Friedrich Merz in Görlitz: Mutmacher für die Sachsen-CDU

Knapp 40 Minuten benötigt Friedrich Merz, dann hat er die sächsische CDU wieder halbwegs aufgerichtet und ihr Selbstvertrauen eingeflößt. Er hat kein gutes Haar an der SPD gelassen, an den Grünen noch weniger. Er hat der AfD den Kampf angesagt, und – vielleicht am wichtigsten – er hat der Union das Gefühl gegeben, dass sie nicht alles falsch gemacht hat.

Merz betritt gegen 19.45 Uhr die Bühne auf dem Hof einer örtlichen Brauerei in Görlitz. Vor ihm haben bereits Florian Oest, der AfD-Bundeschef Tino Chrupalla das Direktmandat im hiesigen Wahlkreis abnehmen will, CDU-Generalsekretär Alexander Dierks und Ministerpräsident Michael Kretschmer die knapp 500 Zuhörer begrüßt. Alle drei haben im Grunde erklärt, dass für den kommenden Wahlsonntag nichts verloren sei. Doch die Zuhörer, davon ist auszugehen, kennen die Umfragen.

Miese Aussichten für den Wahlabend

Für die Bundestagswahl am Sonntag wurde der CDU zuletzt ein Ergebnis in Sachsen von 18 Prozent in Aussicht gestellt. Seit Wochen geht es in der Partei stellenweise bloß darum, wie schlimm der Wahlabend ausfallen wird und wie viel Schadensbegrenzung möglich ist. Selbst Michael Kretschmer konnte und kann da in seiner Funktion als CDU-Landesvorsitzender wenig ausrichten. „Aus ganz tiefer Überzeugung“ ruft er zwar von der Bühne: „Jede Stimme für die AfD ist eine verlorene Stimme. Diese Leute werden nie in Regierungsverantwortung kommen.“ Aber es braucht dann eben einen Außenstehenden wie Merz, um den CDU-Mitgliedern und -Anhängern Mut zu machen. Die Partei möchte mit der Veranstaltung in Görlitz schließlich zum „Wahlkampfschlussspurt“ ansetzen. Merz scheint geradezu prädestiniert für diese Aufgabe zu sein.

Mehrmals in den vergangenen Jahren hat ein großer Teil der sächsischen CDU Merz förmlich herbeigesehnt. Gern hätten es viele Mitglieder gesehen, wenn der Ex-Vorsitzende der Bundestagsfraktion CDU-Bundeschef geworden wäre – doch man bekam erst Annegret Kramp-Karrenbauer, dann Armin Laschet. Letzterer ist im Freistaat bei CDU-Anhängern so unbeliebt, dass er an Wahlkampfständen allenfalls pflichtschuldig gegen den Unmut verteidigt wird. Merz dagegen wird in Görlitz freudig begrüßt. Er bedankt sich auf seine Weise.

Merz lobt und warnt

Die Merz-Therapie für die Sachsen-CDU besteht zuerst einmal auch aus Lob. Merz erzählt beispielsweise, wie er vor einiger Zeit mit seiner Frau den Oder-Neiße-Radweg entlang gefahren sei, wie er Menschen in Rothenburg, in Bad Muskau, in Görlitz getroffen habe: Gemeinsam könne man stolz sein, welchen Wohlstand man sich erarbeitet habe. Überhaupt werden die Sachsen bei Merz zum Inbegriff des einzig wahren Politikverständnisses, ähnlich wie die Menschen in seiner Heimat im Sauerland: „Deutschland ist etwas anderes als Berlin. Das ist Deutschland, wo wir hier heute Abend sind. So leben die Menschen, nicht in der selbstgebastelten Blase in Berlin.“

Hinzukommt eine Prise Warnung. Merz warnt im Grunde vor vielem: dem wirtschaftlichen Abschwung, einem schwachen Euro, einer falschen Flüchtlingspolitik. Er warnt vor: der AfD, den SPD, den Grünen, den Linken. Er sagt: „Olaf Scholz ist das Trojanische Pferde der Linken in der SPD!“ Er bekennt: „Ich möchte mir von Linken und Grünen das Autofahren nicht vermiesen lassen.“ Er rechnet vor: „Jede Stimme für AfD ist mindestens eine halbe Stimme für ein rot-grün-rotes Bündnis in Deutschland.“ Er zeigt sich fassungslos: „Wir diskutieren in Berlin über die Mohrenstraße – und China baut die Seidenstraße. Das ist der entscheidende Unterschied.“

„Laschet kann man Deutschland anvertrauen“

Merz muss gar nicht recht ausformulieren, wie jedes dieser Probleme seiner Meinung nach zu beheben wäre: mit einer Stimme für die CDU. Manchmal jauchzt eine Frau im Publikum.

Der heikelste Part ist die Stelle, an der Merz auf Laschet zu sprechen kommt. Seit ein paar Wochen ist er Mitglied in dessen „Zukunftsteam“. In Görlitz wirbt Merz um Stimmen für den missliebigen Kanzlerkandidaten: „Ich weiß, dass der eine oder andere von ihnen da vielleicht Vorbehalte und Bedenken hat.“ Er habe aber in NRW erlebt, wie gut Laschet als Ministerpräsident das Bundesland führe. „Diesem Mann, diesem Armin Laschet, kann man guten Gewissens die Bundesrepublik Deutschland anvertrauen.“

Zuversicht für den Endspurt

Das Publikum schweigt dazu. Im Hintergrund sind auf einmal die paar Störer deutlicher zu hören, die die rechtsextremen Freien Sachsen vor dem Brauereigelände mobilisiert haben.

Nach seiner Rede bleibt Merz nur wenige Minuten. Ein paar Erinnerungsfotos mit Anhängern, ein paar kurze Gespräche. Viele Zuschauer schauen zufrieden. Anerkennende Worte für die Rede. Die CDU geht zuversichtlich in den Endspurt. Zumindest für diesen Abend.

