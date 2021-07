Frühes Länderticket und Schnupper-Abo: So wirbt der Nahverkehr in Sachsen um Fahrgäste

Leipzig/Dresden

Die Corona-Krise hat zu einer Flaute im Nahverkehr geführt, auch in Sachsen. Langsam kehren die Fahrgäste nun aber zurück. Die Branche will jetzt mit neuen Tarifen, besseren Angeboten und digitalen Lösungen neu durchstarten.

Schwere Monate liegen hinter dem öffentlichen Nahverkehr. Trotz der Krise hat die Branche als eine der wenigen ihr Angebot nahezu uneingeschränkt aufrechterhalten. Laut Angaben des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) befindet sich der sächsische Nahverkehr nach wie vor in einer schwierigen Situation. Lockdown, die Sorge vor Ansteckung, Kurzarbeit, Homeoffice – all das hat die Fahrgastzahlen und Einnahmen in Sachsen einbrechen lassen.

Sachsen hat es weniger getroffen als andere Bundesländer

Derzeit liege die Nachfrage werktags im Vergleich zum Vorkrisenniveau bei einem Wert zwischen 70 und 80 Prozent. Damit stehe Sachsen immer noch besser da als viele andere Bundesländer, in denen weit mehr Einwohner Homeoffice gemacht haben, sagt der VDV-Vorsitzende für Sachsen/Thüringen, Andreas Hemmersbach. „Das sind dennoch nicht die Zahlen, mit denen wir gerechnet hatten.“ Jetzt müsse es deshalb darum gehen, Fahrgäste zurückzugewinnen.

Bundesweit schätzt der VDV die coronabedingten Einnahmeausfälle im öffentlichen Nahverkehr im Vorjahr und in den ersten Monaten dieses Jahres auf rund sieben Milliarden Euro. In Sachsen sind es laut Hemmersbach rund 160 bis 170 Millionen Euro.

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) bezifferte die Einnahmeausfälle allein im vergangenen Jahr auf knapp 30 Millionen Euro, in diesem Jahr summiert sich der Verlust auf rund 13,6 Millionen Euro. „Noch fehlen die Reiseanlässe“, sagte VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen. Man spüre, dass weniger zum Einkaufen oder zu Kulturveranstaltungen in die Innenstädte fahren.

Sachsen soll mit 70 Millionen Euro Verkehrsbetrieben helfen

Nicht besser sieht es im Ballungsraum Leipzig/Halle aus: Die 18 im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) zusammengeschlossenen Nahverkehrsunternehmen bezifferten kürzlich ihre die coronabedingten Fahrgeldausfälle für 2020 auf knapp 35 Millionen Euro. Mit ähnlichen Ausfälle rechne man auch für 2021.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe zählten vor der Corona-Krise jährlich rund 165 Millionen Fahrgäste, 2020 sank die Zahl um 30 Prozent auf etwa 115 Millionen Fahrgäste, wie der Vorstand mitteilt. Dabei blieben die Abozahlen relativ stabil. Deutlich größer falle aber das Minus bei den Gelegenheitsfahrern – zum Einkaufen oder für Ausflüge – aus.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) kündigte an, dass sich das sächsische Kabinett jetzt mit einem weiteren Rettungsschirm für den ÖPNV befassen will. Es gehe darum, die coronabedingten Einnahmeausfälle für die Verkehrsunternehmen zu 100 Prozent auszugleichen. Die Kosten teilten sich Bund und Länder zu gleichen Teilen.

Dulig bezifferte die geplante Summe auf rund 70 Millionen Euro, nachdem Sachsen bereits im Vorjahr rund 19 Millionen Euro an Landesmitteln zugeschossen hatte. Dulig: „Die Mobilitätswende kann nur gelingen mit einem starken, attraktiven öffentlichen Nahverkehr.“

Mit dem Länderticket der Bahn schon vor 9 Uhr sparen

Mit neuen neue digitalen Tickets für Gelegenheitskunden oder Schnupperabo-Aktionen wollen die Unternehmen jetzt Kunden zurückgewinnen. Was möglich ist, zeigt der Verkehrsverbund Oberelbe. Er bietet mit der App Fairtiq als erster Verbund in Sachsen die Möglichkeit, Bus und Bahn ohne Tarifkenntnisse zu nutzen. Eine neue „Smart Stop“-Funktion erkennt, wenn Fahrgäste die Beendigung ihrer Fahrt vergessen haben, und nimmt ihnen das Auschecken ab.

Darüber hinaus bietet der VVO in den Sommerferien Aktionen an: So können alle Nutzer von Abo-Monatskarten und Job-Tickets, egal welcher Tarifzone oder Preisstufe, während der Ferien täglich im ganzen Verkehrsverbund unterwegs sein. Zusätzlich können alle Inhaber eines Abos zum Normalpreis ganztägig einen Erwachsenen und vier Schüler bis zum 15. Lebensjahr mitnehmen.

Bei DB Regio Südost gilt das Länderticket im Rahmen einer Sommeraktion bis zum 30. September wochentags schon vor 9 Uhr und bietet damit noch mehr Möglichkeiten für Tagesausflüge in der Heimat, wie Stephan Naue, Leiter Produktmanagement, sagt. Das Länderticket könne in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen genutzt werden.

Naue wirbt zugleich für die App DB Ausflug. Sie gibt Anregungen für Wander- und Fahrradtouren, Stadtrundgänge sowie Wellness- und Aktiverlebnisse. Zudem werden passend zur Wandersaison bis zum 31. Oktober an Sonn- und Feiertagen zusätzliche Züge in die Sächsische und Böhmische Schweiz eingesetzt.

Von Andreas Dunte