Dresden

Nach ihrer Flucht aus der Ukraine sollen Kinder und Jugendliche in Sachsen weiter zur Schule gehen. Aktuell stehen 3700 Plätze in Vorbereitungsklassen zur Verfügung, in denen die Geflüchteten Deutsch lernen und schrittweise in den normalen Unterricht integriert werden können. Bislang sind die Angebote längst noch nicht ausgelastet und gehen erst vereinzelt Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in sächsische Schulen.

Kultusminister: Wir stellen uns auf wachsende Zahl an Geflüchteten ein

„Wir stellen uns aber auf eine schnell wachsende Zahl von geflüchteten Kindern und Jugendlichen ein“, sagte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Dienstag in Dresden. Bei Bedarf könnten weitere Vorbereitungsklassen eingerichtet werden. Die Geflüchteten „sollen sich sicher, gut behütet fühlen und ein Stück mehr Normalität bekommen, die sie in ihrer Heimat durch den Angriffskrieg verloren haben“, so Piwarz.

200 zusätzliche Stellen für Schulpersonal

Um „die Verbindung der Kinder zur Ukraine aufrechtzuerhalten“ will Sachsen zusätzliches Schulpersonal mit ukrainischen Sprachkenntnissen einstellen. Deshalb sucht der Freistaat nach Lehrkräften sowie Schulassistentinnen und -assistenten mit ukrainischen Sprachkenntnissen. Dafür stellt Sachsen – als erstes Bundesland – zusätzlich 200 befristete Stellen zur Verfügung.

Dabei sollen Geflüchtete mit pädagogischen Abschlüssen bessere Einstellungsmöglichkeiten und damit auch Einkommensperspektiven haben, so das Kultusministerium. Ziel sei es, auf diesem Weg mehr herkunftssprachlichen Unterricht für die geflüchteten Kinder und Jugendlichen bieten zu können. Derzeit sind in Sachsen etwa 30 Lehrkräfte aus der Ukraine tätig. Beim Werben um die Fachkräfte hat die Bundesagentur für Arbeit, Regionalstelle Sachsen, ihre Unterstützung zugesagt.

Lehrkräfte und Erzieher mit Ukrainisch-Kenntnissen gesucht

Zentraler Ansprechpartner für hilfesuchende Eltern aus der Ukraine ist das Landesamt für Schule und Bildung. Dorthin können sich auch ukrainische Geflüchtete mit pädagogischem Abschluss wenden. Daneben haben auch die Schulen in freier Trägerschaft bereits Unterstützung signalisiert, so das Kultusministerium.

Geflüchtete pädagogische Fachkräfte sollen ebenso im Kita-System tätig werden. „Hierzu befinden wir uns in der Abstimmung mit dem Landesjugendamt und den Jugendämtern“, erklärte der Kultusminister.

Ein Infoblatt mit Kontaktadressen gibt es hier: www.bildung.sachsen.de/blog

Von Andreas Debski