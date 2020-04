Freie Wähler Sachsen: Aiwanger schaltet sich in Streit um Corona-Brief ein

Dresden

In den eskalierten Corona-Streit bei den sächsischen Freien Wählern nach einem umstrittenen Brandbrief von Parteichef Steffen Große hat sich nun auch der Bundesvorsitzende der Kleinpartei Hubert Aiwanger eingemischt. Wie Aiwanger am Dienstag erklärte, sei die Amtsenthebung der stellvertretenden Landesvorsitzenden Denise Wendt „aufgrund formeller und materieller Mängel offenkundig rechtswidrig und damit nichtig.“ Wendt, die nach Kritik an Landesparteichef Große vergangene Woche vom Vorstand entlassen worden war, bleibe damit auch weiterhin Amt, so der Bundesvorsitzende.

Denise Wendt nahm die Entscheidung am Dienstag mit Genugtuung auf, stellte aber auch klar: „Mit Steffen Große kann es keine Einheit mehr geben.“ Die Landesvereinigung der Freien Wähler Sachsen benötige nun einen echten Neuanfang „und keine hohlen Phrasen und politische Spielchen“, sagte die 25-Jährige in eine ersten Stellungnahme.

Große: Infektionswelle längst überwunden

Die aus Torgau stammende Denise Wendt hatte sich als einziges Mitglied im Landesvorstand gegen den Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) gestellt. In jenem am 20. April veröffentlichen Schreiben fordert der Landesvorsitzende Steffen Große den Regierungschef auf, die getroffenen Corona-Schutzmaßnahmen mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Die Infektionswelle sei längst überwunden, das Covid-19-Virus ohnehin nicht gefährlicher als Influenza und viele andere Krankheiten, meint Große. „Die Sachsen werden nach Überwindung dieser künstlich erzeugten Panik wieder zu Fach- und Sachverstand umkehren und die Regierung erhält dann ein Zeugnis“, heißt es weiter im Schreiben.

Mehrere Kreisvorsitzende, darunter aus Meißen, der Stadt Leipzig und aus dem Landkreis Zwickau, distanzieren sich in der Folge vom Brief an Kretschmer. „Absolut unprofessionell agiert der Landesvorsitzende, wenn Steffen Große ohne mit den Kreisvorständen zu diskutieren und gegen den ausdrücklichen Einspruch eines Bundesvorstandsmitgliedes im Landesvorstand einen solchen Brief im Namen der Freien Wähler verschickt. Das ist absolut inakzeptabel“, erklärte die Meißner Parteivorsitzende Brit Reimann-Bernhardt. Sie bezeichnete den Inhalt des Briefes als „skandalös und peinlich“ und verlangte ein Disziplinarverfahren gegen Landeschef Große.

Von Matthias Puppe