar noch die gleiche Geschichte wie vor 20 Jahren zu Zeiten der Massenarbeitslosigkeit. „Doch die Zeiten haben sich geändert: Viele Unternehmen suchen händeringend Nachwuchs und finden niemanden“, so Kathrin Michel weiter. Mittlerweile forderten viele Beschäftigte in Sachsen offensiv höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. In den vergangenen Monaten habe es darum in Sachsen so viele Streiks und Arbeitskämpfe gegeben wie in den vergangenen 20 Jahren nicht mehr. Michel: „Das ist ein gutes Zeichen.“

„Mehr Respekt für Beschäftigte“

Diese neue Bewegung müsse durch eine soziale Politik für Arbeit gestützt werden: Es gehe um mehr Respekt für die Beschäftigten. Dazu gehöre eine Stärkung der Tariflöhne und ein Mindestlohn von zwölf Euro. Allein die Erhöhung des Mindestlohnes würde für ein Drittel der sächsischen Beschäftigten eine Gehaltserhöhung bedeuten, so die Gewerkschafterin.

Von Roland Herold