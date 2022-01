Dresden/Leipzig

Sachsens Hotel- und Übernachtungsbetriebe dürfen auch nach der neuen Corona-Verordnung weiterhin nur Gäste nach der 2G-plus-Regel empfangen. Die angedachte Lockerung, für nicht-touristische Beherbergungen das 3G-Modell einzuführen, ist vorerst vom Tisch. Das sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der Eckpunkte für die neue Corona-Notverordnung, die vom 6. Februar bis 6. März gelten soll.

Es werde für Übernachtungen weiterhin das Modell 2G plus gelten – „egal ob touristisch oder dienstlich“, stellte Köpping klar. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hatte diese Vorgabe massiv kritisiert. Zuvor war laut des Eckpunkte-Papiers eine mögliche 3G-Regel für Dienstreisen diskutiert worden, auf die sich das Kabinett aber letztlich nicht verständigen konnte. Sie hätte für nicht-touristische Beherbergungen – etwa Dienstreisende, Berufsschüler oder Monteure – gelten sollen.

Hotels und Dienstreisende stellt 2G plus vor Probleme

Vor allem auf Baustellen oder bei beruflichen Fortbildungen bedeutet das 2G-Plus-Modell laut Dehoga zusätzliche Unterbrechungen. Hinzu kommt eine hohe Anzahl an Azubis, die für ihre schulische Ausbildung regelmäßig Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben nahe der Schulorte nutzen müssen. Viele von ihnen sind aufgrund ihres Alters noch ungeimpft.

„Die Hotels sind momentan so leer, dass das Argument ,Alle aufeinander stellen ein höheres Risiko dar’ völlig aus der Luft gegriffen ist“, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein im Vorfeld. Er kritisierte, dass derartige Entscheidungen zwar am Grünen Tisch getroffen würden, man die operative Umsetzung dann aber den betroffenen Unternehmern überlasse.

Antonow-Crews mit Sputnik-Impfung dürfen nicht übernachten

Von ganz praktischen Problemen berichtete Axel Hüpkes, der in Leipzig das nh Messehotel leitet. Bei Flugzeug-Crews gebe es die Herausforderung, dass die Piloten der Antonows nur mit dem Sputnik-Impfstoff geimpft sind, der in der EU jedoch nicht anerkannt wird. Auch bei der Unterbringung von Hundertschaften der Polizei gebe es Probleme mit 2G plus.

Endgültig beschlossen werden soll die neue sächsische Corona-Notverordnung am kommenden Dienstag.

Von nöß/rh