Gas-Notfallplan: Sächsische Unternehmen bitten Landesregierung um Hilfe

In der sächsischen Wirtschaft wächst die Nervosität wegen der Debatte um einen möglichen Import- oder Lieferstopp von russischem Gas. Wie Regierungskreise der LVZ bestätigten, haben in den vergangenen Tagen Unternehmen Kontakt zur Landesregierung gesucht, um auch im Falle eines Embargos ihre Energieversorgung zu sichern. Große Branchenvertreter  ebenso wie mittelständische Firmen sollen um Unterstützung gebeten haben.

Hintergrund der jüngsten Entwicklung ist die Ausrufung der sogenannten Vorwarnstufe des „Notfallplans Gas“ durch das Bundeswirtschaftsministerium. Der Plan dient als Grundlage um bei einem Versiegen der Gasströme festzulegen, welche Branchen und Unternehmen bei einem Engpass weiterhin mit Gas versorgt wird. Beispielsweise könnte die Regierung im Falle eines „Notfalls“ anordnen, dass Industriekunden vom Netz genommen werden.

Netzagentur arbeitet an Kriterien

Welche Branchen im Zweifelsfall eher als verzichtbar gelten, ist derzeit nicht explizit festgelegt. Privathaushalte sind aber ebenso wie die kritische Infrastruktur besonders geschützt. Die Bundesnetzagentur erarbeitet zudem eine Art Kriterienkatalog, welche Wirtschaftsvertreter als systemrelevant gelten. Dabei geht es auch um die Frage, wo bei einer Abschaltung die größten wirtschaftlichen Schäden entstehen.

Sächsische Unternehmen haben also ein Interesse, im Ernstfall unter die Vorgaben des Kriterienkatalogs zu fallen. Die Landesregierung hat allerdings wenig Einflussmöglichkeiten, da es in letzter Konsequenz eine Entscheidung des Bundes ist. Zumal die Versorgung auch von physikalischen Gesetzmäßigkeiten des Netzes abhängig ist. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag sollen die Vorbereitungen für den Gas-Notfallplan angesprochen werden.

Auch kurzfristiger Ausfall führt zu Millionenschaden

Aktuell ist mit einem Engpass beim Gas nicht zu rechnen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schließt ein Gas-Embargo weiterhin aus. Auch sind die deutschen Gasspeicher besser gefüllt als noch vor Wochen.

Einzelne Wirtschaftsregionen in Sachsen sind aber stark abhängig von einer ausreichenden Energieversorgung – die Halbleiterindustrie um Dresden beispielsweise. Allein ein kurzfristiger Ausfall kann da zu Millionenschäden führen. Bei einer längerfristigen Abkoppelung von der Gasversorgung dürften einzelne Unternehmen nicht überleben, heißt es aus der Regierung. Der sächsische Arbeitergeberpräsident Jörg Brückner betonte in der vergangenen Woche: „Die Versorgungssicherheit ist aktuell die wichtigste Aufgabe.“

Forderungen nach Gas-Embargo halten an

Die Diskussion um einen Importstopp gewinnt durch die Beratungen auf europäischer Ebene weiter an Fahrt. Nach dem Vorschlag der EU-Kommission für ein Embargo russischer Kohle zeigte sich EU-Ratspräsident Charles Michel offen weitere Maßnahmen: „Ich denke, dass Maßnahmen zu Öl oder sogar Gas früher oder später gebraucht werden“, sagte er im Straßburger Europaparlament.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betonte auf Anfrage abermals, dass die Forderungen nach einem Energie-Embargo „unverantwortlich“ seien: „Die Ängste der Unternehmen sind berechtigt. Die heutigen, viel zu hohen Energiepreise gefährden tausende Arbeitsplätze.“

