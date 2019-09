Leipzig

„Das war ein solcher Krimi“, erinnert sich Olaf Teubertnoch heute an das Endspiel der Fußball-WM 1954. Als 18-Jähriger saß er am 4. Juli in Leipzig-Stötteritz am Radio, mit Gänsehaut und geballten Fäusten. Dann endlich die sich überschlagende Stimme des Reporters: „Aus, aus, aus – aus! – Das Spiel ist aus! – Deutschland ist Weltmeister!“ Für viele Deutsche – auch in der DDR – war der erste deutsche Weltmeistertitel vor 65 Jahren zumindest ein Hoffnungsschimmer, ein Zeichen des Aufbruchs in den Wirren der Nachkriegszeit.

Originalzug ist längst Schrott

Entsprechend euphorisch auch der Empfang, als die Truppe um Bundestrainer Sepp Herberger in die Heimat zurückkehrte. „Der Sonderzug, mit dem die Mannschaft in München ankam, war ein wunderschöner Dieseltriebwagen der Baureihe VT 08“, schwärmt Teubert noch heute. Wegen seiner Lackierung und der für damalige Verhältnisse schnittigen Form wurde der Zug auch „Roter Blitz“ genannt und mit einem Schlag weltberühmt. Doch der Jubel ist längst verflogen. „Die Bundesbahn hatte nichts Besseres zu tun, als dieses geschichtsträchtige technische Kulturgut später zu verschrotten“, ärgert sich der agile 83-Jährige, der 1950 im Reichsbahnausbesserungswerk Engelsdorf zur Bahn kam und mehr als fünf Jahrzehnte als Lokführer dabei blieb, die meiste Zeit davon bei der Bundesbahn.

„Leinwandheld“ gibt jämmerliches Bild ab

Einen großen Auftritt sollte der „ Weltmeisterzug“ aber doch noch bekommen. Die letzte VT 08.5 wurde für den Sönke-Wortmann-Film „Das Wunder von Bern“ mächtig aufgepeppt und mit „ Fußball-Weltmeister 1954“ beschriftet. Doch auch dieser glanzvolle Auftritt des 1000-PS-Diesels ist schon 16 Jahre her. Inzwischen steht der „Rote Blitz“ seit zehn Jahren im südthüringischen Meiningen auf dem Abstellgleis - und blitzt kein bisschen mehr. Wind und Wetter haben den purpurnen Lack im Freien gräulich und die Metallteile rostig werden lassen. Die Scheiben sind matt, das Blechkleid hat Moos angesetzt. Alles in allem ein jammervoller Anblick.

Der Zug gehört dem DB-Museum in Nürnberg und braucht dringend eine Sanierung. Darauf verstehen sich die Fachleute im Dampflokwerk Meiningen zwar bestens, hatten sie ihn doch schon mal flott gemacht. Doch die Kosten werden auf mindestens zwei Millionen Euro geschätzt. Geld, das bisher niemand übrig hat. Der Eigentümer sieht sich angesichts von über 600 Fahrzeugen im Gesamtbestand des Museums außerstande, den Weltmeisterzug aus eigener Kraft wiederherstellen zu lassen.

Ex-Lokführer will Spenden sammeln

„Die Deutsche Bahn AG offenbart durch ihre Verweigerung ein gestörtes Verhältnis zur eigenen Geschichte“, ärgert sich Ex-Lokführer Teubert, der sich damit nicht abfinden will. Also ging er auf Spendenjagd. Darin hat der Wahl-Bielefelder einige Übung. Für die erfolgreiche Instandsetzung einer schwer beschädigten Schnellzuglok (01 150) konnte er – auch mit Unterstützung des einstigen sächsischen Landesvaters Kurt Biedenkopf ( CDU), mehr als eine halbe Million Euro Spendengelder auftreiben. „Auch der außergewöhnliche Weltmeisterzug muss wieder betriebsfähig aufgearbeitet werden“, so Teubert. Das sei ihm „ein großes, ein wichtiges Anliegen“, wie er betont. Weil es sich um ein fußballspezifisches Gefährt handelt, klopfte er beim DFB, bei prominenten Fußballern, Trainern und Managern auf den Busch. „Die 18 Bundesliga-Clubs geben über 700 Millionen Euro für Spielerkäufe aus. Aber für die Rettung des ersten und letzten Weltmeisterzuges haben sie in unserem reichen Land nichts übrig“, musste Teubert erfahren. „Dabei wären wir mit der Reparatur längst durch, wenn jeder ein bisschen was in den Hut werfen würde“, sagt er.

Doch der Vollblut-Eisenbahner gibt nicht auf. Die nächste Gelegenheit, für die Rettung des historischen Kleinods zu werben, sind die 25. Meininger Dampfloktage an diesem Wochenende, zu denen weit über 15 000 Eisenbahnfans aus Nah und Fern erwartet werden. Neben Dutzenden Dampfrössern aller Kaliber, Führerstandsmitfahrten und Modellbahnbörse ist während der Führungen durch das 105-jährige Dampflokwerk auch der beklagenswerte Zustand des einst so prächtigen Weltmeisterzuges von 1954 aus der Nähe zu erleben. Lokführer Teubert wird natürlich auch aus Bielefeld anreisen, um Kontakte zu knüpfen.

Historischen Zug vor der Schrottpresse retten

Bei Hans-Peter Witter rennt er mit seinem Anliegen offene Türen ein. „Es lohnt sich auf jeden Fall, das letzte Exemplar einer historischen Baureihe zu erhalten“, sagt der Vorsitzende des gastgebenden Meininger Dampflokvereins. Die Alternative beschreibt er so: „Noch ein paar Jahre im Freien, dann ist der Triebwagen nur noch Schrott.“ Fahrwerk und Karosserie könnten bei entsprechender Finanzierung im Dampflokwerk ohne Weiteres auf Vordermann gebracht werden, versichert der 62-jährige, der seit 45 Jahren bei der Eisenbahn ist. „Auf Dauer hätten wir hier aber keinen Platz für den VT 08. So ein Fahrzeug gehört in eine Halle.“

Die Rettung des berühmten Weltmeisterzuges ist möglich, aber noch nicht in Sicht. Reichlich Gesprächsstoff allemal für Eisenbahn- und Fußballfans.

Tausende pilgern zu Meininger Dampfloktagen

An diesem Wochenende pilgern tausende Eisenbahnfans zu den Meininger Dampfloktagen.

Im Dampflokwerk gibt es am Sonnabend und Sonntag (7.-8- September) zwischen 9 und 17 Uhr Betriebsführungen mit umfangreicher Lokomotivausstellung.

Führerstandsmitfahrten auf einer Schmalspurdampflokomotive oder ein Schnellbesohlungskurs zum Ehrendampflokführer sind ebenfalls möglich.

Modellbahnbörse, Sonderpostamt und zahlreiche fliegende Händler mit typischem Eisenbahnsortiment werden ebenfalls dabei sein.

Viele dampfbetriebene Sonderzüge werden eingesetzt, um Besucher nach Meiningen und wieder nach Hause zu bringen. Ab Leipzig startet am Sonnabend um 6.45 Uhr ein Sonderzug des Vereins Eisenbahnfreunde Bayerischer Bahnhof ab Plagwitz in die südthüringische Stadt.

Von Winfried Mahr