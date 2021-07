Gastro, Sport, Kino: Wo müssen Menschen in Sachsen noch Maske tragen?

Leipzig

Am Freitag fällt die Maskenpflicht im Einzelhandel – in Abhängigkeit von der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz. Dennoch soll jeder selbst einschätzen, wann und wo das Tragen einer Maske nötig ist. Wie ist die aktuelle Lage bei kulturellen Veranstaltungen, beim Sport, im Büro und der Gastronomie?

Muss die Maske in Bars und Restaurants getragen werden?

Laut der neuen Corona-Schutzverordnung muss die Maske in Bars & Co. nicht getragen werden – bei einer Inzidenz unter 10. Allerdings können nach dem Hausrecht gastronomische Einrichtungen selbst entscheiden, was sie von ihren Gästen verlangen. Der sächsische Unternehmerverband Dehoga empfiehlt jedem Betrieb, die Notwendigkeit der Maske individuell selbst einzuschätzen. Unklarheit herrscht beispielsweise bei Anne Wendt, Inhaberin des Cafés Obenauf auf der Leipziger Karl-Heine-Straße. „Ich weiß ja gar nicht, wie die aktuelle Lage ist“, bemerkt sie. Da im Service der Mindestabstand von 1,50 Meter meist nicht eingehalten werden kann, tragen sie und ihre Mitarbeiter eine Maske. Das will sie vorerst so beibehalten.

„Ich glaube viele Gastronominnen und Gastronomen sind besonders vorsichtig, da wir die Leidtragenden sind, wenn es in die Hose geht“, sagt auch Anna Kaufmann, Inhaberin zweier Leipziger Cafés. Sie stehe in Kontakt zu vielen anderen Gastronomen aus der Stadt, die meisten seien beim Thema Maskenpflicht einer Meinung. „Wir möchten trotzdem an einer Maskenpflicht im Innenbereich festhalten, um die Ansteckungen zu verringern.“ Gäste sollen auf dem Weg zur Toilette im Innenbereich eine Maske tragen. Wer das nicht befolgt, wird darauf hingewiesen. Sie und ihre Angestellten würden auch freiwillig weiterhin Masken tragen.

Mustafa Türker betreibt in Leipzig das vegane Restaurant „Green Soul“. Obwohl er die Maskenpflicht befürwortet, solle keiner seiner Gäste gezwungen werden. „Es wär schön, wenn die Gäste von sich aus die Maske weiter tragen“, sagt er. „Aber wir wollen sie ja auch nicht vergraulen.“

Lesen Sie auch Diese neuen Corona-Regeln gelten ab Freitag

Gilt die Maskenpflicht weiterhin auf der Arbeit?

Nein – auch hier entfällt sie bei einer Inzidenz unter 10. Das ist aktuell in allen sächsischen Kreisen und kreisfreien Städten der Fall. Aber auch hier gilt: Der Arbeitgeber kann individuelle Entscheidungen treffen. Oft sind kleine Büros oder nicht ausreichender Abstand zueinander Auslöser für die Vorgabe. Zudem sind Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und körpernahe Dienstleitungen eine Ausnahme. Hier muss weiter Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt werden.

Müssen Gäste bei Sport- und Kulturveranstaltungen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen?

Auch hier gilt die generelle Maskenpflicht laut Sächsischem Sozialministerium bei der derzeitigen Inzidenz nicht mehr. Großveranstaltungen sind ein Sonderfall: Kommen mehr als 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, muss die Maske aufgesetzt werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wo muss die Maske weiter getragen werden?

Das ist anhängig von der Inzidenz. Liegt sie wie momentan unter 10, muss weiterhin in Bus und Bahn, bei körpernahen Dienstleistungen, bei Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Besucherinnen und Besuchern und in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens – also beispielsweise von Beschäftigten ambulanter Pflegedienste – eine Maske getragen werden. Und wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, darf die Maskenpflicht beim Einkaufen ausgesetzt werden, so das Sozialministerium.

Außerdem empfiehlt die ab 16. Juli 2021 geltende, konsolidierte Corona-Schutzverordnung in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen, wenn ausreichend Abstand nicht möglich ist.

Von Josephine Heinze und Yvonne Schmidt