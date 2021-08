Dresden

Wer hat das künstliche Mineralwasser erfunden? Nein, nicht die Schweizer. Sondern ein Sachse. Um genau zu sein: ein Dresdner. Friedrich Adolph August Struve. Vor 200 Jahren, im Sommer 1821, eröffnete der Arzt und Apotheker in der Landeshauptstadt die erste Trinkkuranstalt – „Struve’s Brunnen Anstalt“.

Struve wird am 9. Mai 1781 in Neustadt bei Stolpen im heutigen Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in die Familie eines Arztes geboren. Schon sein Großvater ist als Mediziner tätig und dient als Leibarzt des Herzogs Ulrich von Holstein-Gottorp, später als Zar Peter III. bekannt. Von 1794 bis 1799 besucht Friedrich die Fürstenschule St. Afra in Meißen und beginnt ein Medizinstudium, das ihn ab 1799 zunächst an die Universität Leipzig und drei Jahre später nach Halle führt. In der Saalestadt schließt er das Studium mit einer Promotion ab.

Struves Frau stirbt mit 19 Jahren

Eine Studienreise durch Österreich samt längerem Aufenthalt in Wien gönnt sich Struve, bevor er 1803 zurückkehrt und sich als Arzt in Neustadt niederlässt. Zugleich übernimmt er die Leitung der väterlichen Apotheke. In Dresden heiratet er zwei Jahre später die Nichte des Apothekers Samuel Immanuel Bredemann, dem die Salomonis-Apotheke am Neumarkt gehört. Zwei Schicksalsschläge ereilen ihn: Zunächst stirbt der alte Bredemann im Jahr 1806, woraufhin er dessen Apotheke übernimmt. Seine Frau muss er ein Jahr später mit nur 19 Jahren zu Grabe tragen. Erst mit seiner aus Mittweida stammenden zweiten Frau kommt das private Glück zurück. Fünf Kindern schenkt sie das Leben.

Das Familiengrab von Friedrich Adolph August Struve. Quelle: Wikipedia

Neben der Arbeit als Apotheker widmet sich Struve technischen und naturwissenschaftlichen Studien. Doch 1808 passiert ein schweres Malheur. Bei einem Experiment mit Blausäure zieht er sich eine schwerere Vergiftung zu. Kuraufenthalte in Karlsbad und Marienbad folgen. Sie sorgen dafür, dass sich Struve mit der Herstellung von künstlichem Mineralwasser beschäftigt.

Erste Trinkkuranstalt 1821 in der Dresdner Seevorstadt

Nach mehr als zehnjährigen Versuchen gelingt es ihm und er kann 1821 in der Dresdner Seevorstadt die erste Trinkkuranstalt – bestehend aus Fabrik und Trinkgarten – eröffnen. Durch ein königliches Privileg darf er noch im selben Jahr sein Unternehmen als „Königlich Sächsische konzessionierte Mineralwasseranstalt“ anpreisen.

Schon bald folgen weitere Trinkkuranstalten in Berlin, Köln, Leipzig, Kiew, Königsberg, Moskau, Sankt Petersburg und Warschau sowie im englischen Seebad Brighton. 1823 wird er vom sächsischen König Friedrich August I. zum Ritter des Königlich-Sächsischen Civilordens ernannt.

Struves technisches Prinzip der Mineralwasserherstellung beruht darauf, dass nicht lösliche Stoffe unter Druck in kohlensäurehaltigem Wasser lösbar gemacht werden. Erst 1841 erreicht sein Sohn Gustav Adolph die Patentierung des Verfahrens, das die wissenschaftlich exakte Nachbildung natürlichen Mineralwassers ermöglicht.

Einsatz für Arme

Seit den 1830er-Jahren engagiert sich Struve stark in der Kommunalpolitik. Er wird Stadtverordneter, wobei er sich besonders für die Verbesserung der Armenfürsorge einsetzt, und ist ab 1837 Abgeordneter der Stadt Dresden in der Zweiten Kammer des Sächsischen Landtags. Zudem gehört er der Freimaurerloge Zum Goldenen Apfel an.

Im Alter von 59 Jahren stirbt Friedrich Adolph August Struve am 29. September 1840 bei einem Aufenthalt in Berlin. Er wird auf dem Dresdner Trinitatisfriedhof im Familiengrab Struve beigesetzt.

Allerdings dürfen künstliche Mineralwässer nach wegen der geltenden Trinkwasserverordnung nicht mehr als solche bezeichnet werden, da sie als Heilmittel unter das Arzneimittelgesetz mit seinen strengen Regeln fallen. Die Struveschen Wässer werden deshalb Tafel- oder Sodawässer genannt und in Dresden noch bis 1969 hergestellt.

Von Martin Pelzl