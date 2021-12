Leipzig

Im sozialen Netzwerk Telegram ist eine Impfung gegen Covid-19 ganz einfach zu bekommen, jedenfalls auf dem Papier und jedenfalls mit einiger klandestiner Chuzpe. „Hier sind Impfausweise im großen Bestand erhältlich“, schreibt ein angeblicher Doktor auf seinem Kanal und postet Videos, auf denen stapelweise Blanko-Impfausweise zu sehen sind. 200 Euro kostet ein gefälschter Ausweis bei ihm, zehn sind anderswo für 800 Euro zu bekommen, 50 Stück für 2500 Euro.

Schon seit Monaten werden im Internet gefälschte Impfpässe angeboten, aber viele der Offerten sind frisch: Es gibt sie erst, seit für mehr und mehr Dinge des täglichen Lebens 3G- oder 2G-Regeln gelten. Wie viele der angeblichen Verkäufer wirklich falsche Pässe verschicken, ist unklar. Auch, wie viele manipulierte Zertifikate in Sachsen im Umlauf sind, also dem Land mit der bundesweit höchsten Corona-Inzidenz und den vergleichsweise strengen Regeln, weiß niemand genau. Sicher ist aber: Die Fälschungen fallen immer öfter auf.

Göran Donner ist Apotheker in Dippoldiswalde und wer sich auf Telegram einen gefälschten QR-Code für ein digitales Impfzertifikat bestellt, kann einen wie ihn zwar umgehen. Dennoch wurden bei Donner zuletzt wieder mehr gefälschte Impfausweise über den Tresen gereicht - mit der Bitte um eine digitale Zertifizierung. „Fälschungen sind schwer zu erkennen, aber wir wissen trotzdem, worauf wie achten müssen“, sagt Donner. Ist der Impfausweis ganz neu, mit ausschließlich zwei Aufklebern zu Corona drin? Fehlt der Arztstempel, die Unterschrift? Soll die Impfung in Hamburg oder Aachen stattgefunden haben, der angebliche Impfling wohnt aber im Osterzgebirge? „Solche Sachen machen uns skeptisch“, sagt Donner.

Apotheken versuchen, seltsame Impfausweise zu verifizieren

Donner bittet seine Kunden in diesen Fällen, kurz zu warten. Er telefoniert dann etwa den angeblichen Impf-Ärzten hinterher, stellt manchmal fest, dass es sie nicht gibt und ein anderes Mal, dass jedenfalls keine Patienten aus Sachsen geimpft worden sind. Manchmal gelingt es Donner auch, eine Fälschung durch die Überprüfung der Chargen-Nummer des Impfstoffs zu enttarnen. Zwei bis dreimal in der Woche, sagt Donner, verweigert er derzeit die Ausstellung eines digitalen Impfzertifikats, weil er die vorgelegten Ausweise für gefälscht hält. „Allerunterste Schublade“ sei es, wenn Menschen versuchten, sich diese Weise Zertifikate zu beschaffen. „Wer sich nicht impfen lassen will, der soll wenigstens dazu stehen“, sagt Donner.

Auch bei der Polizei fallen zunehmend gefälschte Impfausweise auf. Ein Sprecher der Direktion in Leipzig sagt, die Suche nach solchen Betrügereien gehöre für die Beamten aktuell zum „Brot- und Buttergeschäft.“ Zuletzt zeigte ein Koch in einem Restaurant im Leipziger Stadtteil Schönefeld einen Impfpass, auf dem Unterschrift und Arztstempel gefälscht waren. In Wurzen war ein Arzt auf einen Impfnachweis aufmerksam geworden, den er selbst ausgestellt haben sollte, der aber eine Fälschung war. Der Mediziner rief die Polizei. Die ermittelt in solchen Fällen nun wegen Gebrauchs von unrichtigen Gesundheitszeugnissen. Erst in der Nacht zum zweiten Adventssonntag ging Beamten der Polizeidirektion Chemnitz ein 19-Jähriger ins Netz, der neben Drogen auch 36 Aufkleber des Corona-Impfstoffes „Moderna“, die üblicherweise als Nachweis der erfolgten Impfung in Impfausweise geklebt werden, in seinem Rucksack bei sich hatte.

Rechtslage lange unklar

Beim Landeskriminalamt Sachsen (LKA) werden seit Januar alle Fälle zentral gesammelt, mit denen die Polizei in Sachsen im Zusammenhang mit Corona-Impfstoffen zu tun hat. 110 Fälle gefälschter Impfzertifikate sind aktuell darunter. Die Zahlen sind laut LKA aber vorsichtig zu interpretieren: Noch handele es sich um Verdachtsfälle, die Ermittlungen dauerten an, womöglich käme nachträglich noch mehr hinzu. Lange habe die Polizei zudem mit einer unsicheren Rechtslage zu kämpfen gehabt und der Frage: Sind gefälschte Impfausweise überhaupt strafbar?

Das Problem bei Impfausweisen ist: Sie gelten rechtlich als Gesundheitszeugnisse. Wer diese manipuliert, kann meist nicht wegen Urkundenfälschung belangt werden, die Strafen waren bislang vergleichsweise gering. Überhaupt: Strafbar waren Fälschungen nur dann, wenn sie etwa einer Behörde vorgelegt worden waren - nicht aber in Apotheken oder Restaurants. Darauf hatte das Landgericht Osnabrück Ende Oktober in einem Beschluss hingewiesen und geschrieben: von einer Strafbarkeitslücke sei auszugehen.

Manche Juristen sahen das zwar anders, und auch die Polizei in Leipzig hat die gefälschten Impfausweise zwar dennoch verfolgt - auf Grundlage der jeweils geltenden sächsischen Corona-Verordnungen. Da diese zuletzt häufiger wechselten, sei man, so heißt es bei der Polizei in Leipzig, mit einer „sehr dynamischen Rechtslage“ konfrontiert gewesen. Seit Mitte vergangener Woche aber gilt eine vom Bund auf den Weg gebrachte Gesetzesverschärfung, eine juristische Klarstellung: Es ist nun auch strafbar, falsche Impfausweise in der Apotheke vorzulegen. Die Erstellung gefälschter Papiere kann nun mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren geahndet werden. Für gewerbsmäßigem Betrug kann es gar bis zu fünf Jahre Haft geben.

Göran Donner, der Apotheker aus Dippoldiswalde, findet es gut, dass die Nutzung eines gefälschten Impfpasses nun schärfer oder überhaupt unter Strafe steht. „Aber die Leute wussten natürlich schon vorher, dass sie etwas nicht richtig machen.“ Wenn er skeptisch werde, so erzählt er das, packten die meisten ihre mutmaßliche Fälschung schnell wieder ein und zögen hektisch von dannen.

Von Denise Peikert