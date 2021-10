Dresden

Aufgrund der zuletzt deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen geht Sachsens Regierung davon aus, dass die derzeitigen Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen im Freistaat in drei bis vier Wochen erschöpft sein werden. Entsprechende Recherchen der Leipziger Volkszeitung wurden am Mittwoch aus Regierungskreisen bestätigt. Das Innenministerium hat demnach bereits in einem Brief an das Finanzministerium darum gebeten, durch zusätzliche Quartiere für Entlastung zu sorgen.

Innen- und Finanzministerium suchen Lösung

Bei einem Treffen an diesem Freitag wollen Finanz- und Innenministerium klären, wie die Erstaufnahmekapazität kurzfristig ausgebaut werden kann. Geplant ist, dass Liegenschaften des Landes dafür genutzt werden. Sachsen hatte einen Großteil der vorgehaltenen und nicht genutzten Erstaufnahmekapazitäten in den vergangenen Jahren abgebaut, nachdem der Rechnungshof 2018 Kritik an den hohen Kosten geübt hatte.

Die für die Aufnahme zuständigen Behörden berichten seit mehreren Wochen von einer gestiegenen Anzahl an Asylsuchenden an der deutsch-polnischen Grenze – vor allem im Raum Görlitz. Sie führen das Phänomen auf die Spannungen zwischen Weißrussland und der Europäischen Union zurück.

Allein vergangene Woche kamen mehr als 500 Personen

Weißrussland nutzt die Geflüchteten offenbar, um Druck auf die EU auszuüben, die derzeit Sanktionen gegen das Regime des weißrussischen Machthabers Alexander Lukaschenko verhängt hat. Die weißrussischen Behörden sollen Asylsuchende mit Flugzeugen einfliegen, um sie an die Grenze zu Litauen oder zu Polen zu bringen und dort illegal ins Nachbarland einreisen zu lassen. Aus Polen werden die Geflüchteten auch von Schleusern nach Deutschland gebracht.

Im August kamen nach Angaben der Landesdirektion Sachsen 883 Menschen nach Sachsen. Im September waren es dann mehr als 1000 und in der vergangenen ersten Oktoberwoche nun allein schon mehr als 500. Die Herkunftsländer der Ankommenden sind dabei sehr unterschiedlich – die größte Gruppe bildeten zuletzt Personen mit irakischer Staatsbürgerschaft (144), gefolgt von Syrerinnen und Syrern (136).

Erstaufnahmen sind logistisches Nadelöhr

In den drei Erstaufnahmen in Leipzig, Dresden und Chemnitz, die von der Landesdirektion betrieben werden, waren am Mittwoch laut Landesdirektion (LDS) insgesamt 3160 Menschen untergebracht. Damit sind die bisherigen Kapazitäten bereits zu etwa 80 Prozent ausgereizt. Aufgrund von Corona-Hygienemaßnahmen können die Einrichtungen ohnehin nicht voll ausgelastet werden. In der größten sächsischen Erstaufnahme in der Leipziger Max-Liebermann-Straße wohnen demnach derzeit etwa 1300 Menschen.

Zwar gibt es in den einzelnen sächsischen Kommunen durchaus weiteren Platz in den Sammelunterkünften für Ankommende. Sachsen muss zudem nur fünf Prozent der in Deutschland Asylsuchenden beherbergen. Die Erstaufnahmeeinrichtungen sind aber ein logistisches Nadelöhr. Die Geflüchteten können erst in andere Bundesländer beziehungsweise in die sächsischen Kommunen weitergeleitet werden, wenn ein Asylverfahren eröffnet wurde.

Stadt Leipzig bisher gelassen

„Vor der Weiterleitung müssen die notwendigen Maßnahmen der Aufnahme, wie Registrierung und Gesundheitsuntersuchung, abgeschlossen sein. Dies nimmt in aller Regel etwa 14 Tage in Anspruch“, sagt LDS-Sprecherin Jana Klein.In der Stadt Leipzig sieht man der Aufnahme von weiteren Geflüchteten bisher gelassen entgegen. In den 28 bestehenden Gemeinschaftsunterkünften können bis zu 3000 Asylsuchende wohnen. Wie es am Mittwoch aus dem Neuen Rathaus hieß, sei noch genug Platz.

Von Kai Kollenberg und Matthias Puppe