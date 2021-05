Fünf Gründe, warum die Corona-Inzidenz in Sachsen sinkt

Leipzig

Eine größere dritte Corona-Welle scheint es in Sachsen nicht zu geben. Seit Wochenanfang sinkt oder stabilisiert sich die Inzidenz, in einigen Kreisen und Städten sogar schon länger. Von 215,5 am Montag sank der Wert auf 177,3 am Mittwoch. Woran liegt’s? Darauf gibt es keine ganz eindeutige Antwort. Prof. Dr. Christoph Lübbert, Chefarzt der Klinik für Infektiologie am Leipziger Klinikum St. Georg, sagt: „Man kann nicht einer Maßnahme alles zuschreiben, eher gibt es ein ganzes Bündel davon.“ Für LVZ.de bewertet er fünf mögliche Gründe für die sinkenden sächsischen Corona-Zahlen.

1) Die Bundesnotbremse

Ab einer Inzidenz von 100 müssen Kreise und Städte in ganz Deutschland ihre Lockdown-Regeln verschärfen, vor allem im Privaten: Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen. So legte es am vorletzten Sonnabend eine erstmals bundesweite Verordnung fest, die bis heute für ganz Sachsen gilt. Die am wenigsten betroffene Region, Leipzig, lag am Mittwoch knapp über der 100. Hat also die Notbremse Sachsens Zahlen schmelzen lassen? „Sie hat sicherlich einen klaren Effekt auf das Geschehen, da private Kontakte noch immer der Haupttreiber der Epidemie sind“, sagt Professor Lübbert. „Aber sie erklärt nicht alles.“ Ausländische Studien führen immerhin 70 Prozent aller Corona-Ansteckungen auf private Kontakte zurück.

2) Erste Impfwirkungen

Am Dienstag steht Sachsen bei 738.024 Erstimpfungen. Damit wurde jede und jeder vierte Berechtigte hier geimpft. Im bundesweiten Vergleich hängt der Freistaat zurück, denn dieser bewegt sich bei knapp 30 Prozent. Trotzdem dürften die Impfungen viele Ansteckungen und schwere Verläufe verhindert haben: Laut einer israelischen Studie schützt bereits die Erstimpfung zu 85 Prozent vor schweren Verläufen – und zu 75 Prozent vor einer Corona-Infektion an sich. „Damit eine erste Stufe der Herdenimmunität erreicht ist und größere Öffnungen möglich werden, sollten aber zumindest 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung erstgeimpft sein“, sagt Lübbert.

3) Warten auf den Impftermin

Nicht nur das Impfen selbst, sondern bereits das Warten auf den Impftermin scheint Infektionen zu verhindern. Eine Studie aus den USA zeigt: Personen, die ihren Impftermin erhalten haben, verhalten sich vorsichtiger. Bis zu drei Wochen vor der ersten Impfung beginnen viele, ihre Risiken zu minimieren. Ganz nach dem Motto: Wer es bis hierhin geschafft hat, steckt sich auf den letzten Metern auch nicht mehr an. „Ich kenne keine Untersuchung, die diese These stützt, aber sie erscheint mir plausibel“, so Lübbert. Aber lässt sie sich auch als Maßnahme formulieren? Vielleicht so: Werden möglichst viele Impftermine vergeben, motiviert das die Bevölkerung zu einer letzten großen Selbsteinschränkung. In Sachsen warten nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes aktuell mehr als 400.000 Personen auf ihre vereinbarten Impftermine.

4) Kostenloses Testen

An mehr als 110 Orten kann man sich allein in Leipzig seit Mitte März kostenlos auf Corona testen lassen, in vielen anderen sächsischen Städten auch. Mit dem negativen Ergebnis dürfen Friseur und Geschäfte betreten werden. Allein in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses haben Leipzigerinnen und Leipziger dieses Angebot knapp 30.000 Mal in Anspruch genommen, an anderen Standorten insgesamt etwa genauso oft. Und auch wenn es oft behauptet wird: Die Leipziger Inzidenz stieg durch die vielen Tests nicht an. Aber womöglich, das glaubt auch Lübbert, wurden so einige potentielle Superspreader auf ihre Infektion aufmerksam – und in Quarantäne geschickt.

5) Eine Art Durchseuchung

Nicht nur Geimpfte sind gegen Corona immun, sondern auch, wer bereits eine Corona-Infektion durchgemacht hat. In Sachsen beläuft sich die Zahl der Genesenen auf aktuell 239.500 Personen. In einigen ehemaligen Hotspots, beispielsweise dem Vogtland, ist bis zu jeder Zehnte immunisiert, weil er oder sie die Krankheit überstanden hat. Zu einem gewissen Anteil trägt die allmähliche Durchseuchung Sachsens auch zu den sinkenden Inzidenzen bei. Als eigenständiger Baustein der Pandemiebekämpfung taugt sie laut Lübbert aber nicht. „Mir erscheint das zu vage“, sagt er. Das liege auch daran, dass der Schutz nach überstandener Krankheit nur sechs bis acht Monate anhalte.

Dass es fünf mögliche Erklärungen für die nun in Sachsen anhaltend sinkenden Inzidenzen gibt, findet Lübbert aber nicht schlimm. „Wenn im Krankenhaus Erreger einen Ausbruch verursachen, bekämpfen wir diese ebenso mit vielen verschiedenen Maßnahmen“, sagt er. „Welche davon die entscheidende Wirkung haben, wissen wir auch dort hinterher oft gar nicht exakt.“

Von Josa Mania-Schlegel