Leipzig/Dresden

Nach Monaten der Winterpause und der Pandemie herrscht bei den ausfluglustigen Sachsen angesichts mittlerweile frühlingshafter Temperaturen Aufbruchstimmung. Gleichzeitig starten beliebte Freizeit- und Ausflugsziele in den Frühling. Andere hingegen brauchen noch etwas Vorlaufzeit.

Belantis startet am Wochenende

Am kommenden Wochenende erfolgt der Saisonauftakt im Freizeitpark Belantis im Süden von Leipzig direkt an der A 38. Eintritt ins Abenteuerreich erhält jedoch nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist (3G). Eine FFP2-Maske ist Pflicht. „In die Planungen fließen auf jeden Fall die Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre mit ein“, sagt Sprecher Markus Langnickel. Ob Indianer-Prärie, Tal der Pharaonen oder Piratenküste – zahlreiche Attraktionen, Restaurants, Shows und Shops erwarten die Besucher weit über die Stadtgrenzen Leipzigs hinaus. An beiden Tagen haben „Winterkinder“, die während der Schließzeit (1. November 2021 bis 25. März 2022) Geburtstag hatten, kostenfreien Eintritt, wenn sie zuvor das Geburtstags-Ticket im Online-Shop buchen. Das Kontingent ist allerdings begrenzt.

Ebenfalls am Wochenende wird der Sonnenland-Park Lichtenau bei Chemnitz alle Attraktionen öffnen. „Wir wollen nicht mehr warten und nutzen das tolle Frühlingswetter“, heißt es auf der Homepage. Deutschlands höchster Rutschturm, das Schlauchrutschparadies, das Riesenrad oder auch der Wildpark mit über 200 Tieren gehören zu rund 50 Attraktionen auf dem etwa 30 Hektar großen Gelände. Wildpark und Indoorspielplatz waren in den vergangenen Tagen bereits nutzbar. „Wir senden Frühling, Sonne und positive Energie in diesen dunklen Zeiten zu Euch allen“, posten die Betreiber auf Facebook.

Hereingeforscht im Saurierpark

Ab Montag danach kann auch der Saurierpark mit über 200 lebensgroßen Dinos in Kleinwelka (Landkreis Bautzen) besucht werden. Unter dem Motto „Hereingeforscht!“ erwarten Kletterurwald, Lianen-Dschungel oder Raumstation und Galaktischer Nebel die Besucher, verspricht Corina Bunjaku. „Ein neuer Saurier ist ebenfalls wieder dazugekommen“, sagt sie. Hautnah und mit allen Sinnen könne das Gelände erkundet werden, wo nicht nur lustige und interessante, sondern sogar auch einige schaurige Überraschungen aus der fernen Urzeit warten. Wer das Warten gar nicht aushält, kann bereits ab Sonnabend ein Ticket über den Onlineshop erwerben. Natürlich gelten auch im Saurierpark 3G und Maskenpflicht.

Auch in der Miniwelt Lichtenstein (Landkreis Zwickau) herrscht schon reges Treiben. „Bei uns ist alles darauf ausgerichtet, am 1. April in die Saison zu starten“, sagt Sprecherin Claudia Schmidt. Über die Winterferien hinweg hatte zumindest das Planetarium geöffnet. „Das coole 360 Grad-Kino ist mehr als ein Planetarium“, schwärmt Schmidt. „Durch die Anordnung der Sitze sind die Gäste mittendrin und können so direkter Teil des Geschehens sein – das begeistert Groß und Klein.“ Ab April lädt dann der gesamte Minikosmos mit über 100 berühmten Monumenten im Maßstab 1:25 ein. Wen das Fernweh packt, der kann dort auf Weltreise gehen, ohne die Kosten und Risiken einer solchen Tour auf sich nehmen zu müssen. Rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher haben dieses Angebot bereits genutzt.

Kampf mit dem Gestiefelten Kater

Wer einmal in seinem Leben mit dem Gestiefelten Kater kämpfen oder den Schnee von Frau Holle übers Gesicht rieseln lassen möchte, kann das ab 1. April in Schloss und Park Lichtenwalde im Norden von Chemnitz tun. Dort verspricht die interaktive Schau „Sterntaler“ 40 illustrierte Märchen der Gebrüder Grimm, Hans Christian Andersens oder auch aus Tausendundeiner Nacht, die per Augmented Reality und mittels Handy oder Tablet zum Leben erweckt werden. Ganz im Geiste der Zeit versprechen die Ausstellungsmacher: „Die Ausstellung bietet die perfekten Sets für Fotos, Tiktoks und Reels für Social Media, Freunde und das Familienalbum.“ Wer das nicht versteht, kann es sich notfalls von den begeisterten Enkeln erklären lassen.

Der Freizeitpark Plohn im Vogtland mit seinen acht Themenwelten und sechs Achterbahnen will erst am 14. April wieder starten. „Aktuell ist der Besuch des Freizeitpark Plohn ausschließlich mit unseren termingebundenen Online-Tickets möglich“, heißt es vorausschauend auf der Internetseite. Gebucht werden könne aber schon jetzt für das Freizeitvergnügen mit Märchenwald, Achterbahn und Pferdekarussell.

Frühlingserwachen im Gartenreich

Reger Betrieb herrscht dagegen bereits seit vergangenem Wochenende im Dessau-Wörlitzer Gartenreich, das über A 14 und A 9 zu erreichen ist. Nach der Winterpause sind alle Schlösser und die Insel Stein für Besucher wieder geöffnet. Inspiriert von seinen Reisen ließ Fürst Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740–1817) das Gartenreich, das mittlerweile zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, anlegen – mit dem Ziel, Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft Wissen zu vermitteln. Ob er damals auch schon an Tiktok und Reels gedacht hat, scheint aber eher zweifelhaft.

Von Roland Herold