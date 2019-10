Neue Doppelspitze soll Sachsens Linke aus der Krise führen

Dresden

Die Landtagswahl vom 1. September war für die sächsische Linke mehr als ein heftiger Schlag ins Kontor: Nach der 10,4-Prozent-Pleite sprach Landeschefin Antje Feiks (40) von einer existenziellen Krise der Partei und erklärte, dass es „um das Überleben der Linken“ gehe. Jetzt zieht die Vorsitzende die Konsequenzen: Nach zwei Jahren im Amt wird die Dresdnerin beim Landesparteitag am 16. November nicht für eine Wiederwahl kandidieren.

„Es ist fünf nach zwölf. Die alten Konzepte sind nicht mehr tauglich. Deshalb können wir nicht so weitermachen wie bisher, sondern müssen uns einigen und etwas aufbauen, das ein Signal in die Partei hinein und auch nach außen ist“, sagt Antje Feiks der LVZ. Für die Parteichefin steht fest: „Das bekommen wir nur hin, wenn ich aufhöre.“

Innerparteiliche Streitigkeiten sollen befriedet werden

Den Neustart soll ein Führungsduo auslösen, das unterschiedlicher nicht sein könnte – und unter normalen Umständen wohl undenkbar gewesen wäre: Susanne Schaper (41) und Stefan Hartmann (51). Die Chemnitzerin, aktuell die Sozialexpertin und stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, wurde schon seit Längerem für Spitzenämter in der Partei gehandelt.

Als Vertreterin des traditionellen Flügels mangelte es dem politischen Ziehkind des langjährigen Landtagsabgeordneten Klaus Bartl aber bislang an der notwendigen Unterstützung, um allseits mehrheitsfähig zu sein. Mit Hartmann tritt wiederum ein Mann in die erste Reihe, der seit Jahren als Vordenker und Stratege des Reformerflügels eher im Hintergrund die Strippen zog.

Er gehörte einst zur sogenannten Jugendbrigade um die heutige Bundeschefin Katja Kipping, war lange Zeit Landesvize in Sachsen und ist Mitglied im Bundesvorstand der Partei sowie Berater von Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch. Deutlich prominenter war bisher seine Frau: Er ist mit Susanna Karawanskij verheiratet, die von 2013 bis 2017 Bundestagsabgeordnete der Linken war und nun seit gut einem Jahr Sozialministerin in Brandenburg ist, der neuen Regierung aber nicht mehr angehören wird.

Feiks : Müssen internes Hickhack beenden

Damit soll in der sächsischen Linken nicht nur erstmals – wie schon seit Jahren auf Bundesebene üblich – eine Doppelspitze installiert werden, sondern sollen auch die innerparteilichen Lager befriedet werden. Vertreter der beiden Hauptströmungen hatten in den vergangenen Wochen in teilweise zähen Verhandlungen über die programmatische Ausrichtung und die personelle Aufstellung diskutiert. „Wir müssen das interne Hickhack beenden.

Die Einigung auf Susanne Schaper und Stefan Hartmann ist ein gutes Zeichen, weil wir demonstrieren, dass die Gräben nicht mehr so tief wie zuvor sind“, erklärt die Noch-Vorsitzende Antje Feiks. Das Signal, das ausgesendet werden soll, lautet: „Alle sind bereit, an einem Strang zu ziehen. Das ist die Voraussetzung für ein anderes, ein gutes Klima.“ Um perspektivisch ein Duo wählen zu können, war bereits lange im Vorfeld die entsprechende Satzungspassage geändert worden.

Auch neue Landesvize und Parteimanagerin

Mit der neuen Doppelspitze, die im November auf dem Parteitag gewählt werden soll, ist es aber längst noch nicht getan: Die sächsische Linke will ihre Führung nahezu komplett umkrempeln. Hinter Susanne Schaper und Stefan Hartmann sieht das runderneuerte Personaltableau die ehemalige Landtagsabgeordnete Kathrin Kagelmann (54) und mit Alexander Weiß (26) einen weithin Unbekannten als Stellvertreter vor.

Der Oberlausitzerin werden gewisse strategische Fähigkeiten nachgesagt, zudem hat sie sich im Landesvorstand auch dadurch ausgezeichnet, bisweilen gegen den Strich gebürstet zu haben. Dagegen ist Weiß, der in Hohenstein-Ernstthal ( Landkreis Zwickau) lebt und Grundschullehramt studiert, ein landespolitischer Neuling, auch wenn er bereits im Landesvorstand saß. Allerdings besitzt Weiß schon kommunale Erfahrung: Mit 21 Jahren wurde er Stadtrat, baute in der Jugendarbeit einiges auf und erhielt bei der OBM-Stichwahl in Hohenstein-Ernstthal in diesem Jahr 36,2 Prozent der Stimmen.

Landesgeschäftsführer soll Schatzmeister werden

Neben Antje Feiks stellt auch Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak (34), der den sächsischen Wahlkampf organisiert hatte, sein Amt zur Verfügung. Er soll fortan nur noch Landesschatzmeister sein, aber zugleich stellvertretender Landesgeschäftsführer. Seine Nachfolgerin als Parteimanagerin heißt Janina Pfau (36): Die Linke-Vorsitzende im Vogtland war bislang Landtagsabgeordnete, verpasste allerdings aufgrund des schlechten Wahlergebnisses den Wiedereinzug.

Sie gilt als Kompromisslösung, auf die sich die Reformer und Traditionalisten nur mit Mühen sowie nach einigen anderen Personalvorschlägen einlassen konnten – schließlich gilt der Posten eines Landesgeschäftsführers, den auch Antje Feiks von 2009 bis 2017 inne hatte, parteiintern als einflussreich und richtungsweisend. Ob Janina Pfau der programmatischen Phalanx aus Hartmann und Dudzak gewachsen ist, wird sich zeigen müssen.

Traditionalisten und Reformer einigen sich auf Personaltableau

Insgesamt scheinen die Verhandlungsgruppen, für die Reformer und Traditionalisten jeweils Vierer-Teams stellten, in der innerparteilichen Lagerlogik geblieben zu sein – um des Friedens willen und um eine möglichst breite Basis für den Neustart zu sammeln. Auffällig ist dabei, dass die Traditionalisten mit Susanne Schaper sowie Alexander Weiß und Janina Pfau so viel Einfluss wie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr erhalten sollen.

Ob der Kompromiss letztlich auch beim Landesparteitag trägt, wird sich noch zeigen. „Ich hoffe, dass die Delegierten diesen Aufbruch mittragen. Denn wir müssen als Landesverband jetzt richtig loslegen“, sagt Antje Feiks und legt nach: „Der Parteitag muss deutlicher werden als alles, was bisher passiert ist.“

Sie selbst wird danach in die zweite Reihe treten, um sich auch stärker ihrer Familie und dem einjährigen Sohn widmen zu können. Politisch will sich die scheidende Landesvorsitzende künftig an einem weiteren Manko der sächsischen Linken abarbeiten und das Engagement im ländlichen Raum verstärken – nicht zuletzt weil die Partei zunehmend als Vertreterin großstädtischer Milieus wahrgenommen wird.

Von Andreas Debski