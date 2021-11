Geflüchtete an Sachsens Grenze: Das große Abwarten

Dresden

Die Zahlen von der deutsch-polnischen Grenze werden zurzeit in Sachsen nüchtern aufgenommen: Knapp 5300 Flüchtlinge sind im Oktober über den gesamten Grenzabschnitt im Osten gekommen. Im Freistaat waren es nach Angaben der Landesdirektion 2332 Personen. Doch der Zustrom reißt nicht ab: Am Wochenende stellte die Bundespolizei drei „Schleusungssachverhalte“ fest: Zehn irakische und sechs afghanische Migranten, darunter sieben Minderjährige, konnte die Polizisten aufgreifen. Auch vier mutmaßliche Schleuser.

Noch scheut sich die Landespolitik aber, die Umstände an der sächsischen Grenze zu dramatisieren. Während der sogenannten Flüchtlingskrise waren die Zahlen der Personen, die im Freistaat aufgenommen wurden, um ein Vielfaches höher. Die schwarz-grün-rote Koalition bemüht sich zudem darum, etwaige interne Konflikte nicht eskalieren zu lassen. Die Meinungen, welches Mittel für Entlastung sorgen könnte, gehen auseinander.

Umstrittener Kretschmer-Vorstoß

Vor allem der Vorstoß von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) aus der vergangenen Woche ist nicht vergessen. Kretschmer hatte für eine radikale Lösung plädiert, um für Ruhe zu sorgen. Bei einem Besuch in Brüssel warb der Regierungschef für eine befestigte Grenzanlage an der EU-Außengrenze zu Weißrussland. Das dortige Regime gilt als Auslöser der steigenden Anzahl an Geflüchteten. Weißrussland soll Asylsuchende einfliegen, um sie illegal nach Litauen oder nach Polen einreisen zu lassen. Der weißrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko will so Druck auf die EU ausüben.

„Wir brauchen Zäune, und wir brauchen vermutlich auch Mauern“, sagte Kretschmer am Dienstag in Brüssel. Justizministerin Katja Meier (Grüne) widersprach ihm öffentlich: „Wer sich darauf einlässt, indem er abschottet, macht Menschen zum Spielball politischer Interessen“, sagte sie im MDR.

CDU bringt Grenzkontrollen ins Gespräch

Weitere politische Vorstöße wie den von Kretschmer hat es aus der Landesregierung zunächst nicht gegeben. Das dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. Die Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen sind derzeit zu 83 Prozent ausgelastet: von 4141 Plätzen sind 3442 belegt. Aufgrund der Pandemie sollen sowieso nicht alle Plätze ausgeschöpft werden, um Hygienevorgaben einhalten zu können. Sachsen hat die Anzahl der Plätze schon erhöht.

Auffällig ist, wie konstant vom größten Koalitionspartner CDU Grenzkontrollen ins Gespräch gebracht werden. Vor zwei Wochen machte sich zunächst der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Rico Anton, diese Forderung zu eigen: „Wir dürfen nicht tatenlos zuschauen, wie immer mehr illegale Flüchtlinge ins Land kommen.“ Ähnlich äußerte sich nun sein Parteifreund, Innenminister Roland Wöller, im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

Grünen setzen auf „legale Einreisewege“

Die Außengrenze der EU sei derzeit alles andere als wirksam geschützt, sagte Wöller: „Solange sie so löchrig ist wie ein Schweizer Käse, kann man nicht auf Dauer Grenzkontrollen vermeiden.“ Für diese Kontrollen wäre allerdings die Bundesregierung verantwortlich. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat angesichts der Situation den Grenzschutz bereits um acht Hundertschaften der Bundespolizei verstärkt.

Zumindest die Grünen, der zweitgrößte Koalitionspartner in Sachsen, wollen vermutlich deutlich andere Akzente setzen. In ihren Reihen hat man betroffen auf den Tod eines Geflüchteten in Sachsen reagiert, der am Freitag leblos in einem Transporter gefunden wurde. Der Fall zeige, twitterte der Grünen-Landesvorsitzende Norman Volger, dass man „legale Einreisewege“ brauche.

Von Kai Kollenberg